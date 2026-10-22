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TIERRAA DEL FUEGO

La trágica coincidencia entre la muerte de un hombre en la ruta y la de su padre

Un empresario de 38 años murió tras perder el control de su auto deportivo y protagonizar un violento vuelco en la Ruta Nacional 3, en Tierra del Fuego.

Un hombre de 38 años murió en accidente en la ruta nacional 3. (Foto: Gentileza Actualidad TDF).

Un hombre de 38 años murió en accidente en la ruta nacional 3. (Foto: Gentileza Actualidad TDF).

Un hombre de 38 años murió este miércoles al mediodía en Tierra del Fuego, luego de perder el control de su auto deportivo, volcar y dar varios tumbos sobre la Ruta Nacional 3. El vehículo terminó a casi 100 metros de la calzada. La triste coincidencia que lo une a su padre.

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Tierra del Fuego no reportó ningún caso de hantavirus desde que se implementó la notificación obligatoria en 1996.(Foto: archivo)

La víctima fue identificada como Santiago Felipe Fiocchi, dueño de Patagonia Maquinarias, una empresa dedicada a la comercialización de maquinaria agrícola y pesada en el sur del país. Según informaron medios locales, conducía un Toyota 86 blanco cuando, por motivos que todavía se investigan, se desvió de la calzada y protagonizó el vuelco.

Santiago Felipe Fiocchi muri&oacute; en la misma ruta, donde siete a&ntilde;os antes, hab&iacute;a muerto su padre en un accidente. (Foto: archivo).

Santiago Felipe Fiocchi murió en la misma ruta, donde siete años antes, había muerto su padre en un accidente. (Foto: archivo).

El accidente ocurrió a la altura del kilómetro 2.867, al sur de Río Grande, cerca del acceso a la estancia San Luis. Fiocchi circulaba en sentido norte-sur y, tras perder el control del vehículo, terminó a unos 100 metros de la ruta, con el auto apoyado sobre su lateral derecho.

Las autoridades se vieron sorprendidas por la trayectoria que recorrió el automóvil, ya que el siniestro ocurrió en un tramo recto. Sobre el pavimento quedaron marcas de una frenada y del posterior desvío.

Aunque las causas del accidente aún no fueron determinadas, entre las hipótesis se consideró la posible presencia de guanacos, habituales en esa zona de la Patagonia. Sin embargo, los rescatistas no encontraron animales afectados en las inmediaciones, según consignó Resumen Policial. También se evaluó la posibilidad de que el conductor hubiera utilizado el celular, aunque en ese sector no hay señal.

Cuando llegó el equipo de emergencias, Fiocchi estaba dentro del vehículo, con el cinturón de seguridad colocado y sin acompañantes. Los airbags se habían activado. Los investigadores estiman que se dirigía hacia Tolhuin.

La muerte de su padre en 2019

La tragedia ocurrió en la misma ruta donde, en mayo de 2019, había muerto su padre, Pablo Fiocchi, de 60 años, en un accidente de tránsito.

En aquella oportunidad, el hombre circulaba en moto por la zona urbana de Campamento YPF cuando un Volkswagen Suran lo embistió al salir de una obra en construcción. Según publicó el Diario del Fin del Mundo, el motociclista intentó esquivar el vehículo, pero impactó contra su parte delantera izquierda.

A raíz del choque, la moto cambió de carril y colisionó de frente con un Peugeot 207 que circulaba en sentido contrario. Pablo Fiocchi salió despedido y sufrió heridas que le provocaron la muerte.

Tras el fallecimiento de su padre, Santiago quedó al frente de la empresa familiar a los 31 años, mientras sus hermanas asumieron responsabilidades en otras áreas del negocio.

Patagonia Maquinarias tiene su sede en Río Grande y opera en Tierra del Fuego, Santa Cruz y Chubut. La compañía se dedica a la comercialización de maquinaria agrícola y pesada y trabaja con equipos de la marca John Deere.

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