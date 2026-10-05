Una cámara registró el violento choque que provocó la muerte de un bebé recién nacido

Tras el impacto, varios de los ocupantes de los vehículos sufrieron heridas y tuvieron que ser trasladados para recibir atención médica. Entre ellos se encontraban los dos menores que viajaban en el Volkswagen, quienes fueron derivados al Hospital de Niños de La Plata.

A pesar de la asistencia recibida, Tadeo Ledesma murió como consecuencia de las lesiones que sufrió durante el choque.

Mientras se realizaban las primeras actuaciones, se concentraron varias personas en la zona del accidente. La situación derivó en un momento de tensión alrededor del conductor de la EcoSport. Según consta en el informe policial, los efectivos tuvieron que resguardar a Pacheco ante un tumulto que se produjo después del accidente.

Posteriormente, algunas personas que se encontraban en el lugar comenzaron a arrojar elementos contra los móviles policiales. Como consecuencia de esos ataques, varios vehículos de la fuerza sufrieron daños.

La Policía intervino para controlar la situación mientras continuaban las tareas vinculadas con el accidente y la asistencia de las personas heridas.

El expediente fue caratulado como “homicidio culposo” y quedó bajo la intervención de la UFI N.º 10 de La Plata.