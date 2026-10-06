Mandó a su bebé de 10 meses en un remís, dijo que lo seguiría en moto, pero no llegó a destino

Misterio en San Juan: mandó a su bebé de 10 meses en un remis, dijo que lo seguiría en moto, pero nunca lo hizo. (Foto: Gentileza San Juan 8)

La madre pagó el viaje y le explicó al remisero que iría detrás del auto a bordo de su moto, el conductor inició entonces el recorrido con el bebé como único pasajero. Sin embargo, cuando llegó al destino acordado, advirtió que la mujer no estaba detrás suyo ni aparecía en el lugar.

Frente a la situación, el chofer recurrió a un efectivo policial que realizaba un servicio adicional en el organismo. El agente dio aviso al 911 y rápidamente se puso en marcha un operativo para determinar qué había sucedido.

El operativo para encontrar a la madre del bebé

A partir del aviso, la Policía comenzó a buscar a la mujer y a reconstruir cómo el bebé había terminado llegando sin ningún adulto que lo acompañara.

Los investigadores revisaron cámaras de seguridad y alertaron a los efectivos de la zona para intentar localizar a la madre. Durante ese procedimiento, el nene permaneció bajo custodia policial y se constató que se encontraba en buen estado de salud, según informó el medio local Huarpe.

Poco después, la abuela del bebé llegó al lugar y explicó qué había sucedido. Según su relato, su hija había sufrido un inconveniente mecánico con la moto mientras seguía al remis y por ese motivo no pudo completar el recorrido.

Los policías verificaron esa versión y constataron que no existía ninguna situación de riesgo. Finalmente, el bebé fue entregado primero a su abuela y luego pudo reencontrarse con su madre.