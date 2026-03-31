San Cristóbal despidió a Ian Cabrera: dolor y nuevas revelaciones sobre el ataque en la escuela

Anoche, toda la comunidad de la localidad santafesina salió a las calles a homenajearlo y pedir Justicia. Minutos antes de las 20 más de 200 personas se acercaron de manera silenciosa a la puerta de la escuela, ubicada sobre la calle Bullo al 1400, a solamente 100 metros del hospital local y de la Plaza San Martín.

Velorio Ian Cabrera

El ataque que pudo haber sido aún peor

El horror se desató durante el izamiento de la bandera, cuando un alumno de 15 años abrió fuego dentro del establecimiento. La secuencia fue breve pero devastadora: Ian murió en el acto y otros estudiantes resultaron heridos, mientras decenas de chicos escapaban en medio del pánico.

Con el correr de las horas, se conocieron nuevos detalles sobre el testimonio del agresor ante sus abogados, que podrían marcar el rumbo de la investigación.

Noche de velas por Ian Cabrera "La 40" iluminada por velas blancas en un sentido homenaje de la comunidad sancristobalense. (Foto: gentileza El Litoral)

La declaración del atacante y la estrategia de la defensa

Según trascendió de fuentes cercanas al caso, en un primer contacto informal con sus defensores, el adolescente habría asegurado que no sufría bullying, en línea con lo que también señalaron compañeros y testigos.

En ese mismo relato, el joven manifestó que atravesaba problemas personales vinculados a conductas de autoflagelación y pensamientos suicidas.

De acuerdo con esa versión, habría llevado el arma al colegio con la intención de quitarse la vida, pero no logró hacerlo y terminó disparando contra otros alumnos. “Dijo que no tuvo el coraje de hacerlo y que en ese momento ‘se fue de sí’ y disparó contra el resto”, indicaron fuentes del caso.

Esta línea podría convertirse en uno de los ejes de la estrategia de la defensa, aunque la Justicia deberá determinar el grado de responsabilidad y las circunstancias reales del ataque.

Cómo avanza la causa judicial: habló el fiscal

El caso se encuadra dentro del régimen penal juvenil, por lo que el adolescente es considerado no punible. En ese contexto, las medidas que se aplican son de protección y no punitivas.

El fiscal Mauricio Espinoza explicó que en una audiencia reciente todas las partes acordaron el lugar de alojamiento provisorio del menor hasta la próxima instancia judicial, prevista para el viernes, donde se definirán las medidas a seguir. “No se apunta a una pena privativa de la libertad, sino a medidas de protección para el menor, los familiares y las víctimas”, detalló.

Por su parte, Carlos Vottero, fiscal regional del Ministerio Público de la Acusación, confirmó en declaraciones radiales que el menor acusado se encuentra en un instituto de la ciudad de Santa Fe. Además, aclaró que continuará allí hasta la formulación de cargos y que pedirán que no vuelva a San Cristóbal.

tirador santa fe El agresor del tiroteo en la escuela de San Cristóbal, Santa Fe, tiene 15 años.

Tras ello, confirmó que en el ataque se utilizó una escopeta calibre 12-70 y que hubo cuatro disparos en total. Al mismo tiempo, aclaró que el menor llevó el arma en su mochila y no en un estuche de guitarra como se dijo en un primer momento.

"Él fue al baño. Lo que hace es armar el arma y colocarse el cinturón que contenía los cartuchos. Ahí empezó el hecho en sí, todo eso comenzó con los disparos", precisó.

Al mismo tiempo, Vottero confirmó que los disparos continuaron afuera y especificó que Ian Cabrera, la víctima, fue baleado por primera vez dentro y cuando logró salir, el acusado le volvió a disparar. De igual manera, no dio detalles sobre las lesiones.

"Cuando el menor acusado salió, recargó y continuó su recorrido dentro de un patio interno de la escuela e hizo dos disparos más. Con esos últimos no habría herido a nadie, a las otras dos víctimas las habría herido con perdigones de los primeros disparos", aseguró.

Tras ello, detalló cómo fue el momento en el que Fabio, el portero del colegio, finalmente lo redujo. "No hubo ninguna resistencia", aclaró.