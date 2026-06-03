La familia de Agostina Vega habló de nuevos videos de cámaras de seguridad que refuerzan la hipótesis de que Barrelier no actuó solo

En esa línea, la abuela de la adolescente también aportó detalles sobre una cámara de seguridad que, según indicó, habría registrado movimientos clave durante la madrugada.

caso agostina2 Las imágenes mostrarían el ingreso de dos personas que residen en la parte superior de la propiedad y se los ve ingresando a la vivienda entre las 2 y 3 de la madrugada. (Foto: archivo)

Según dijo la mujer, las imágenes mostrarían el ingreso de dos personas que residen en la parte superior de la propiedad entre las 2 y 3 de la madrugada.

Las imágenes de la cámara de seguridad

De acuerdo al registro de las cámaras de seguridad, puede observarse el ingreso de los inquilinos caminando hacia el fondo y hacia su vivienda. Sin embargo, no ingresaron por el portón del frente de la propiedad.

La pesquisa avanza sobre distintas líneas de investigación. Una de ellas se concentra en la posible manipulación previa de la víctima y en eventuales vínculos con organizaciones de trata.

En ese contexto, todos los adultos que se encontraban en la vivienda de Barrelier al momento de los hechos son considerados sospechosos dentro de la investigación. La única excepción es una niña de 11 años.

Agostina Vega cámara de seguridad 2

Fuentes vinculadas a la causa indicaron que, por el momento, no se concretaron nuevas detenciones debido a la falta de elementos probatorios suficientes para sostener imputaciones firmes. La estrategia judicial apunta a reunir evidencia sólida antes de avanzar contra otros sospechosos y evitar que eventuales arrestos deriven en liberaciones inmediatas.

Mientras continúan las pericias y el análisis de las pruebas recolectadas, la investigación busca determinar si los perfiles genéticos hallados en las uñas de Agostina y los movimientos registrados por las cámaras permiten identificar a otras personas que pudieron haber tenido participación en el crimen.