"No estaba lista para esto": el desgarrador mensaje de la mamá del bebé que murió en el choque de Punta Lara

Yazmin Jaimon, la mamá de Tadeo Ledesma, el bebé de apenas 10 días que murió tras el choque ocurrido en Punta Lara, despidió a su hijo con un conmovedor mensaje que publicó en las redes sociales.
Yazmin Jaimon despidió en redes sociales a Tadeo, su hijo de apenas 10 días, quien murió por las heridas que sufrió en el accidente. Días antes había compartido su felicidad por su nacimiento.
Tadeo tenía apenas 10 días y murió como consecuencia de las graves heridas sufridas en el choque. (Foto: redes sociales).
Yazmin Jaimon, la mamá de Tadeo Ledesma, el bebé de apenas 10 días que murió tras el choque ocurrido en Punta Lara, despidió a su hijo con un conmovedor mensaje que publicó en las redes sociales.
A través de su cuenta de Facebook, la mujer expresó el profundo dolor que atraviesa luego de la tragedia. “Mi vida, mami no estaba lista para esto. Te arrancaron de mis brazos injustamente”, escribió.
En la publicación, Jaimon recordó con ternura los pocos días que pudo compartir junto al bebé y manifestó su dolor por la pérdida. “Tengo el alma partida; solo dame fuerzas, hijito, que estoy destruida”, agregó.
“Te voy a amar el resto de mi vida. Sé que eras muy perfecto para estar en este mundo”, completó la mamá de Tadeo.
Días antes de la tragedia, la mujer había utilizado la misma red social para celebrar la llegada de su hijo y compartir la felicidad que atravesaba la familia por su nacimiento.
“La mejor sensación en todo el mundo”, había escrito junto a una publicación dedicada al recién nacido. “Contigo me encontré... Entre tantas almas, yo te pude ver. Estoy enamorada de vos, hijo. Me llenaste el corazón con tu llegada. Tadeo, sos único, mi vida”, había expresado.
El trágico episodio ocurrió en Punta Lara, cuando una Ford EcoSport chocó por detrás a una Fiat Fiorino en la que viajaba una familia con sus dos hijos, una nena de 3 años y Tadeo, de apenas 10 días.
Como consecuencia del impacto, varios de los ocupantes sufrieron heridas y debieron ser trasladados a distintos centros de salud. Los dos chicos fueron derivados al Hospital de Niños de La Plata, donde posteriormente se confirmó la muerte del bebé debido a las graves lesiones que había sufrido.
La hermana de Tadeo, de 3 años, también recibió atención médica en ese establecimiento.
El conductor de la EcoSport fue identificado como Oscar Luciano Pacheco, de 66 años, quien quedó demorado e imputado en el marco de una causa caratulada como homicidio culposo, que tramita ante la UFI N° 10 de La Plata.
Mientras tanto, los investigadores trabajan para determinar cómo se produjo el choque. Por el momento, no existe una reconstrucción oficial que permita establecer con precisión la maniobra previa al impacto ni la velocidad a la que circulaban los vehículos.