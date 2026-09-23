Así fue el tiroteo dentro del banco en La Matanza

Un nuevo video del intento de robo a una sucursal del Banco Galicia en La Matanza permitió reconstruir parte de la violenta secuencia que ocurrió en pleno horario bancario y terminó con un delincuente reducido por los propios clientes.
Las nuevas imágenes del intento de robo a una sucursal bancaria de La Matanza muestran la tensión que se vivió cuando un delincuente atacó a un hombre de 70 años que llevaba dinero para depositar.
Se conoció un nuevo video del intento de asalto al banco de La Matanza. (Foto: captura).
Un nuevo video del intento de robo a una sucursal del Banco Galicia en La Matanza permitió reconstruir parte de la violenta secuencia que ocurrió en pleno horario bancario y terminó con un delincuente reducido por los propios clientes.
El episodio ocurrió cerca de las 12.30 en la sucursal ubicada en San Martín y Villegas, en Lomas del Mirador, en el límite con Ramos Mejía. El sospechoso, de 42 años, habría seguido hasta el lugar a un hombre de 70 años que llevaba una mochila con dinero para realizar un depósito y lo atacó una vez que ingresó al establecimiento.
Las nuevas imágenes, dadas a conocer en el programa WiFi, de A24, aportaron un dato hasta ahora desconocido sobre los momentos de máxima tensión dentro del banco. En la grabación se escuchan con claridad seis disparos mientras los clientes intentaban reducir al delincuente. A pesar de las detonaciones y de que había varias personas en el lugar, nadie resultó herido.
De acuerdo con la reconstrucción del episodio, el delincuente habría seguido al hombre de 70 años hasta la sucursal porque sabía que llevaba dinero. Cuando la víctima ingresó al sector de los cajeros automáticos, el sospechoso fue detrás de él e intentó apoderarse de la mochila.
El hombre se resistió y rápidamente otros clientes que estaban dentro del banco intervinieron para ayudarlo. Entre varias personas consiguieron reducir al atacante, aunque durante esos momentos se produjeron los disparos que quedaron registrados en el nuevo video.
En las imágenes también se observa cómo, una vez controlado, el sospechoso permanece en el piso rodeado por varias personas. Algunos de los presentes lo golpearon mientras esperaban la llegada de los efectivos policiales.
Tras un llamado al 911, la Policía llegó a la sucursal y detuvo al hombre, que quedó a disposición de la Justicia.
La investigación ahora busca establecer si el detenido actuó solo o si contó con la participación de al menos otra persona.
Una de las hipótesis bajo análisis indica que un vehículo habría permanecido estacionado en las inmediaciones de la sucursal y que su conductor podría haber estado esperando al sospechoso para escapar después del robo. Esa posible participación todavía no fue confirmada y forma parte de las medidas que llevan adelante los investigadores.
También se intenta determinar cómo obtuvo el delincuente la información de que el hombre de 70 años llevaba dinero para depositar. Los investigadores analizan si la víctima pudo haber sido seguida previamente o si el atacante recibió información sobre el movimiento que iba a realizar.
El sospechoso permanece detenido mientras se revisan las cámaras de seguridad del banco y de la zona para reconstruir sus movimientos antes de ingresar a la sucursal y establecer si hubo otras personas involucradas.