Asesinaron a un jugador del ascenso con una botella rota durante una pelea en Rafael Castillo

Efectivos de la Comisaría Segunda Sur, junto a personal de la DDI y del área de Inteligencia Criminal, realizaron distintos operativos en la zona para identificar y localizar a los involucrados. En paralelo, los investigadores analizan las imágenes de una cámara de seguridad que habría captado toda la secuencia del ataque y podría convertirse en una prueba clave para la causa.

La noticia generó una fuerte conmoción en el ambiente del fútbol del ascenso. Pires había sido jugador de Almirante Brown, club con el que disputó ocho partidos en la temporada 2015/2016 y convirtió un gol frente a Brown de Adrogué. Además, su historia estaba estrechamente ligada a la institución, ya que hermanos y primos también vistieron la camiseta del Mirasol.

Desde el club de Isidro Casanova expresaron su pesar a través de las redes sociales: “El Club Almirante Brown lamenta el fallecimiento de Lucas Pires, exjugador de la institución, y acompaña a su familia y seres queridos en este doloroso momento”.

Compañeros y exfutbolistas también manifestaron su dolor y recordaron a Pires por su talento y su compromiso dentro de la cancha.

La investigación continúa y la Justicia busca determinar las responsabilidades penales por el crimen que terminó con la vida del joven futbolista.