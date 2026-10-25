Misterio en Retiro: encontraron muerta a una joven de 27 años e investigan una cita previa

La denunciante indicó que ambas se dedicaban al trabajo sexual y que alquilaban temporalmente el departamento para ejercer esa actividad.

Ante la falta de respuestas, decidió dirigirse al inmueble. Al encontrar la puerta cerrada y no poder comunicarse con su amiga, llamó a un cerrajero. Una vez que lograron entrar, encontraron a la joven sin signos vitales.

El SAME constató la muerte alrededor de las 8.48, según el informe policial. Por el momento, la causa del fallecimiento no fue establecida y se aguardan los resultados de las pericias.

La cita con un hombre llamado Iván, una de las claves de la investigación

Uno de los datos centrales para los investigadores es el encuentro que la joven habría mantenido durante el día anterior con un hombre al que conoció mediante una plataforma de citas y que se habría presentado como Iván.

La identidad del hombre todavía no fue confirmada oficialmente. Los investigadores buscan determinar si ese es su verdadero nombre y reconstruir qué ocurrió durante las horas previas a la muerte.

Por ahora, tampoco se informó públicamente si el hombre fue localizado ni si existen elementos que permitan establecer su participación en el hecho. La investigación deberá determinar, además, si hubo otras personas en el departamento.

Qué se sabe de la investigación por la muerte en Retiro

Tras el hallazgo, el magistrado interviniente dispuso las medidas de rigor y dio intervención a la División Homicidios de la Policía de la Ciudad.

Los peritos trabajan para establecer la causa de la muerte y reconstruir las últimas horas de la víctima. Entre las medidas de interés se encuentra el análisis de las cámaras de seguridad del edificio y de los accesos, que podría aportar información sobre los movimientos registrados durante la noche.

Aunque en la primera inspección no se detectaron signos visibles de violencia ni desorden en el departamento, esos elementos no permiten determinar por sí solos qué ocurrió. La causa de muerte deberá establecerse a partir de las pericias correspondientes.

La investigación continúa en curso y, hasta el momento, no se informó oficialmente que haya detenidos.