"No estaba lista para esto": el desgarrador mensaje de la mamá del bebé que murió en el choque de Punta Lara

Días antes de la tragedia, la mujer había utilizado la misma red social para celebrar la llegada de su hijo y compartir la felicidad que atravesaba la familia por su nacimiento.

La mamá del bebé compartió un conmovedor mensaje en redes sociales para despedir a su hijo. (Foto: redes sociales).

“La mejor sensación en todo el mundo”, había escrito junto a una publicación dedicada al recién nacido. “Contigo me encontré... Entre tantas almas, yo te pude ver. Estoy enamorada de vos, hijo. Me llenaste el corazón con tu llegada. Tadeo, sos único, mi vida”, había expresado.

Cómo fue el accidente en Punta Lara

El trágico episodio ocurrió en Punta Lara, cuando una Ford EcoSport chocó por detrás a una Fiat Fiorino en la que viajaba una familia con sus dos hijos, una nena de 3 años y Tadeo, de apenas 10 días.

Como consecuencia del impacto, varios de los ocupantes sufrieron heridas y debieron ser trasladados a distintos centros de salud. Los dos chicos fueron derivados al Hospital de Niños de La Plata, donde posteriormente se confirmó la muerte del bebé debido a las graves lesiones que había sufrido.

La hermana de Tadeo, de 3 años, también recibió atención médica en ese establecimiento.

El conductor de la EcoSport fue identificado como Oscar Luciano Pacheco, de 66 años, quien quedó demorado e imputado en el marco de una causa caratulada como homicidio culposo, que tramita ante la UFI N° 10 de La Plata.

Mientras tanto, los investigadores trabajan para determinar cómo se produjo el choque. Por el momento, no existe una reconstrucción oficial que permita establecer con precisión la maniobra previa al impacto ni la velocidad a la que circulaban los vehículos.