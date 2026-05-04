En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Policiales
Crimen
Florencio Varela
Novedades

Triple crimen de Florencio Varela: los tres nuevos sospechosos que habrían participado de los asesinatos

En medio de la expectativa por la llegada de “Pequeño J” para ser indagado en la causa, el juzgado federal de Morón logró identificarlos a través de relatos de testigos y registros de autos de aplicación.

Triple crimen de Florencio Varela: hay tres nuevos sospechosos vinculados a la casa del horror. 

Triple crimen de Florencio Varela: hay tres nuevos sospechosos vinculados a la casa del horror. 

El expediente por el brutal triple crimen narco de Florencio Varela sumó avances clave en las últimas horas. Mientras Tony Janzen Valverde, conocido como "Pequeño J", es trasladado en un avión de la Fuerza Aérea para ser indagado, la Justicia federal identificó a tres nuevos sospechosos que podrían haber participado en el secuestro y asesinato de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez.

Leé también Triple crimen de Florencio Varela: dictaron la falta de mérito para el "Señor Jota"
Morena Verdi, Lara Morena Gutiérrez y Brenda Loreley Del Castillo. 

La causa, a cargo del Juzgado Federal N° 2 de Morón, avanza sobre una red criminal cada vez más amplia. Según fuentes judiciales, dos de los nuevos implicados habrían sido quienes trasladaron a las víctimas hasta una vivienda en Florencio Varela, donde fueron torturadas y asesinadas. Un tercer sospechoso está acusado de colaborar en la privación ilegítima de la libertad.

Las nuevas identificaciones surgieron a partir de testimonios de imputados y de una testigo clave, combinados con cruces de antenas telefónicas, movimientos en billeteras virtuales y registros de viajes en autos de aplicación.

Ante la complejidad del caso, la Justicia decidió reforzar la investigación con la participación de Gendarmería Nacional Argentina y Prefectura Naval Argentina, en apoyo a la DDI de La Matanza.

MSD24LEDN5HHBC5IIZZFSSGFEU

"Pequeño J" antes de su partida a Salta para comparecer ante la Justicia.

El principal acusado será indagado en las próximas horas por videoconferencia desde una sede de la Policía Federal en Villa Lugano. Está imputado por privación ilegal de la libertad agravada y homicidio criminis causa con violencia de género, premeditación, alevosía y ensañamiento, delitos que prevén prisión perpetua.

En total, ya son diez los detenidos en la causa y todos enfrentan cargos similares.

La investigación también apunta a dos prófugos de alto rango dentro de la organización, ambos de nacionalidad peruana. Uno de ellos es el tío de “Pequeño J”, quien asegura estar en Perú al momento del crimen. El otro es señalado como el presunto dueño de la droga robada que habría desencadenado la represalia que terminó en el triple homicidio.

Fallos recientes y un giro inesperado

En paralelo, la Cámara Federal de San Martín ratificó la prisión preventiva para varios acusados y confirmó embargos millonarios. Sin embargo, también dictó la falta de mérito para uno de los sospechosos, apodado “El Señor Jota”, quien, según la causa, habría seguido los asesinatos a través de una videollamada desde su celda.

TRIPLE CRIMEN NARCO de FLORENCIO VARELA: "PEQUEÑO J" EXTRADITADO DESDE PERÚ
TRIPLE CRIMEN NARCO de FLORENCIO VARELA: "PEQUEÑO J" EXTRADITADO DESDE PERÚ

Un caso que no deja de crecer

Con nuevos implicados, prófugos internacionales y pruebas tecnológicas que reconstruyen los movimientos de la banda, el triple crimen de La Matanza se consolida como uno de los expedientes más complejos del año.

La indagatoria de “Pequeño J” será clave para determinar responsabilidades y podría marcar un punto de inflexión en una causa atravesada por violencia extrema, narcotráfico y conexiones que trascienden fronteras.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Crimen Florencio Varela
Notas relacionadas
Triple crimen de Florencio Varela: la rotunda decisión de la Justicia sobre el "Pequeño J"
Extraditan a "Pequeño J": por qué juega un papel clave en el triple crimen de Florencio Varela
Crimen en La Plata: mataron a un joven de una puñalada durante un festejo por el Día del Trabajador
Banner Seguinos en google

Últimas Noticias

Más sobre Policiales

Más sobre Policiales

Te puede interesar