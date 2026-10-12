En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Policiales
Agostina Vega
Investigación

Femicidio de Agostina Vega: las 6 causas que surgieron y las nuevas pistas que analiza la Justicia

El expediente por el crimen de la adolescente de 14 años derivó en otras investigaciones a partir de los mensajes y dispositivos electrónicos secuestrados.

Femicidio de Agostina Vega: las seis causas que surgieron de la investigación y las nuevas pistas que analiza la Justicia

Femicidio de Agostina Vega: las seis causas que surgieron de la investigación y las nuevas pistas que analiza la Justicia

La investigación por el femicidio de Agostina Vega, la adolescente de 14 años asesinada en Córdoba en mayo, derivó en una serie de expedientes paralelos que ampliaron el alcance de las actuaciones judiciales. Aunque la causa principal se encuentra en condiciones de avanzar hacia un juicio, los investigadores mantienen abiertas al menos seis líneas para esclarecer posibles delitos detectados durante el análisis de las pruebas.

Leé también Habló la abogada del papá de Agostina Vega tras una nueva imputación a Claudio Barrelier: "Estamos ante un depredador"
Habló la abogada del papá de Agostina Vega tras una nueva imputación a Claudio Barrelier: Estamos ante un depredador

Los nuevos expedientes surgieron, principalmente, de la revisión de teléfonos celulares, conversaciones y otros elementos secuestrados durante la instrucción. Entre las hipótesis bajo análisis figuran posibles delitos contra la integridad sexual, presunta tenencia de material de abuso sexual infantil, explotación sexual, comercialización de drogas y episodios de violencia familiar.

De acuerdo con la información publicada por el diario La Voz, el trabajo judicial incluyó 115 días de investigación, la participación de alrededor de 200 personas, más de 350 informes, 13 pericias y unos 150 testimonios. También se analizaron más de 6.000 mensajes.

El requerimiento de elevación a juicio elaborado por el fiscal Raúl Garzón tiene 444 fojas. Mientras seis personas quedaron más cerca de enfrentar un juicio por el homicidio y su presunto encubrimiento, las otras investigaciones deberán avanzar por separado para establecer si existieron nuevos hechos delictivos.

Qué investigan las seis causas derivadas del expediente

La extracción y el análisis de la información almacenada en los dispositivos electrónicos permitieron identificar elementos que fueron remitidos a otras fiscalías por su posible relevancia penal.

Entre las líneas abiertas se encuentran presuntos delitos contra la integridad sexual, la posible tenencia de imágenes de abuso sexual infantil y hechos que podrían estar relacionados con explotación sexual en el entorno conocido como “Wachitas”.

También se analizan posibles irregularidades y coimas vinculadas con ese ámbito, hechos relacionados con Maximiliano Fassetta, una presunta comercialización de estupefacientes y episodios de violencia familiar registrados durante 2025.

La existencia de estos expedientes no significa que todas las sospechas estén confirmadas ni que los hechos investigados tengan necesariamente una conexión entre sí. Tampoco permite concluir que todas las hipótesis involucren a Claudio Barrelier, acusado en la causa principal.

Cada fiscalía deberá establecer qué ocurrió, determinar si existen elementos suficientes para sostener una imputación y definir las eventuales responsabilidades penales.

La nueva imputación contra Claudio Barrelier por material sexual

Una de las líneas que surgieron del análisis de los dispositivos quedó a cargo del fiscal Juan Fernando Ávila Echenique y está vinculada con el hallazgo de archivos de contenido sexual.

Carlos Argüello, abogado defensor de Claudio Barrelier, confirmó que su cliente enfrenta una nueva imputación relacionada con la presunta tenencia de material de abuso sexual infantil. Además, indicó que se investigan otras posibles conductas asociadas con ese contenido.

Según fuentes de la causa principal, entre los archivos examinados había imágenes que presentaban características compatibles con posibles situaciones de violencia sexual. Algunas mostraban ataduras u otros elementos de sujeción, un aspecto que los investigadores analizaron también en relación con una denuncia anterior, presentada en 2025.

Sin embargo, hay precisiones importantes sobre ese material: las imágenes no corresponden a Agostina y tampoco se determinó que hayan sido registradas en la habitación donde se investiga el asesinato. Además, todavía no se estableció la identidad de todas las personas que aparecen ni si existió consentimiento.

Por esas razones, los archivos son objeto de una investigación independiente. Su contenido, por sí solo, no permite dar por acreditados los delitos que se buscan esclarecer.

Los movimientos de la madre de Barrelier después de la desaparición

Otra parte de las actuaciones se concentró en Viviana, la madre del acusado. Los investigadores reconstruyeron sus desplazamientos, revisaron sus comunicaciones y analizaron su presencia en la vivienda del barrio Cofico durante los días posteriores a la desaparición de Agostina.

Según fuentes judiciales, los registros de llamadas y mensajes permitieron ubicar a la mujer durante el sábado y el domingo posteriores al hecho en la zona de Villa de María del Río Seco, en el norte cordobés.

El lunes siguiente mantuvo una conversación con su hijo que quedó registrada porque las comunicaciones de Barrelier estaban intervenidas en el marco de otra investigación.

De acuerdo con la reconstrucción incorporada al expediente, Viviana le preguntó qué había ocurrido con la adolescente. Él habría respondido que había ayudado a Agostina a trasladarse en un automóvil y que eso lo había involucrado en el problema.

Durante el intercambio, la mujer le reprochó haberse metido nuevamente en una situación ajena, según la interpretación de los investigadores.

Esa misma noche, cerca de las 21, Viviana llegó a la casa de Cofico acompañada por la hermana de Barrelier. La joven se retiró al poco tiempo, mientras que la madre permaneció en el domicilio y volvió a estar allí el martes, cuando su hijo fue detenido.

Qué revelaron las pericias sobre las banderas de la casa

Entre las medidas ordenadas durante la investigación se incluyó el análisis de unas banderas de gran tamaño que estaban dentro de la vivienda. Una declaración incorporada al expediente señaló que Viviana había barrido y movido esas telas, por lo que la fiscalía dispuso estudios para determinar si presentaban rastros de sangre.

Los peritos identificaron y fotografiaron las banderas, seleccionaron sectores con marcas sospechosas y tomaron muestras para realizar análisis bioquímicos.

Los resultados fueron negativos: no se encontraron rastros que permitieran vincular esos movimientos con un posible ocultamiento de evidencia sanguínea.

La fiscalía también examinó los desplazamientos y las comunicaciones de la mujer. No obstante, según la información disponible, las medidas realizadas no aportaron pruebas suficientes para atribuirle participación en el femicidio ni en su presunto encubrimiento.

Por ese motivo, Viviana no está imputada en la causa. Su presencia en la vivienda y sus movimientos fueron objeto de distintas diligencias, pero hasta el momento no derivaron en una acusación penal en su contra.

La causa principal y las investigaciones que siguen abiertas

Con el requerimiento de elevación a juicio presentado por el fiscal Raúl Garzón, la investigación por el femicidio de Agostina Vega alcanzó una instancia decisiva. Para las autoridades, el expediente principal está en condiciones de avanzar, mientras que las causas derivadas todavía requieren nuevas medidas para determinar si hubo otros delitos.

El análisis de los dispositivos electrónicos amplió el alcance del caso y abrió interrogantes que deberán resolverse en expedientes separados. La Justicia deberá establecer qué hechos pueden probarse, quiénes podrían estar involucrados y si existe alguna conexión entre las distintas líneas investigativas.

Así, mientras el proceso por el asesinato de la adolescente se encamina hacia una eventual instancia oral, las otras causas continúan abiertas y todavía no tienen una resolución definitiva.

En pocas palabras

  • Seis causas derivadas: La investigación por el femicidio de Agostina Vega generó expedientes paralelos para esclarecer posibles delitos detectados en dispositivos secuestrados.
  • Nuevas imputaciones: Se investigan presuntos delitos contra la integridad sexual, tenencia de material de abuso sexual infantil y explotación en el entorno “Wachitas”.
  • Imputación a Barrelier: Claudio Barrelier enfrenta una nueva acusación por la presunta tenencia de material de abuso sexual infantil, según confirmó su defensa.
Resumen generado por Thinkindot AI
Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Agostina Vega
Notas relacionadas
La foto que complica a Claudio Barrelier: una mujer maniatada en la casa donde se concretó el femicidio de Agostina Vega
Se conocieron las fotos y los mensajes recuperados del celular de Claudio Barrelier, el femicida de Agostina Vega
La inquietante foto hallada en el celular de Claudio Barrelier y un dato alarmante: ya hablan de seis víctimas

Últimas Noticias

Más sobre Policiales

Más sobre Policiales

Te puede interesar