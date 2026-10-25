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Misterio en Retiro: encontraron muerta a una joven de 27 años e investigan una cita previa

La víctima fue hallada en un departamento de Libertad al 1200, frente al edificio de la SIDE. Una amiga pidió ayuda a un cerrajero después de perder contacto con ella. La Policía busca identificar al hombre con el que se había encontrado la noche anterior.

Misterio en Retiro: encontraron muerta a una joven de 27 años e investigan una cita previa (Foto: captura)

Misterio en Retiro: encontraron muerta a una joven de 27 años e investigan una cita previa (Foto: captura)

Una joven argentina de 27 años fue encontrada muerta en un departamento del barrio porteño de Retiro, ubicado sobre la calle Libertad al 1200, frente al edificio de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE). La Justicia investiga las circunstancias de la muerte y busca identificar a un hombre con el que la víctima habría mantenido un encuentro la noche anterior.

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El hallazgo se produjo durante la mañana, cuando una amiga de la joven se acercó al inmueble preocupada porque no lograba comunicarse con ella. Como la puerta estaba cerrada con llave y nadie respondía, solicitó los servicios de un cerrajero para poder ingresar.

Según la información oficial de la Policía de la Ciudad difundida por A24, la mujer fue encontrada recostada sobre la cama, boca arriba y cubierta con una sábana. En una primera inspección, los investigadores no observaron signos de desorden general ni marcas visibles de violencia sobre el cuerpo.

Cómo encontraron muerta a la joven en el departamento de Retiro

De acuerdo con el parte policial, el personal fue desplazado al lugar tras un llamado al 911 por una mujer que no respondía a los estímulos. La amiga de la víctima, también argentina y de 27 años, explicó que había perdido contacto con ella durante la noche anterior.

La denunciante indicó que ambas se dedicaban al trabajo sexual y que alquilaban temporalmente el departamento para ejercer esa actividad.

Ante la falta de respuestas, decidió dirigirse al inmueble. Al encontrar la puerta cerrada y no poder comunicarse con su amiga, llamó a un cerrajero. Una vez que lograron entrar, encontraron a la joven sin signos vitales.

El SAME constató la muerte alrededor de las 8.48, según el informe policial. Por el momento, la causa del fallecimiento no fue establecida y se aguardan los resultados de las pericias.

La cita con un hombre llamado Iván, una de las claves de la investigación

Uno de los datos centrales para los investigadores es el encuentro que la joven habría mantenido durante el día anterior con un hombre al que conoció mediante una plataforma de citas y que se habría presentado como Iván.

La identidad del hombre todavía no fue confirmada oficialmente. Los investigadores buscan determinar si ese es su verdadero nombre y reconstruir qué ocurrió durante las horas previas a la muerte.

Por ahora, tampoco se informó públicamente si el hombre fue localizado ni si existen elementos que permitan establecer su participación en el hecho. La investigación deberá determinar, además, si hubo otras personas en el departamento.

Qué se sabe de la investigación por la muerte en Retiro

Tras el hallazgo, el magistrado interviniente dispuso las medidas de rigor y dio intervención a la División Homicidios de la Policía de la Ciudad.

Los peritos trabajan para establecer la causa de la muerte y reconstruir las últimas horas de la víctima. Entre las medidas de interés se encuentra el análisis de las cámaras de seguridad del edificio y de los accesos, que podría aportar información sobre los movimientos registrados durante la noche.

Aunque en la primera inspección no se detectaron signos visibles de violencia ni desorden en el departamento, esos elementos no permiten determinar por sí solos qué ocurrió. La causa de muerte deberá establecerse a partir de las pericias correspondientes.

La investigación continúa en curso y, hasta el momento, no se informó oficialmente que haya detenidos.

En pocas palabras

  • Joven hallada muerta: Una argentina de 27 años fue encontrada sin vida en un departamento de Retiro.
  • Búsqueda de un hombre: La víctima se había encontrado con un hombre llamado Iván la noche anterior al hallazgo.
  • Investigación en curso: La Policía busca determinar las causas de la muerte y la identidad del sujeto.
Resumen generado por Thinkindot AI
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