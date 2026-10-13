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Alerta del FBI: detuvieron a dos hombres por planear con ChatGPT un tiroteo en una universidad de Corrientes

El FBI alertó a las autoridades argentinas sobre un presunto ataque que estaba siendo planificado mediante consultas al ChatGPT. Gendarmería secuestró armas blancas, dispositivos electrónicos y material con simbología nazi.

Detuvieron a dos jóvenes en Chaco acusados de planificar con Inteligencia Artificial un tiroteo masivo en una universidad. (Foto: Gendarmería

Detuvieron a dos jóvenes en Chaco acusados de planificar con Inteligencia Artificial un tiroteo masivo en una universidad. (Foto: Gendarmería, mejorada con IA)

Dos hombres mayores de edad fueron detenidos en la provincia de Chaco, acusados de planificar un tiroteo masivo en una universidad de Corrientes. La investigación comenzó a partir de una alerta emitida por el FBI de Estados Unidos, que advirtió sobre consultas realizadas a través de ChatGPT relacionadas con la preparación de un presunto atentado contra una institución educativa.

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El operativo estuvo a cargo de Gendarmería Nacional Argentina, que realizó tareas de inteligencia, análisis de direcciones IP y seguimiento de redes sociales hasta identificar el domicilio de uno de los principales sospechosos en la ciudad de Presidencia Roque Sáenz Peña.

Durante el allanamiento, los investigadores encontraron dos agendas con anotaciones manuscritas sobre la presunta planificación del ataque, además de armas blancas, equipos informáticos, dinero en efectivo y un libro con simbología nazi. La investigación comenzó cuando la Oficina Federal de Investigación de Estados Unidos (FBI) notificó a las autoridades argentinas sobre la actividad de un usuario de ChatGPT que realizaba consultas vinculadas con la preparación de un ataque armado.

Según la información proporcionada por el organismo estadounidense, el usuario estaba radicado en Presidencia Roque Sáenz Peña, Chaco, y había manifestado contar con armamento y materiales explosivos. En la advertencia se señalaba que el sospechoso "afirmaba poseer armas, explosivos y municiones junto con un plan detallado para perpetrar un tiroteo masivo en establecimientos educativos locales".

A partir de esa información, los investigadores comenzaron a reconstruir los movimientos y las comunicaciones de los involucrados para determinar la existencia de un posible plan de ataque.

Las tareas incluyeron análisis de direcciones IP, entrecruzamiento de datos de redes sociales y relevamientos de campo en las inmediaciones de la Universidad de la Cuenca del Plata, ubicada en Corrientes. El trabajo permitió identificar una vivienda sobre la avenida Hipólito Yrigoyen, en la ciudad chaqueña, vinculada con el principal investigado.

Qué encontraron durante el allanamiento en Chaco

Con una orden del Juzgado Federal de Garantías, efectivos de la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales de Sáenz Peña realizaron un allanamiento en el domicilio identificado.

El procedimiento contó con la colaboración de especialistas de la Sección Explosivos de Gendarmería. Durante la inspección, los agentes secuestraron una serie de elementos que serán incorporados a la investigación judicial.

Entre los materiales encontrados se destacan:

  • Dos agendas con anotaciones manuscritas vinculadas con la presunta planificación logística del atentado.
  • Diez elementos cortopunzantes y herramientas, entre ellos un machete, facas tumberas, barretas y cuchillos.
  • Un bidón metálico destinado al transporte de combustible.
  • Un libro con simbología nazi.
  • $3.280.000 en efectivo.
  • Tres teléfonos celulares y tres notebooks.
  • Una computadora de escritorio y distintos dispositivos de almacenamiento digital.

Los investigadores consideran que las anotaciones encontradas podrían aportar información relevante para reconstruir el alcance del presunto plan. Los equipos electrónicos también quedaron secuestrados para su análisis, con el objetivo de establecer las comunicaciones y actividades digitales de los sospechosos.

Dos detenidos por el presunto atentado contra una universidad

Tras el allanamiento, la Justicia ordenó la detención de dos hombres mayores de edad, quienes quedaron alojados en dependencias policiales y a disposición del magistrado interviniente.

El procedimiento fue llevado adelante por personal especializado de Gendarmería Nacional, en el marco de una investigación iniciada por la advertencia internacional. La causa busca determinar qué grado de avance tenía el presunto plan de ataque, cuál era la participación de cada detenido y si existían otras personas involucradas.

Por el momento, no se informó oficialmente la identidad de los sospechosos ni una fecha concreta para la ejecución del supuesto atentado. Tampoco se precisó si durante el allanamiento se encontraron armas de fuego o explosivos, elementos cuya posesión había sido mencionada en la alerta inicial del FBI.

En pocas palabras

  • Detuvieron a dos jóvenes: La Gendarmería secuestró armas blancas, dispositivos electrónicos y material con simbología nazi en Chaco.
  • Alerta del FBI: El organismo de EE.UU. alertó a Argentina sobre consultas a ChatGPT para planificar un presunto ataque en una universidad.
  • Hallazgos en allanamiento: Se encontraron agendas con anotaciones sobre la planificación, dinero en efectivo y un libro con simbología nazi.
Resumen generado por Thinkindot AI
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