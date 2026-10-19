Milei, en España: se reúne con la opositora de Pedro Sánchez y participa de un foro económico

Más tarde, a las 8, se trasladará a la Universidad Rey Juan Carlos para reunirse con el economista Jesús Huerta de Soto, referente de la escuela austríaca. En esa misma institución, tiene previsto participar de la presentación del Máster Universitario en Economía de la Escuela Austríaca.

El mandatario se encontrará con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. (Foto: archivo)

A las 10, Milei visitará la Fundación Disenso, vinculada a sectores conservadores españoles. Luego, a las 12, se reunirá con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, con quien ya compartió actividades durante visitas anteriores.

Cerca de las 14, el jefe de Estado brindará una entrevista al periodista Fernando González, del medio El Observador, en el Hotel Hyatt Hesperia. Finalmente, a las 16, emprenderá el regreso a la Argentina, con llegada prevista al aeropuerto internacional de Ezeiza el jueves 22 a las 8.

Tras su regreso, Milei retomará su agenda local con la participación en la cena anual de la Fundación Faro, prevista para el día siguiente.

La agenda del Gobierno durante la ausencia presidencial

El martes 20, a las 13, se reunirá la mesa política del oficialismo para analizar la agenda del Gobierno y las negociaciones parlamentarias.

Dos horas después, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem, y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, mantendrán un encuentro con los diputados nacionales del PRO Fernando de Andreis y Cristian Ritondo.

La reunión se desarrollará en el marco de las conversaciones entre el oficialismo y los bloques aliados para avanzar con la agenda legislativa.

Por su parte, el miércoles, desde el mediodía, la Cámara de Diputados celebrará una sesión para debatir proyectos relacionados con la protección de la propiedad privada, la regulación de medicamentos de alto riesgo, el vandalismo rural y el resguardo del patrimonio estatal. También se tratarán iniciativas vinculadas con discapacidad y medidas sobre endeudamiento familiar.