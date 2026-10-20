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Tiroteo en una escuela: la contundente resolución judicial sobre el adolescente acusado de matar a Ian Cabrera

El joven tenía 15 años cuando ocurrió el ataque en un colegio de San Cristóbal, donde murió un alumno de 13. La resolución judicial se basó en la edad que tenía al momento del hecho y establece medidas de seguimiento y resguardo estatal.

Tiroteo en una escuela de Santa Fe: qué resolvió la Justicia sobre el adolescente acusado de matar a Ian Cabrera. (Foto: archivo)

Tiroteo en una escuela de Santa Fe: qué resolvió la Justicia sobre el adolescente acusado de matar a Ian Cabrera. (Foto: archivo)
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La medida llegó a casi siete meses del tiroteo registrado en la Escuela Normal Nº 40 Mariano Moreno y se produjo luego de un planteo de los abogados defensores Mariana Oroño y Federico Kiener.

Aunque la resolución cierra la vía penal contra el adolescente por este episodio, el magistrado dispuso que continúen las medidas de seguimiento y resguardo a cargo de organismos estatales.

Por qué la Justicia tomó esa decisión

El eje de la resolución judicial es la edad del acusado al momento del ataque. Cuando ocurrió el hecho, el adolescente tenía 15 años y la legislación vigente establecía en 16 años la edad mínima para ser considerado punible penalmente.

Por ese motivo, el juez Boaglio determinó que no correspondía imponerle una condena penal. La resolución se adoptó después de que la defensa solicitara el sobreseimiento del joven.

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La decisión también contempla el cambio legislativo aprobado posteriormente por el Congreso, que redujo de 16 a 14 años la edad mínima de punibilidad. Sin embargo, esa modificación no puede aplicarse retroactivamente para perjudicar al acusado por un hecho ocurrido cuando regía la normativa anterior.

El cierre de la causa penal no supone que se interrumpan las intervenciones estatales. Según lo dispuesto por la Justicia, deberán mantenerse las medidas de asistencia, seguimiento y resguardo correspondientes.

Cómo fue el tiroteo en la escuela de San Cristóbal

El ataque ocurrió en marzo de 2026 en la Escuela Normal N.º 40 Mariano Moreno, ubicada en San Cristóbal, provincia de Santa Fe. Durante el episodio murió Ian Cabrera, de 13 años, y el caso generó una fuerte conmoción en la comunidad educativa y entre los habitantes de la ciudad.

La investigación avanzó sobre la responsabilidad del adolescente señalado como autor material del ataque, aunque su edad al momento del hecho impide que reciba una condena penal bajo el régimen que estaba vigente entonces.

La investigación sobre comunidades digitales violentas

En el marco de las actuaciones posteriores al tiroteo, también se analizaron los presuntos vínculos del adolescente con comunidades digitales que difunden contenidos violentos. Entre los espacios mencionados figuraron la denominada True Crime Community y la red extremista conocida como 764, señalada por promover situaciones de violencia y ataques.

En pocas palabras

  • Justicia de Santa Fe: Resolvió no condenar penalmente al adolescente de 15 años por un crimen ocurrido en 2026.
  • Argumento legal: El joven no había alcanzado la edad mínima de punibilidad (16 años) al momento del hecho.
  • Medidas estatales: Se mantendrán el seguimiento y resguardo del adolescente a cargo de organismos oficiales.
Resumen generado por Thinkindot AI
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