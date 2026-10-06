"Un dolor que no se puede explicar": el desgarrador mensaje de despedida del padre del bebé de 10 días que murió en el choque

El choque que terminó con la vida de un bebé de apenas 10 días

El accidente ocurrió durante la noche del domingo en la avenida Almirante Brown, en Punta Lara. Por motivos que todavía son materia de investigación, se produjo una colisión que involucró al vehículo en el que se trasladaba la familia.

Dentro de la camioneta Fiat Fiorino viajaban la madre del bebé, sus dos hijos y, de acuerdo con la información difundida sobre el caso, otras circunstancias del siniestro que todavía deben ser determinadas por los investigadores.

El episodio fue advertido rápidamente por los servicios de emergencia. El bebé fue trasladado para recibir atención médica, pero pese a los esfuerzos realizados no pudieron salvarle la vida.

Tadeo tenía solamente diez días. Su muerte convirtió un accidente de tránsito en una tragedia familiar de enormes dimensiones.

Las circunstancias exactas del impacto continúan bajo análisis. Las imágenes registradas por las cámaras de seguridad serán importantes para reconstruir los momentos previos y posteriores a la colisión y determinar la mecánica del accidente.

Las autoridades también realizaron tareas periciales en el lugar con el objetivo de reunir evidencias que permitan esclarecer qué ocurrió.

La desgarradora carta que publicó el papá de Tadeo

En medio del dolor provocado por la muerte de su hijo, el padre de Tadeo compartió un mensaje en redes sociales. Se trató de una despedida íntima que rápidamente generó muestras de solidaridad hacia la familia.

Con palabras atravesadas por la angustia, el hombre comenzó su publicación dirigiéndose directamente al bebé.

“Hoy me toca despedirte, hijo de mi vida, mi príncipe, mi todo”.

La frase refleja la dimensión de la pérdida para una familia que había recibido a Tadeo apenas diez días antes. El nacimiento del niño había ocurrido muy poco tiempo antes de la tragedia y la familia se encontraba transitando los primeros días junto al recién nacido.

En su mensaje, el padre también describió el dolor que atraviesan luego de la muerte del bebé.

“Nos dejás un vacío enorme en nuestros corazones, un dolor que no se puede explicar con palabras”.

La publicación estuvo acompañada además por un agradecimiento a todas las personas que se acercaron a la familia después del accidente.

El hombre destacó especialmente los mensajes recibidos y el acompañamiento de quienes estuvieron presentes durante las horas más difíciles.

“Gracias de corazón a todos los que nos dejaron un mensaje, a quienes nos acompañaron, nos abrazaron y nos hicieron llegar sus fuerzas desde cada rincón”.

Finalmente, el padre dejó una frase que resume el momento que atraviesa el núcleo familiar y expresó que esas muestras de afecto son especialmente importantes ahora.

“Hoy las necesitamos más que nunca”, escribió.

El mensaje terminó con una firma que incluyó a quienes forman parte de la familia más cercana del bebé: “Papá, mamá y Justi, tu hermanita mayor”.

La madre de Tadeo estaba al volante de la camioneta

Otro de los datos que trascendieron después del siniestro está relacionado con la persona que conducía el vehículo.

La madre del bebé fue identificada como Yasmín Jaimon, de 24 años, quien se encontraba al mando de la Fiat Fiorino cuando ocurrió el choque.

La mujer viajaba acompañada por sus dos hijos: Tadeo, de apenas diez días, y su hermana de tres años.

Por el momento, no trascendieron precisiones definitivas acerca de qué lugar ocupaba cada uno de los ocupantes dentro de la camioneta en el momento exacto del impacto. Ese aspecto forma parte de los elementos que deben establecerse durante la investigación.

Tampoco se informó, hasta el momento, que hubiera existido un incumplimiento de las normas de seguridad vial por parte de la conductora. Por ese motivo, cualquier hipótesis sobre las causas concretas del choque deberá ser determinada a partir de las pericias y de los registros obtenidos por las autoridades.

La hermana de Tadeo quedó internada en grave estado

La tragedia no terminó con la muerte del recién nacido. La hermana mayor de Tadeo, una niña de tres años, también resultó herida durante el accidente.

La menor fue trasladada al Hospital de Niños de La Plata, donde recibió atención médica debido a la gravedad de las lesiones sufridas.

Según la información conocida hasta el momento, permanece internada y su estado es reservado.

De esta manera, mientras la familia enfrenta el duelo por la muerte de Tadeo, también permanece pendiente de la evolución de la pequeña, que continúa bajo cuidado médico.

La situación agregó todavía más dramatismo a un episodio que dejó consecuencias devastadoras para todos los integrantes de la familia.

El operativo después del accidente

Tras el choque, se desplegó un operativo en la zona de la avenida Almirante Brown. Los equipos de emergencia trabajaron para asistir a las personas involucradas y trasladar a los heridos.

Al mismo tiempo, las autoridades comenzaron con las primeras tareas destinadas a determinar las circunstancias del siniestro.

En este tipo de investigaciones, los registros de las cámaras de seguridad pueden resultar determinantes, ya que permiten reconstruir la circulación de los vehículos y establecer qué sucedió en los segundos previos al impacto.

Las imágenes obtenidas en Punta Lara quedaron incorporadas a la investigación junto con las pericias realizadas sobre los vehículos y el lugar donde ocurrió el choque.

Los investigadores deberán analizar esos elementos para establecer la mecánica del accidente y determinar eventuales responsabilidades.

Una investigación que busca reconstruir qué pasó

La muerte de un bebé de apenas diez días convirtió el caso en una investigación especialmente sensible. Sin embargo, las autoridades deben reconstruir los hechos a partir de pruebas concretas.

Para ello, se analizan las imágenes de las cámaras de seguridad, los vehículos involucrados, las declaraciones que puedan aportar testigos y los informes de los especialistas que trabajaron en el lugar.

También serán importantes los resultados de las pericias realizadas después del impacto.

Por el momento, las circunstancias que llevaron al choque no están completamente esclarecidas. La investigación deberá determinar cómo se produjo la colisión y qué factores intervinieron en el desenlace fatal.

Mientras tanto, el dolor de la familia se hizo público a través de las palabras del padre de Tadeo, quien eligió despedir a su hijo con una carta que rápidamente generó muestras de acompañamiento.

Diez días de vida que terminaron en una tragedia

La historia de Tadeo quedó marcada por una enorme paradoja: había llegado al mundo apenas diez días antes de que un accidente de tránsito terminara con su vida.

Su familia atravesaba los primeros momentos junto al recién nacido cuando ocurrió el siniestro que cambió por completo sus vidas.

La despedida publicada por su padre expuso precisamente esa dimensión. No se trató solamente del relato de una tragedia vial, sino del dolor de unos padres que perdieron a un hijo cuando apenas habían comenzado a compartir con él sus primeros días.

El mensaje también recordó que detrás de las estadísticas de los accidentes de tránsito existen historias familiares y personas que quedan afectadas para siempre.

En este caso, además, la familia continúa enfrentando la incertidumbre por la salud de la hermana de tres años, que permanece internada en La Plata.

El dolor de una familia mientras continúa la investigación

La investigación seguirá su curso para determinar qué sucedió aquella noche en Punta Lara. Las autoridades deberán analizar todos los elementos disponibles antes de establecer conclusiones sobre las causas del accidente.

Mientras tanto, para la familia Ledesma el centro de la tragedia tiene un nombre y una historia: Tadeo León Ledesma, un bebé que tenía solamente diez días de vida.

La publicación de su padre dejó expuesto el profundo dolor provocado por la pérdida. Las palabras elegidas para despedirlo hablaron de un hijo, un hermano menor y un integrante de una familia que esperaba verlo crecer.

“Mi príncipe, mi todo”, escribió el hombre al comenzar su despedida.

Y en el cierre de su mensaje dejó también el recuerdo de quienes quedan y deberán atravesar el duelo: su papá, su mamá y su hermanita mayor.

El accidente ocurrido en la avenida Almirante Brown permanece bajo investigación, mientras la familia enfrenta las consecuencias de una tragedia que comenzó con un choque y terminó con la muerte de un recién nacido y una niña de tres años internada en estado reservado.