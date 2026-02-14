Quién era el joven futbolista que murió en la Ruta 2 al inicio del fin de semana largo

Cómo fue el accidente

El inicio del fin de semana extra largo de Carnaval quedó atravesado por una tragedia vial cuando un joven murió tras un choque frontal entre dos camionetas ocurrido sobre la Ruta 2 en dirección a Mar del Plata.

De acuerdo con datos policiales, el siniestro se registró a la altura del kilómetro 191, en jurisdicción de Castelli. Allí, una Ford EcoSport impactó de frente contra una Toyota Hilux luego de que su conductor realizara, presuntamente, una maniobra indebida.

La víctima fatal fue identificada como Sebastián Traverso, de 20 años. Según los primeros peritajes, perdió el control del vehículo, cruzó el cantero central divisor y colisionó contra la camioneta que circulaba rumbo a la costa con dos ocupantes.

Los tres involucrados fueron trasladados al Hospital Castelli. En ese centro de salud se confirmó el fallecimiento del joven, mientras que los otros heridos recibieron atención por lesiones de diversa gravedad.

En el lugar intervinieron bomberos locales, personal de Aubasa y ambulancias, y la circulación quedó reducida a un carril para facilitar las tareas periciales. La causa fue caratulada como “homicidio culposo” y quedó bajo la órbita de la fiscalía de Castelli, dirigida por Bruno Hermosa.