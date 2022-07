Se reaviva la interna en el partido de Milei, con acusaciones y descargos cruzados

"Del entorno de Carlos Kikuchi están diciendo que estoy en Estados Unidos internado por adicciones. Lamentablemente estoy en Texas junto a mi padre que tuvo un infarto y está intubado hace 12 días en terapia intensiva. Me banqué muchas, pero esta no", escribió Marra en su cuenta de Twitter.

"Por las dudas, aclaro que Javier y Karina Milei están en pleno contacto conmigo y ofrecieron su ayuda para lo que necesite. No tienen nada que ver con las nefastas prácticas políticas que lleva a cabo Kikuchi desde hace varios meses con difamaciones", añadió Marra.

También aseveró que "no me interesa hacer pública ninguna clase de interna, como lo demostré no haciendo ningún tipo de declaración negativa, pero en consecuencia de que se esta viralizando públicamente y hablando con periodistas tengo que cortarlo de esta manera".

Y sostuvo en otro tuit: "Doy por terminado el tema por respeto a mi padre y a la situación del país".

Inmediatamente, Kikuchi respondió también por Twitter: "Estimado Ramiro, sé por Javier que tu padre tuvo un infarto en Estados Unido y estás con él".

"En relación a tu comentario no tengo la menor idea. Ni me metería en temas personales. Espero que tu padre se mejore pronto", sostuvo el periodista.

Maslatón, quien fue uno de los principales dirigentes de la Ucedé, el partido fundado por Alvaro Alsogaray, se sumó arrobando a Marra y a Kikuchi y apuntó: "Tenemos identificado de dónde vino la difamación. Proviene de las más altas esferas de El Eje. Están llevando al Movimiento hacia la destrucción total".

En un tuit del sábado 9 de julio, Maslatón ya se había referido a la unión política entre Karina Milei y Kikuchi como "El Eje".

Este vínculo ya había recibido el rechazo del abogado Maslatón el mes pasado, cuando aseguró en redes sociales que el origen de la interna en el partido está relacionada a que "se desplazó a políticos profesionales como el legislador Marra y puso" a esas otras dos personas en su organización.

Además, Maslatón había confirmado en declaraciones radiales su intención de competir en las PASO de 2023 contra Javier Milei, y consideró que las últimas declaraciones públicas del economista sobre temas como la venta de órganos "son incompatibles con la ideología liberal y el género humano".