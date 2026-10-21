Video: robó la propina, la empleada lo enfrentó armada y el cruce tuvo un final inesperado

“Dame la propina, dame la propina que sacaste”, le dijo la trabajadora. El hombre, que ya estaba afuera del local, inicialmente se hizo el distraído y no reconoció el robo.

La mujer insistió con el reclamo y repitió la misma frase otras seis veces, hasta que finalmente el hombre accedió a devolver el dinero. Mientras se lo entregaba, ella se aseguró de que estuviera toda la plata que había sacado del frasco.

El inesperado final: le devolvió la plata y le dio comida

Una vez recuperada la propina, la empleada sorprendió con un gesto que contrastó con el tenso momento anterior. En lugar de limitarse a echar al hombre, le ofreció algo para comer.

“Vení, te voy a dar de comer igual, pero no hace falta que robes la propina”, le dijo, mientras le explicaba que ella también estaba trabajando.

El hombre permaneció en la puerta del comercio, a la espera de la comida, e incluso hizo gestos hacia otra persona. Finalmente, la trabajadora le entregó algo para comer antes de que continuara su camino.