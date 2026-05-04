Triple crimen de Florencio Varela: los tres nuevos sospechosos que habrían participado de los asesinatos

MSD24LEDN5HHBC5IIZZFSSGFEU "Pequeño J" antes de su partida a Salta para comparecer ante la Justicia.

El principal acusado será indagado en las próximas horas por videoconferencia desde una sede de la Policía Federal en Villa Lugano. Está imputado por privación ilegal de la libertad agravada y homicidio criminis causa con violencia de género, premeditación, alevosía y ensañamiento, delitos que prevén prisión perpetua.

En total, ya son diez los detenidos en la causa y todos enfrentan cargos similares.

La investigación también apunta a dos prófugos de alto rango dentro de la organización, ambos de nacionalidad peruana. Uno de ellos es el tío de “Pequeño J”, quien asegura estar en Perú al momento del crimen. El otro es señalado como el presunto dueño de la droga robada que habría desencadenado la represalia que terminó en el triple homicidio.

Fallos recientes y un giro inesperado

En paralelo, la Cámara Federal de San Martín ratificó la prisión preventiva para varios acusados y confirmó embargos millonarios. Sin embargo, también dictó la falta de mérito para uno de los sospechosos, apodado “El Señor Jota”, quien, según la causa, habría seguido los asesinatos a través de una videollamada desde su celda.

TRIPLE CRIMEN NARCO de FLORENCIO VARELA: "PEQUEÑO J" EXTRADITADO DESDE PERÚ TRIPLE CRIMEN NARCO de FLORENCIO VARELA: "PEQUEÑO J" EXTRADITADO DESDE PERÚ

Un caso que no deja de crecer

Con nuevos implicados, prófugos internacionales y pruebas tecnológicas que reconstruyen los movimientos de la banda, el triple crimen de La Matanza se consolida como uno de los expedientes más complejos del año.

La indagatoria de “Pequeño J” será clave para determinar responsabilidades y podría marcar un punto de inflexión en una causa atravesada por violencia extrema, narcotráfico y conexiones que trascienden fronteras.