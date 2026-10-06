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Mandó a su bebé de 10 meses en un remís, dijo que lo seguiría en moto, pero no llegó a destino

Cuando el vehículo llegó a destino, ella no apareció y el chofer alertó a la Policía. Un operativo permitió descubrir qué había ocurrido.

La mujer le indicó que llevara a su bebé al centro municipal de Rawson. (Foto: Google Street View)

La mujer le indicó que llevara a su bebé al centro municipal de Rawson. (Foto: Google Street View)

Un insólito episodio movilizó a la Policía y generó preocupación este martes en Rawson, San Juan, después de que una mujer enviara a su bebé de 10 meses solo en un remís. La madre le aseguró al conductor que seguiría el vehículo en su moto, pero nunca llegó al lugar acordado.

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Ante la ausencia de la mujer y sin saber qué había ocurrido, el remisero pidió ayuda y se desplegó un operativo para localizarla. Mientras los efectivos revisaban cámaras de seguridad y trataban de reconstruir el recorrido, el bebé quedó bajo custodia policial y en buen estado de salud.

Finalmente, el misterio tuvo una explicación: la moto de la madre había sufrido un desperfecto mecánico mientras seguía al remís, lo que le impidió continuar el trayecto y llegar junto con el vehículo.

Según reconstruyeron los investigadores, la mujer había solicitado un viaje desde el barrio Güemes. Cuando llegó el conductor, le entregó a su hijo de 10 meses para que lo trasladara hasta el ex “Coloso”, un centro que concentra diferentes servicios administrativos y oficinas estatales, entre ellas dependencias de ANSES, el Registro Civil y Obras Sanitarias.

Misterio en San Juan: mandó a su bebé de 10 meses en un remis, dijo que lo seguiría en moto, pero nunca lo hizo. (Foto: Gentileza San Juan 8)

Misterio en San Juan: mandó a su bebé de 10 meses en un remis, dijo que lo seguiría en moto, pero nunca lo hizo. (Foto: Gentileza San Juan 8)

La madre pagó el viaje y le explicó al remisero que iría detrás del auto a bordo de su moto, el conductor inició entonces el recorrido con el bebé como único pasajero. Sin embargo, cuando llegó al destino acordado, advirtió que la mujer no estaba detrás suyo ni aparecía en el lugar.

Frente a la situación, el chofer recurrió a un efectivo policial que realizaba un servicio adicional en el organismo. El agente dio aviso al 911 y rápidamente se puso en marcha un operativo para determinar qué había sucedido.

El operativo para encontrar a la madre del bebé

A partir del aviso, la Policía comenzó a buscar a la mujer y a reconstruir cómo el bebé había terminado llegando sin ningún adulto que lo acompañara.

Los investigadores revisaron cámaras de seguridad y alertaron a los efectivos de la zona para intentar localizar a la madre. Durante ese procedimiento, el nene permaneció bajo custodia policial y se constató que se encontraba en buen estado de salud, según informó el medio local Huarpe.

Poco después, la abuela del bebé llegó al lugar y explicó qué había sucedido. Según su relato, su hija había sufrido un inconveniente mecánico con la moto mientras seguía al remis y por ese motivo no pudo completar el recorrido.

Los policías verificaron esa versión y constataron que no existía ninguna situación de riesgo. Finalmente, el bebé fue entregado primero a su abuela y luego pudo reencontrarse con su madre.

En pocas palabras

  • Bebé de 10 meses: Fue enviado solo en remís por su madre, quien prometió seguirla en moto.
  • Operativo policial: El chofer alertó a la policía ante la ausencia de la madre, y se desplegó una búsqueda.
  • Motivo del retraso: La moto de la madre sufrió un desperfecto mecánico impidiendo su llegada al destino.
Resumen generado por Thinkindot AI
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