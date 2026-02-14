En vivo Radio La Red
Quién era el joven futbolista que murió en la Ruta 2 al inicio del fin de semana largo

Sebastián Traverso falleció luego de que su vehículo cruzara el cantero central y colisionara contra otra camioneta cuando comenzaba el tránsito turístico rumbo a Mar del Plata.

Quién era el joven futbolista que murió en la Ruta 2 al inicio del fin de semana largo
El futbolista había desarrollado gran parte de su formación en el Independiente Fútbol Club, institución que expresó públicamente su pesar. “El Independiente Fútbol Club lamenta profundamente el fallecimiento de Sebastián Traverso, querido miembro de nuestra comunidad”, señalaron, y añadieron: “En este momento de gran dolor, el club se une a sus familiares, amigos y allegados, expresando nuestras más sinceras condolencias y solidaridad. Sebastián será recordado con cariño y respeto por todos aquellos que compartieron su pasión por el fútbol y su compromiso con el club".

"El Independiente Fútbol Club acompaña a su familia en este difícil momento y se une al duelo que embarga a nuestra comunidad. Su legado y recuerdo permanecerán siempre en nuestros corazones”, completaron.

Otro mensaje de despedida fue difundido por la Municipalidad de Castelli desde donde manifestaron: “Con muchísimo dolor, el Intendente Francisco Echarren y toda la familia municipal despide a Sebastián Traverso, joven vecino de nuestra ciudad que falleció en la mañana de hoy. Enviamos nuestras más sinceras condolencias a la familia, amigos y allegados de Sebastián, a quien le deseamos un descanso eterno”.

Cómo fue el accidente

El inicio del fin de semana extra largo de Carnaval quedó atravesado por una tragedia vial cuando un joven murió tras un choque frontal entre dos camionetas ocurrido sobre la Ruta 2 en dirección a Mar del Plata.

De acuerdo con datos policiales, el siniestro se registró a la altura del kilómetro 191, en jurisdicción de Castelli. Allí, una Ford EcoSport impactó de frente contra una Toyota Hilux luego de que su conductor realizara, presuntamente, una maniobra indebida.

La víctima fatal fue identificada como Sebastián Traverso, de 20 años. Según los primeros peritajes, perdió el control del vehículo, cruzó el cantero central divisor y colisionó contra la camioneta que circulaba rumbo a la costa con dos ocupantes.

Los tres involucrados fueron trasladados al Hospital Castelli. En ese centro de salud se confirmó el fallecimiento del joven, mientras que los otros heridos recibieron atención por lesiones de diversa gravedad.

En el lugar intervinieron bomberos locales, personal de Aubasa y ambulancias, y la circulación quedó reducida a un carril para facilitar las tareas periciales. La causa fue caratulada como “homicidio culposo” y quedó bajo la órbita de la fiscalía de Castelli, dirigida por Bruno Hermosa.

