Masacre escolar en Santa Fe: Qué pasa con el nuevo Código Penal Juvenil y por qué el autor del crimen no irá preso

Qué hubiera pasado si la nueva ley ya estuviera vigente

De haber estado en funcionamiento el nuevo régimen, el adolescente podría haber sido sometido a un proceso penal completo, algo que hasta ahora no era posible en la justicia ordinaria para un caso de estas características.

La ley, de todos modos, mantiene límites y garantías específicas para menores de edad, en línea con la Convención sobre los Derechos del Niño y otros tratados internacionales. Entre otras cuestiones, prohíbe la prisión perpetua y pone el foco en medidas socioeducativas, de contención y revinculación.

La hipótesis que investiga la Justicia

Mientras avanza la investigación, una de las líneas que comenzó a tomar fuerza es la de un posible caso de bullying como desencadenante del ataque. Según las primeras averiguaciones, el agresor no tenía antecedentes de conducta conflictiva dentro del colegio.

No obstante, en las últimas horas se viralizó un video en el que se observan presuntas situaciones de hostigamiento dentro del aula, material que ahora es analizado por los investigadores para determinar si existieron episodios previos que puedan ayudar a explicar lo ocurrido.