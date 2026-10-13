Alerta del FBI: detuvieron a dos hombres por planear con ChatGPT un tiroteo en una universidad de Corrientes

A partir de esa información, los investigadores comenzaron a reconstruir los movimientos y las comunicaciones de los involucrados para determinar la existencia de un posible plan de ataque.

Las tareas incluyeron análisis de direcciones IP, entrecruzamiento de datos de redes sociales y relevamientos de campo en las inmediaciones de la Universidad de la Cuenca del Plata, ubicada en Corrientes. El trabajo permitió identificar una vivienda sobre la avenida Hipólito Yrigoyen, en la ciudad chaqueña, vinculada con el principal investigado.

Qué encontraron durante el allanamiento en Chaco

Con una orden del Juzgado Federal de Garantías, efectivos de la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales de Sáenz Peña realizaron un allanamiento en el domicilio identificado.

El procedimiento contó con la colaboración de especialistas de la Sección Explosivos de Gendarmería. Durante la inspección, los agentes secuestraron una serie de elementos que serán incorporados a la investigación judicial.

Entre los materiales encontrados se destacan:

Dos agendas con anotaciones manuscritas vinculadas con la presunta planificación logística del atentado.

Diez elementos cortopunzantes y herramientas, entre ellos un machete, facas tumberas, barretas y cuchillos.

Un bidón metálico destinado al transporte de combustible.

Un libro con simbología nazi.

$3.280.000 en efectivo.

Tres teléfonos celulares y tres notebooks.

Una computadora de escritorio y distintos dispositivos de almacenamiento digital.

Los investigadores consideran que las anotaciones encontradas podrían aportar información relevante para reconstruir el alcance del presunto plan. Los equipos electrónicos también quedaron secuestrados para su análisis, con el objetivo de establecer las comunicaciones y actividades digitales de los sospechosos.

Dos detenidos por el presunto atentado contra una universidad

Tras el allanamiento, la Justicia ordenó la detención de dos hombres mayores de edad, quienes quedaron alojados en dependencias policiales y a disposición del magistrado interviniente.

El procedimiento fue llevado adelante por personal especializado de Gendarmería Nacional, en el marco de una investigación iniciada por la advertencia internacional. La causa busca determinar qué grado de avance tenía el presunto plan de ataque, cuál era la participación de cada detenido y si existían otras personas involucradas.

Por el momento, no se informó oficialmente la identidad de los sospechosos ni una fecha concreta para la ejecución del supuesto atentado. Tampoco se precisó si durante el allanamiento se encontraron armas de fuego o explosivos, elementos cuya posesión había sido mencionada en la alerta inicial del FBI.