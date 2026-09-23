Así fue el tiroteo dentro del banco en La Matanza

El hombre se resistió y rápidamente otros clientes que estaban dentro del banco intervinieron para ayudarlo. Entre varias personas consiguieron reducir al atacante, aunque durante esos momentos se produjeron los disparos que quedaron registrados en el nuevo video.

En las imágenes también se observa cómo, una vez controlado, el sospechoso permanece en el piso rodeado por varias personas. Algunos de los presentes lo golpearon mientras esperaban la llegada de los efectivos policiales.

Tras un llamado al 911, la Policía llegó a la sucursal y detuvo al hombre, que quedó a disposición de la Justicia.

Investigan si había un cómplice esperando afuera del banco

La investigación ahora busca establecer si el detenido actuó solo o si contó con la participación de al menos otra persona.

Una de las hipótesis bajo análisis indica que un vehículo habría permanecido estacionado en las inmediaciones de la sucursal y que su conductor podría haber estado esperando al sospechoso para escapar después del robo. Esa posible participación todavía no fue confirmada y forma parte de las medidas que llevan adelante los investigadores.

También se intenta determinar cómo obtuvo el delincuente la información de que el hombre de 70 años llevaba dinero para depositar. Los investigadores analizan si la víctima pudo haber sido seguida previamente o si el atacante recibió información sobre el movimiento que iba a realizar.

El sospechoso permanece detenido mientras se revisan las cámaras de seguridad del banco y de la zona para reconstruir sus movimientos antes de ingresar a la sucursal y establecer si hubo otras personas involucradas.