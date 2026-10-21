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Video: robó la propina, la empleada lo enfrentó armada y el cruce tuvo un final inesperado

Las cámaras de seguridad registraron toda la secuencia en un local de Saavedra, en la Ciudad de Buenos Aires. La trabajadora obligó al hombre a devolver el dinero y, antes de que se fuera, le ofreció algo para comer.

Video: robó la propina de una cafetería en Saavedra y la empleada lo enfrentó con una cuchilla

Video: robó la propina de una cafetería en Saavedra y la empleada lo enfrentó con una cuchilla

Un insólito episodio quedó registrado por las cámaras de seguridad de una cafetería del barrio porteño de Saavedra, cuando un hombre entró al local, aprovechó que no había nadie en el mostrador para robar el dinero del frasco de propinas y, cuando estaba por irse, fue descubierto por una empleada que lo enfrentó con una cuchilla y le exigió que devolviera la plata. Sin embargo, la situación terminó de una manera inesperada: después de recuperar el dinero, la mujer también le dio comida.

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El hecho ocurrió en Cayenna Deli, una cafetería ubicada en Amenábar al 3821, entre Paroissien y la Avenida García del Río. En ese momento, el negocio no tenía clientes y los trabajadores no estaban en el mostrador, una situación que el hombre aprovechó para acercarse al frasco de las propinas.

Según quedó registrado en las imágenes, el hombre metió la mano en el frasco, sacó el dinero y se lo guardó en el bolsillo derecho del pantalón. Después salió del establecimiento empujando un cochecito de bebé, aparentemente convencido de que nadie había advertido lo que acababa de hacer.

Pero la empleada había visto el movimiento a través de las cámaras de seguridad. Al advertir que el hombre se retiraba, salió a enfrentarlo con una cuchilla en la mano y le reclamó la plata.

“Dame la propina, dame la propina que sacaste”, le dijo la trabajadora. El hombre, que ya estaba afuera del local, inicialmente se hizo el distraído y no reconoció el robo.

La mujer insistió con el reclamo y repitió la misma frase otras seis veces, hasta que finalmente el hombre accedió a devolver el dinero. Mientras se lo entregaba, ella se aseguró de que estuviera toda la plata que había sacado del frasco.

El inesperado final: le devolvió la plata y le dio comida

Una vez recuperada la propina, la empleada sorprendió con un gesto que contrastó con el tenso momento anterior. En lugar de limitarse a echar al hombre, le ofreció algo para comer.

“Vení, te voy a dar de comer igual, pero no hace falta que robes la propina”, le dijo, mientras le explicaba que ella también estaba trabajando.

El hombre permaneció en la puerta del comercio, a la espera de la comida, e incluso hizo gestos hacia otra persona. Finalmente, la trabajadora le entregó algo para comer antes de que continuara su camino.

En pocas palabras

  • Robo insólito en Saavedra: Un hombre sustrajo propinas de una cafetería y fue confrontado por una empleada con una cuchilla.
  • Reacción inesperada: Tras recuperar el dinero, la empleada le ofreció comida al delincuente.
  • Hecho registrado: El episodio fue captado por las cámaras de seguridad del local
Resumen generado por Thinkindot AI
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