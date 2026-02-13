⁠Quién es Tomás Aranda, "el mejor jugador de las inferiores" de Boca que podría ser titular ante Platense

Durante su primera temporada en la categoría dirigida por Mariano Herrón tuvo escasa participación, pero ese período le sirvió para adaptarse físicamente y en el juego a un nivel más exigente. Con 1,64 metros de estatura y una contextura delgada, aprendió a usar su físico a favor para escabullirse en espacios reducidos y salir de situaciones apremiantes.

Su explosión llegó en 2025: con la camiseta número 10, fue una de las figuras del equipo que se consagró bicampeón. En 40 partidos convirtió cuatro goles y dio siete asistencias.

Qué puede aportarle Aranda al Boca de Úbeda

Aranda es un volante ofensivo clásico, un “10” con técnica refinada y habilidad en velocidad. Diestro, maneja ambos perfiles sin inconvenientes y tiene buena lectura de juego, lo que le permite ubicarse bien entre líneas.

En sus dos ingresos en Primera División, ante Estudiantes y Vélez, asumió la responsabilidad de conducir al equipo en momentos complicados. Se mostró participativo, pidió la pelota y también intentó explotar otra de sus armas: la pegada.

Ante la posibilidad de reemplazar a Kevin Zenón frente a Platense, su inclusión podría implicar una modificación táctica. Úbeda podría optar por un 4-4-2 similar al de fines del año pasado, con un enlace entre mediocampo y delantera, o incluso por un 4-3-1-2 con Aranda como enganche, función que cumple habitualmente en Reserva.

Con contrato hasta diciembre de 2029 y sin haber pasado por selecciones juveniles, Boca aseguró su continuidad cuando surgieron sondeos para que saliera a préstamo, entre ellos uno cercano a concretarse con Colón.

Aunque la idea es llevarlo de a poco, la falta de creatividad que evidenció el equipo podría acelerar los tiempos. Los hinchas piden más oportunidades para los juveniles y el chico de Ciudadela ya dio el primer paso para convertirse en una alternativa real en Primera División.