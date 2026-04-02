La importante decisión que tomará la Justicia con el tirador de 15 años de San Cristóbal

Además, señaló que hasta el momento “no se contactaron” con la familia de Ian Cabrera, el estudiante asesinado antes del izamiento de la bandera en el establecimiento educativo que el martes fue escenario del último adiós.

Ese mismo día, la Policía de Santa Fe realizó el primer allanamiento en la vivienda donde el acusado residía con sus padres, pocas horas después del ataque que conmocionó al país. El miércoles se llevó a cabo un nuevo operativo en el mismo domicilio, esta vez con la participación de la Policía Federal.

En el terreno también funciona un comercio perteneciente a la familia del adolescente, que igualmente fue inspeccionado. Hasta ahora no se informó qué elementos fueron incautados.

Allanamiento clave

En las primeras horas del jueves, la Policía Federal realizó allanamientos en la vivienda del adolescente de 15 años acusado de matar a un compañero de 13 y en un comercio vinculado a su familia.

El procedimiento fue llevado adelante por la División Unidad de Investigación Antiterrorista, por orden de la fiscal Carina Gervaldo, quien encabeza la causa. Según trascendió a la prensa, los resultados del operativo podrían ser determinantes para reconstruir el contexto del ataque.

Durante el allanamiento en la vivienda del menor, los investigadores secuestraron elementos considerados de alto interés para la causa. Entre ellos, un CPU y un pendrive que serán sometidos a peritajes informáticos para analizar su contenido.

tirador santa fe

Además, hallaron un pasamontaña y una remera con la inscripción “WRATH” (“ira”, en inglés), una referencia que los investigadores vinculan con la masacre de la Escuela Secundaria de Columbine, ocurrida en 1999 en Estados Unidos. En paralelo, también fue inspeccionado un comercio relacionado con la familia del adolescente, aunque en ese lugar no se incautaron objetos relevantes.

El adolescente permanece alojado en un centro de menores en la ciudad de Santa Fe, acompañado por su madre, quien es docente. La medida fue dispuesta en una audiencia judicial realizada pocas horas después del hecho.

A pesar de la gravedad del caso, el joven no es punible debido a su edad. La eventual modificación del régimen penal juvenil aún no entró en vigencia, por lo que la Justicia avanza bajo el marco legal actual.