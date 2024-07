Muerte y misterio: hallan en una piscina el cuerpo de un empresario que había denunciado a líderes narco

El hallazgo se produjo cuando la esposa de Rofrano regresó a su residencia y encontró su cuerpo flotando en la pileta. De inmediato, alertó a las autoridades del exclusivo country, quienes llamaron al 911. Efectivos de la policía y la fiscal de Homicidios, Andrea Lazo, acudieron al lugar para investigar.

Días antes de su muerte, Rofrano había denunciado en redes sociales haber recibido amenazas de "líderes narcos y de la trata". En una publicación en su cuenta de X, el empresario expresó: "Ante las amenazas recibidas por tucumanos, aclaro: no me voy a suicidar".

empresario muerto mendoza 2.jpg La víctima fue descubierta en su casa por su esposa.

Además, sostuvo: "Cualquier daño que se produzca a nuestra familia y/o empresa, responsabilizo a los mafiosos líderes narco y de trata que pretenden amedrentar a los que ponemos la vida para seguir generando trabajo y dignidad…".

A pesar de estas denuncias, los investigadores consideran que el empresario pudo haberse suicidado. Las cámaras de seguridad de su vivienda no registraron el ingreso de terceros, y los precintos en sus manos y pies estaban desajustados, lo que sugiere que podrían haber sido colocados por él mismo. No obstante, la policía no descarta ninguna hipótesis y continúa investigando el caso.

Quién era Osvaldo Daniel Rofrano, el empresario hallado muerto en Medoza

Osvaldo Daniel Rofrano tenía de 63 años, era el fundador de GASA Gases Aconcagua S.A. y presidente de la Cámara de Empresarios del Parque Industrial de Luján de Cuyo.

Licenciado en Administración de Empresas, se describía en redes sociales como "comprometido con la Patria" y denunciaba públicamente a líderes narcos que, según él, amedrentaban a quienes intentaban generar trabajo y dignidad.

Tras conocerse la noticia de su muerte, la empresa GASA emitió un comunicado lamentando la pérdida de su fundador y presidente. "Osvaldo fue un emprendedor nato y un científico de primera línea. Era un apasionado por su labor, dedicando largas horas a la investigación y desarrollo de los productos que fabricaba", manifestaron.

"A pesar de su dedicación al trabajo, fue un esposo cariñoso y un padre ejemplar, que deja a su familia y a la sociedad un legado y un ejemplo que perdurará para siempre", concluye el comunicado.