Un mensaje de WhatsApp, una pensión y un ex policía: las claves del femicidio que conmociona a Rosario

Ese intercambio se convirtió en uno de los elementos relevantes de la investigación, ya que permitió ubicar a la víctima en el lugar donde posteriormente fue encontrado su cuerpo.

Una familiar aportó información sobre el viaje en remís que la joven había realizado el sábado por la mañana. Según ese testimonio, el conductor la dejó en la pensión de Juan José Paso al 6200. Ante la falta de novedades, los familiares decidieron dirigirse personalmente al lugar. Cuando llegaron, solicitaron la intervención policial para averiguar qué había sucedido.

Con autorización de la propietaria de la pensión, los efectivos ingresaron al inmueble y comenzaron a revisar las instalaciones. La búsqueda los condujo hasta un departamento ubicado en la planta alta, donde encontraron a un hombre de 37 años.

Durante la inspección de la vivienda, los agentes advirtieron la presencia de un bulto envuelto en una frazada, ubicado en el sector de la cocina. Al examinarlo, descubrieron que se trataba del cuerpo de la mujer que estaban buscando.

Los restos de Bárbara estaban dentro de una valija, junto a una caja de reparto, en circunstancias que ahora son materia de investigación judicial.

Inmediatamente, los policías preservaron el lugar y solicitaron la intervención del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies). Una médica examinó el cuerpo y confirmó que la joven había fallecido.

Quién es el ex policía detenido por el femicidio de Bárbara Aragón

Un ex policía fue detenido por el crimen de Bárbara Camila Aragón. (Foto: gentileza Rosario3)

El principal sospechoso fue identificado como Eliel S., un hombre de 37 años que había pertenecido a la Policía de Santa Fe, pero que posteriormente fue exonerado de la fuerza.

Su detención también puso nuevamente bajo la lupa sus antecedentes penales, ya que en 2021 había sido condenado a seis años de prisión por integrar una organización dedicada al transporte de cocaína desde Rosario hasta Reconquista, en el norte de la provincia.

El acusado también había protagonizado otro episodio policial en julio de 2024, cuando fue demorado durante un procedimiento en el que los agentes encontraron elementos que llamaron la atención de los investigadores. En aquella oportunidad, llevaba prendas con insignias policiales y una réplica de arma de fuego.

Según los antecedentes difundidos por la prensa local, el hombre recuperó posteriormente la libertad.

Ahora, el expolicía volvió a quedar involucrado en una causa penal, esta vez por la muerte de Bárbara, cuyo cuerpo fue encontrado en el inmueble donde él se encontraba cuando llegaron los investigadores.

La investigación judicial por el femicidio en Rosario

La causa quedó en manos de la Unidad de Violencias Altamente Lesivas (UVAL) del Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe, con intervención de la fiscal Bertolotti.

Tras conocer los primeros resultados de las actuaciones policiales, la funcionaria judicial ordenó la detención del sospechoso por el delito de homicidio calificado por femicidio, consumado y en calidad de autor.

Los investigadores también dispusieron el secuestro de un teléfono celular, que fue remitido a la Policía de Investigaciones (PDI) para la realización de pericias informáticas.

El análisis del dispositivo podría resultar fundamental para reconstruir las comunicaciones previas al crimen, los últimos movimientos de la víctima y los posibles contactos entre Bárbara y el acusado.