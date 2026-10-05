En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Policiales
mensaje
madre
PUBLICACIÓN

"No estaba lista para esto": el desgarrador mensaje de la mamá del bebé que murió en el choque de Punta Lara

Yazmin Jaimon despidió en redes sociales a Tadeo, su hijo de apenas 10 días, quien murió por las heridas que sufrió en el accidente. Días antes había compartido su felicidad por su nacimiento.

Tadeo tenía apenas 10 días y murió como consecuencia de las graves heridas sufridas en el choque. (Foto: redes sociales).

Tadeo tenía apenas 10 días y murió como consecuencia de las graves heridas sufridas en el choque. (Foto: redes sociales).

Yazmin Jaimon, la mamá de Tadeo Ledesma, el bebé de apenas 10 días que murió tras el choque ocurrido en Punta Lara, despidió a su hijo con un conmovedor mensaje que publicó en las redes sociales.

Leé también Merlo: operarios hacían un pozo para instalar un poste de luz y encontraron un bebé muerto
Merlo: operarios hacían un pozo para instalar un poste de luz y encontraron un bebé muerto (Foto: captura Crónica TV).

A través de su cuenta de Facebook, la mujer expresó el profundo dolor que atraviesa luego de la tragedia. “Mi vida, mami no estaba lista para esto. Te arrancaron de mis brazos injustamente”, escribió.

El accidente ocurri&oacute; en Punta Lara y el conductor de la Ford EcoSport qued&oacute; imputado por homicidio culposo. (Foto: redes sociales).

El accidente ocurrió en Punta Lara y el conductor de la Ford EcoSport quedó imputado por homicidio culposo. (Foto: redes sociales).

En la publicación, Jaimon recordó con ternura los pocos días que pudo compartir junto al bebé y manifestó su dolor por la pérdida. “Tengo el alma partida; solo dame fuerzas, hijito, que estoy destruida”, agregó.

“Te voy a amar el resto de mi vida. Sé que eras muy perfecto para estar en este mundo”, completó la mamá de Tadeo.

Días antes de la tragedia, la mujer había utilizado la misma red social para celebrar la llegada de su hijo y compartir la felicidad que atravesaba la familia por su nacimiento.

La mam&aacute; del beb&eacute; comparti&oacute; un conmovedor mensaje en redes sociales para despedir a su hijo. (Foto: redes sociales).

La mamá del bebé compartió un conmovedor mensaje en redes sociales para despedir a su hijo. (Foto: redes sociales).

“La mejor sensación en todo el mundo”, había escrito junto a una publicación dedicada al recién nacido. “Contigo me encontré... Entre tantas almas, yo te pude ver. Estoy enamorada de vos, hijo. Me llenaste el corazón con tu llegada. Tadeo, sos único, mi vida”, había expresado.

Cómo fue el accidente en Punta Lara

El trágico episodio ocurrió en Punta Lara, cuando una Ford EcoSport chocó por detrás a una Fiat Fiorino en la que viajaba una familia con sus dos hijos, una nena de 3 años y Tadeo, de apenas 10 días.

Como consecuencia del impacto, varios de los ocupantes sufrieron heridas y debieron ser trasladados a distintos centros de salud. Los dos chicos fueron derivados al Hospital de Niños de La Plata, donde posteriormente se confirmó la muerte del bebé debido a las graves lesiones que había sufrido.

La hermana de Tadeo, de 3 años, también recibió atención médica en ese establecimiento.

El conductor de la EcoSport fue identificado como Oscar Luciano Pacheco, de 66 años, quien quedó demorado e imputado en el marco de una causa caratulada como homicidio culposo, que tramita ante la UFI N° 10 de La Plata.

Mientras tanto, los investigadores trabajan para determinar cómo se produjo el choque. Por el momento, no existe una reconstrucción oficial que permita establecer con precisión la maniobra previa al impacto ni la velocidad a la que circulaban los vehículos.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
mensaje madre Bebé
Notas relacionadas
Un bebé está grave tras sufrir fracturas y tener cocaína en sangre: detuvieron a los padres
Hallaron el cuerpo de un bebé dentro de una bolsa en una plaza: el detalle desgarrador
Atropellaron a una embarazada mientras cruzaba la calle: dolor por su bebé y por todo el calvario que ella vivió después

Últimas Noticias

Más sobre Policiales

Más sobre Policiales

Te puede interesar