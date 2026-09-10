Vecinos de El Palomar marchan por seguridad tras el tiroteo frente a una escuela

Los vecinos plantearon que la inseguridad no se limita al episodio ocurrido este jueves y reclamaron mayor presencia policial en los alrededores de la escuela y en distintos puntos de El Palomar.

(Foto: captura de pantalla)

El ataque frente al Colegio Emaús

El tiroteo ocurrió este jueves alrededor de las 7:15. Un ex comisario mayor de la Policía Bonaerense había llegado hasta el lugar para llevar a su hija al jardín de infantes del Colegio Emaús cuando tres delincuentes bajaron de un vehículo e intentaron robarle el auto.

El hombre se identificó como policía y se produjo un enfrentamiento armado. Durante el intercambio recibió un disparo en el abdomen.

Los vecinos que se encontraban en el lugar asistieron al hombre y dieron aviso al 911. Luego fue trasladado de urgencia al Hospital Posadas, donde quedó internado en terapia intensiva.

Los tres delincuentes lograron escapar. Durante la huida, además, le robaron el auto a una mujer que se dirigía al colegio junto con sus dos hijos.

El ex comisario fue trasladado de urgencia al Hospital Posadas, donde quedó internado en terapia intensiva. (Foto: archivo)

La causa quedó a cargo del fiscal Pablo Masferrer, titular de la UFI N°2 del Departamento Judicial Morón. Hasta el momento, los sospechosos continúan prófugos.

Habrá otra movilización este viernes

La protesta continuará este viernes luego de que padres y vecinos convocaran a una nueva concentración a las 10 frente a la Municipalidad de Morón. “Por la seguridad de nuestros hijos y la nuestra”, señalaron en la convocatoria difundida a través de las redes sociales.

El mensaje publicado por los organizadores cerró con una consigna que sintetiza el reclamo de las familias: “Vivos vamos al colegio, vivos queremos volver”.

En otro de los mensajes difundidos durante la protesta, los padres señalaron que atraviesan una situación de inseguridad constante.

“Basta de inseguridad”, expresa el flyer compartido en redes sociales. “Los padres del colegio estamos viviendo una situación de inseguridad constante. Suceden robos, intentos de asaltos y hechos violentos en las inmediaciones y también a la salida del colegio”, continúa.