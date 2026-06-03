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La familia de Agostina Vega habló de nuevos videos de cámaras de seguridad que refuerzan la hipótesis de que Barrelier no actuó solo

La causa analiza imágenes de dos personas ingresando en la casa de Barrelier durante la madrugada y dos perfiles genéticos hallados en las uñas de Agostina.

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Los investigadores revisan imágenes de una cámara de seguridad que mostrarían la presencia de otras personas en el lugar durante la madrugada del crimen. (Foto: A24)

Los investigadores revisan imágenes de una cámara de seguridad que mostrarían la presencia de otras personas en el lugar durante la madrugada del crimen. (Foto: A24)

La investigación por el asesinato de Agostina Vega sumó nuevos elementos que refuerzan la hipótesis de que Claudio Barrelier no habría actuado solo. Los investigadores analizan dos perfiles genéticos detectados en restos hallados debajo de las uñas de la adolescente y también revisan imágenes de una cámara de seguridad que mostrarían la presencia de otras personas en el lugar durante la madrugada del crimen.

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Según consignó el periodista Alejandro Pueblas de A24.com, la existencia de los perfiles genéticos se convirtió en una de las líneas centrales de la causa. Los rastros encontrados en las uñas de la víctima son sometidos a peritajes para determinar a quiénes pertenecen y establecer si guardan relación directa con el hecho investigado.

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Participación de más personas

En paralelo, familiares de Agostina sostienen que existen indicios que apuntan a la participación de más personas. El padre de la adolescente manifestó públicamente que no cree que Barrelier haya actuado solo y reclamó que se profundice la búsqueda de posibles cómplices.

En esa línea, la abuela de la adolescente también aportó detalles sobre una cámara de seguridad que, según indicó, habría registrado movimientos clave durante la madrugada.

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Las imágenes mostrarían el ingreso de dos personas que residen en la parte superior de la propiedad y se los ve ingresando a la vivienda entre las 2 y 3 de la madrugada. (Foto: archivo)

Las imágenes mostrarían el ingreso de dos personas que residen en la parte superior de la propiedad y se los ve ingresando a la vivienda entre las 2 y 3 de la madrugada. (Foto: archivo)

Según dijo la mujer, las imágenes mostrarían el ingreso de dos personas que residen en la parte superior de la propiedad entre las 2 y 3 de la madrugada.

Las imágenes de la cámara de seguridad

De acuerdo al registro de las cámaras de seguridad, puede observarse el ingreso de los inquilinos caminando hacia el fondo y hacia su vivienda. Sin embargo, no ingresaron por el portón del frente de la propiedad.

La pesquisa avanza sobre distintas líneas de investigación. Una de ellas se concentra en la posible manipulación previa de la víctima y en eventuales vínculos con organizaciones de trata.

En ese contexto, todos los adultos que se encontraban en la vivienda de Barrelier al momento de los hechos son considerados sospechosos dentro de la investigación. La única excepción es una niña de 11 años.

Agostina Vega cámara de seguridad 2

Fuentes vinculadas a la causa indicaron que, por el momento, no se concretaron nuevas detenciones debido a la falta de elementos probatorios suficientes para sostener imputaciones firmes. La estrategia judicial apunta a reunir evidencia sólida antes de avanzar contra otros sospechosos y evitar que eventuales arrestos deriven en liberaciones inmediatas.

Mientras continúan las pericias y el análisis de las pruebas recolectadas, la investigación busca determinar si los perfiles genéticos hallados en las uñas de Agostina y los movimientos registrados por las cámaras permiten identificar a otras personas que pudieron haber tenido participación en el crimen.

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