La carta que encontraron para Pequeño J suma una nueva pista al triple crimen de Florencio Varela

Uno de los fragmentos que más llamó la atención de los investigadores sostiene: “todos te dieron la espalda sabiendo que le mataste el hambre a todos”.

En otro tramo, la joven manifiesta su intención de comenzar una etapa “a lo legal”.

El contenido de la carta es ahora parte de los elementos que la Justicia busca contextualizar dentro del expediente. Por el momento, los investigadores analizan qué alcance probatorio puede tener el documento y si alguno de sus pasajes permite reconstruir aspectos de la relación entre los involucrados.

Cuatro nuevos detenidos por el triple crimen

El hallazgo de la carta se produjo en el marco de una serie de allanamientos que terminaron con cuatro nuevas detenciones relacionadas con la causa.

Además de Quispe Gallardo, fueron arrestados un hombre de 52 años conocido como “NN Ramiro”, una mujer de 36 años vinculada a otro de los imputados y una mujer de 70 años, a quien la investigación señala como presunta testaferro de la estructura.

Durante los procedimientos, los investigadores secuestraron distintos elementos que podrían resultar relevantes para la causa. Entre ellos había una pistola calibre 9 milímetros con la numeración limada, 27 municiones, 22 teléfonos celulares, tarjetas SIM, tablets, un equipo de radiocomunicación y documentación.

Todo el material quedó a disposición de la Justicia para ser peritado y determinar qué información puede aportar a la investigación.

TRIPLE CRIMEN DE FLORENCIO VARELA: PERÚ AUTORIZÓ LA EXTRADICIÓN DE "PEQUEÑO J"

Cómo sigue la causa por el triple crimen de Florencio Varela

El expediente investiga la privación ilegal de la libertad coactiva y el triple homicidio de Morena Verdi, Brenda Del Castillo y Lara Gutiérrez.

Los nuevos detenidos permanecen incomunicados de cara a sus declaraciones indagatorias, mientras la Justicia avanza con el análisis de los elementos secuestrados durante los operativos.

La carta dirigida a Pequeño J se suma así a la evidencia que los investigadores buscan reconstruir para establecer qué rol tuvo cada uno de los involucrados, cómo funcionaba la estructura investigada y cuál fue la participación de los distintos acusados en el caso.