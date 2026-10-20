Tiroteo en una escuela: la contundente resolución judicial sobre el adolescente acusado de matar a Ian Cabrera

Por ese motivo, el juez Boaglio determinó que no correspondía imponerle una condena penal. La resolución se adoptó después de que la defensa solicitara el sobreseimiento del joven.

VOLVER A CLASES DESPUÉS DE LA TRAGEDIA: LA ESCUELA N°40 DE SAN CRISTÓBAL RETOMA LAS CLASES

La decisión también contempla el cambio legislativo aprobado posteriormente por el Congreso, que redujo de 16 a 14 años la edad mínima de punibilidad. Sin embargo, esa modificación no puede aplicarse retroactivamente para perjudicar al acusado por un hecho ocurrido cuando regía la normativa anterior.

El cierre de la causa penal no supone que se interrumpan las intervenciones estatales. Según lo dispuesto por la Justicia, deberán mantenerse las medidas de asistencia, seguimiento y resguardo correspondientes.

Cómo fue el tiroteo en la escuela de San Cristóbal

El ataque ocurrió en marzo de 2026 en la Escuela Normal N.º 40 Mariano Moreno, ubicada en San Cristóbal, provincia de Santa Fe. Durante el episodio murió Ian Cabrera, de 13 años, y el caso generó una fuerte conmoción en la comunidad educativa y entre los habitantes de la ciudad.

La investigación avanzó sobre la responsabilidad del adolescente señalado como autor material del ataque, aunque su edad al momento del hecho impide que reciba una condena penal bajo el régimen que estaba vigente entonces.

La investigación sobre comunidades digitales violentas

En el marco de las actuaciones posteriores al tiroteo, también se analizaron los presuntos vínculos del adolescente con comunidades digitales que difunden contenidos violentos. Entre los espacios mencionados figuraron la denominada True Crime Community y la red extremista conocida como 764, señalada por promover situaciones de violencia y ataques.