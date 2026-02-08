Asesinaron a un jugador del ascenso con una botella rota durante una pelea en Rafael Castillo
El futbolista de 29 años murió tras sufrir un corte en una arteria durante una violenta pelea callejera en La Matanza. La Justicia investiga un posible crimen intrafamiliar y analiza una cámara que habría filmado el ataque.
Un violento episodio ocurrido en plena calle terminó con la vida de Lucas Ignacio Pires, un futbolista de 29 años con pasado en elfútbol del ascenso. El joven murió tras sufrir un profundo corte en el brazo provocado con una botella rota, durante una pelea registrada en la localidad bonaerense de Rafael Castillo, partido de La Matanza.
El hecho ocurrió el viernes, en la esquina de Raulíes y Alagón, cuando una discusión entre varias personas escaló de manera brutal. En medio del enfrentamiento, uno de los agresores atacó a Pires con el filo de una botella rota y le provocó una herida gravísima en el antebrazo derecho, que derivó en una hemorragia fatal.
Tras el ataque, familiares y vecinos trasladaron de urgencia al joven al Hospital Presidente Néstor Kirchner, donde fue asistido por el personal médico. Sin embargo, pese a los esfuerzos, murió minutos después debido a la gravedad del corte, que habría afectado una arteria.
La causa quedó en manos del fiscal Carlos Adrián Arribas, titular de la Unidad Funcional Temática de Homicidios de La Matanza, quien investiga el caso bajo la hipótesis de un crimen intrafamiliar. Según fuentes judiciales, uno de los principales sospechosos sería un hermano de la víctima, y al menos dos familiares cuentan con antecedentes penales.
Efectivos de la Comisaría Segunda Sur, junto a personal de la DDI y del área de Inteligencia Criminal, realizaron distintos operativos en la zona para identificar y localizar a los involucrados. En paralelo, los investigadores analizan las imágenes de una cámara de seguridad que habría captado toda la secuencia del ataque y podría convertirse en una prueba clave para la causa.
La noticia generó una fuerte conmoción en el ambiente del fútbol del ascenso. Pires había sido jugador de Almirante Brown, club con el que disputó ocho partidos en la temporada 2015/2016 y convirtió un gol frente a Brown de Adrogué. Además, su historia estaba estrechamente ligada a la institución, ya que hermanos y primos también vistieron la camiseta del Mirasol.
Desde el club de Isidro Casanova expresaron su pesar a través de las redes sociales: “El Club Almirante Brown lamenta el fallecimiento de Lucas Pires, exjugador de la institución, y acompaña a su familia y seres queridos en este doloroso momento”.
Compañeros y exfutbolistas también manifestaron su dolor y recordaron a Pires por su talento y su compromiso dentro de la cancha.
La investigación continúa y la Justicia busca determinar las responsabilidades penales por el crimen que terminó con la vida del joven futbolista.