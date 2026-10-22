La trágica coincidencia entre la muerte de un hombre en la ruta y la de su padre

Aunque las causas del accidente aún no fueron determinadas, entre las hipótesis se consideró la posible presencia de guanacos, habituales en esa zona de la Patagonia. Sin embargo, los rescatistas no encontraron animales afectados en las inmediaciones, según consignó Resumen Policial. También se evaluó la posibilidad de que el conductor hubiera utilizado el celular, aunque en ese sector no hay señal.

Cuando llegó el equipo de emergencias, Fiocchi estaba dentro del vehículo, con el cinturón de seguridad colocado y sin acompañantes. Los airbags se habían activado. Los investigadores estiman que se dirigía hacia Tolhuin.

La muerte de su padre en 2019

La tragedia ocurrió en la misma ruta donde, en mayo de 2019, había muerto su padre, Pablo Fiocchi, de 60 años, en un accidente de tránsito.

En aquella oportunidad, el hombre circulaba en moto por la zona urbana de Campamento YPF cuando un Volkswagen Suran lo embistió al salir de una obra en construcción. Según publicó el Diario del Fin del Mundo, el motociclista intentó esquivar el vehículo, pero impactó contra su parte delantera izquierda.

A raíz del choque, la moto cambió de carril y colisionó de frente con un Peugeot 207 que circulaba en sentido contrario. Pablo Fiocchi salió despedido y sufrió heridas que le provocaron la muerte.

Tras el fallecimiento de su padre, Santiago quedó al frente de la empresa familiar a los 31 años, mientras sus hermanas asumieron responsabilidades en otras áreas del negocio.

Patagonia Maquinarias tiene su sede en Río Grande y opera en Tierra del Fuego, Santa Cruz y Chubut. La compañía se dedica a la comercialización de maquinaria agrícola y pesada y trabaja con equipos de la marca John Deere.