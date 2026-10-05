En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Policiales
Bebé
Ensenada
Conmoción

Una cámara registró el violento choque que provocó la muerte de un bebé recién nacido

El accidente ocurrió durante la noche del domingo en Punta Lara. Tres vehículos estuvieron involucrados y varios de los ocupantes fueron trasladados a distintos centros de salud. El conductor de uno de los autos quedó demorado e imputado.

Tragedia en Ensenada: murió un bebé de 10 días tras un choque y una niña de 3 años resultó herida

Tragedia en Ensenada: murió un bebé de 10 días tras un choque y una niña de 3 años resultó herida
Leé también Tragedia en El Chaltén: quién era la esquiadora que murió sepultada por una avalancha
Tragedia en El Chaltén: quién era la esquiadora profesional que murió tras quedar sepultada por una avalancha

El hecho ocurrió alrededor de las 22, sobre Almirante Brown, entre las calles 106 y 108, y quedó registrado por las cámaras de seguridad municipales. Por motivos que todavía son investigados, una Ford EcoSport chocó contra un Volkswagen UP y una Fiat Fiorino.

La familia que viajaba en el Volkswagen UP

De acuerdo con la información policial, la EcoSport era conducida por Oscar Luciano Pacheco, de 66 años, quien quedó demorado e imputado luego del accidente.

En el Volkswagen UP se trasladaba una familia integrada por Yasmín Jaimon, de 24 años, y sus dos hijos: J.L., de 3 años, y Tadeo Ledesma, de apenas 10 días.

Tras el impacto, varios de los ocupantes de los vehículos sufrieron heridas y tuvieron que ser trasladados para recibir atención médica. Entre ellos se encontraban los dos menores que viajaban en el Volkswagen, quienes fueron derivados al Hospital de Niños de La Plata.

A pesar de la asistencia recibida, Tadeo Ledesma murió como consecuencia de las lesiones que sufrió durante el choque.

Mientras se realizaban las primeras actuaciones, se concentraron varias personas en la zona del accidente. La situación derivó en un momento de tensión alrededor del conductor de la EcoSport. Según consta en el informe policial, los efectivos tuvieron que resguardar a Pacheco ante un tumulto que se produjo después del accidente.

Posteriormente, algunas personas que se encontraban en el lugar comenzaron a arrojar elementos contra los móviles policiales. Como consecuencia de esos ataques, varios vehículos de la fuerza sufrieron daños.

La Policía intervino para controlar la situación mientras continuaban las tareas vinculadas con el accidente y la asistencia de las personas heridas.

El expediente fue caratulado como “homicidio culposo” y quedó bajo la intervención de la UFI N.º 10 de La Plata.

En pocas palabras

  • Tragedia en Ensenada: Un bebé de 10 días murió tras un choque frontal entre tres vehículos en Punta Lara.
  • Heridos y Demora: Una niña de 3 años resultó herida, al igual que otros ocupantes. El conductor de uno de los autos quedó demorado e imputado.
  • Incidentes Post-Accidente: Tras el choque, hubo momentos de tensión y daños a móviles policiales por parte de personas en el lugar.
Resumen generado por Thinkindot AI
Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Bebé Ensenada La Plata Tragedia Accidente
Notas relacionadas
A 15 años de una tragedia, Juana Viale volvió a hablar de Ringo y confesó lo inesperado
Un alumno apareció con un arma en una foto y encendió las alarmas en una escuela marcada por una tragedia
Carlos Arias discutió con su pareja y está acusado de concretar la peor barbarie con su hija de 3 años

Últimas Noticias

Más sobre Policiales

Más sobre Policiales

Te puede interesar