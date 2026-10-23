El firme mensaje de Verónica Ojeda a Mario Baudry tras su alegato en el juicio por la muerte de Maradona

Uno de los momentos más significativos de su dedicatoria estuvo relacionado con las sensaciones que experimentó al escuchar el alegato de Baudry. Para Verónica Ojeda, aquella exposición estuvo atravesada por los recuerdos, el sufrimiento y todo lo que debieron enfrentar desde que comenzó la investigación. “Al escucharte en tu alegato se me mezclaron el orgullo, la emoción y todos los recuerdos de estos seis años. Porque detrás de cada una de tus palabras estaba nuestra historia, nuestro dolor y esa lucha interminable que solo nosotros sabemos cuánto nos costó”, manifestó.

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Pero el reconocimiento de Verónica Ojeda no se limitó al compromiso profesional de su pareja. También puso en valor el vínculo que construyó con Dieguito Fernando y el lugar que eligió ocupar en su vida durante este largo proceso.

“Sobre todo por amar y cuidar a Dieguito porque quizás algún día él sea lo suficientemente grande para comprender todo lo que hiciste, pero quiero que siempre sepa que hubo un hombre que, sin ser su papá, eligió acompañarlo, protegerlo y luchar por la justicia que su padre merece”, agregó.

Finalmente, Verónica se refirió al cierre de esta etapa del juicio y dejó en claro que el agradecimiento hacia su compañero no depende del desenlace judicial. Con un mensaje cargado de sentimientos, destacó que el esfuerzo de Baudry por acompañar y defender a su hijo permanecerá en su memoria.

“Hoy termina una etapa del juicio pero nunca voy a terminar de agradecerte lo que hiciste por mi hijo. Hay cosas que no se pagan, no se olvidan y no se pueden explicar con palabras, se llevan para siempre en el corazón”, concluyó Verónica Ojeda, con una declaración que sintetizó seis años de lucha y el profundo reconocimiento hacia el hombre que la acompañó durante todo este tiempo.