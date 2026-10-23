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El firme mensaje de Verónica Ojeda a Mario Baudry tras su alegato en el juicio por la muerte de Maradona

Conmovida por su intervención en el juicio por la muerte de Diego Maradona, Verónica Ojeda le dedicó varios posteos a Mario Baudry y destacó su compromiso con la causa.

23 oct 2026, 09:30
El firme mensaje de Verónica Ojeda a Mario Baudry tras su alegato en el juicio por la muerte de Maradona

El firme mensaje de Verónica Ojeda a Mario Baudry tras su alegato en el juicio por la muerte de Maradona

El firme mensaje de Verónica Ojeda a Mario Baudry tras su alegato en el juicio por la muerte de Maradona

El firme mensaje de Verónica Ojeda a Mario Baudry tras su alegato en el juicio por la muerte de Maradona

Por estas horas, Verónica Ojeda abrió su corazón y le dedicó un emotivo mensaje a su pareja, el abogado Mario Baudry, después de escucharlo presentar su alegato en el juicio por la muerte de Diego Maradona. Conmovida por sus palabras en una audiencia clave del proceso judicial, la mamá de Dieguito Fernando le agradeció por haberla acompañado durante estos seis años de lucha y destacó su compromiso inquebrantable con la búsqueda de justicia para el padre de su hijo.

A través de sus historias de Instagram, la expareja del Diez publicó una extensa dedicatoria en la que repasó el camino que recorrieron juntos desde el inicio de la causa y destacó el compromiso que Baudry asumió como representante legal de su hijo. Sus palabras reflejaron la emoción que sintió al escucharlo exponer sus argumentos en una instancia decisiva del proceso judicial que busca determinar las responsabilidades por la muerte del exfutbolista.

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Lejos de limitarse a un simple agradecimiento, Ojeda hizo hincapié en el esfuerzo personal y profesional de su pareja, a quien reconoció por haber sostenido el reclamo de justicia incluso en los momentos más difíciles. “Mi amor no sé si algún día voy a encontrar las palabras suficientes para agradecerte todo lo que hiciste por Dieguito. Porque vos no sos solamente mi compañero en estos seis años de lucha, también fuiste el abogado que defendió esta causa con el corazón”, escribió al comienzo de su publicación.

En la misma línea, la mamá del hijo menor de Maradona recordó las dificultades que atravesaron durante estos años y destacó la perseverancia del abogado frente a las dudas y el dolor que rodearon el caso. “Mientras muchos dudaban vos seguiste adelante. Mientras nosotros sufríamos, vos encontrabas fuerzas para continuar. Y en cada audiencia dejaste una parte de vos, de tu tiempo y de nuestra vida para que la muerte del papá de mi hijo no quedara en el olvido”, expresó conmovida.

Uno de los momentos más significativos de su dedicatoria estuvo relacionado con las sensaciones que experimentó al escuchar el alegato de Baudry. Para Verónica Ojeda, aquella exposición estuvo atravesada por los recuerdos, el sufrimiento y todo lo que debieron enfrentar desde que comenzó la investigación. “Al escucharte en tu alegato se me mezclaron el orgullo, la emoción y todos los recuerdos de estos seis años. Porque detrás de cada una de tus palabras estaba nuestra historia, nuestro dolor y esa lucha interminable que solo nosotros sabemos cuánto nos costó”, manifestó.

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Pero el reconocimiento de Verónica Ojeda no se limitó al compromiso profesional de su pareja. También puso en valor el vínculo que construyó con Dieguito Fernando y el lugar que eligió ocupar en su vida durante este largo proceso.

“Sobre todo por amar y cuidar a Dieguito porque quizás algún día él sea lo suficientemente grande para comprender todo lo que hiciste, pero quiero que siempre sepa que hubo un hombre que, sin ser su papá, eligió acompañarlo, protegerlo y luchar por la justicia que su padre merece”, agregó.

Finalmente, Verónica se refirió al cierre de esta etapa del juicio y dejó en claro que el agradecimiento hacia su compañero no depende del desenlace judicial. Con un mensaje cargado de sentimientos, destacó que el esfuerzo de Baudry por acompañar y defender a su hijo permanecerá en su memoria.

“Hoy termina una etapa del juicio pero nunca voy a terminar de agradecerte lo que hiciste por mi hijo. Hay cosas que no se pagan, no se olvidan y no se pueden explicar con palabras, se llevan para siempre en el corazón”, concluyó Verónica Ojeda, con una declaración que sintetizó seis años de lucha y el profundo reconocimiento hacia el hombre que la acompañó durante todo este tiempo.

     

 

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