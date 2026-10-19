Milei volvió a referirse a las elecciones de 2027: "Me niego a creer que los argentinos van a votar para atrás"

"Vaca Muerta funcionaba a media máquina, cuando cambiamos las reglas en menos de tres años pasamos a exportar como nunca. Batimos el récord de exportaciones en un mes, superamos los 10 mil millones de dólares, qué tipo de cambio loco que tenemos", destacó el mandatario.

Milei cuestionó las políticas del kirchnerismo en el sector energético, al que describió con "precios pisados" y "subsidios que generaban un derroche del consumo". "Castigar al que produce para buscar comprar votos con tarifas de mentiras, así la balanza energética alcanzaba rojos de hasta 5 mil millones de dólares", criticó al modelo que le achacó a la gestión anterior.

El presidente destacó que gracias a su gestión Vaca Muerta "hoy produce más del doble" de lo que generaba en la gestión anterior. "Por eso, no se puede soslayar la importancia de las políticas del Gobierno para el boom de Vaca Muerta".

Además, cuestionó a la provincia de Buenos Aires: "Hay otras provincias que no adhieren al RIGI, después no le va bien y se quejan. Saben cuántas inversiones hay para hacer en Buenos Aires pero por una cuestión ideológica no adhieren al RIGI". En contraposición, agradeció al gobernador local por apoyar el marco de promoción de inversiones.

"Lo que sucede en Vaca Muerta es la prueba que nuestro modelo funciona. Nuestro objetivo es que en Argentina haya tanta Vaca Muerta como sea posible. Muchos motores de crecimiento, cada uno donde tenga ventaja comparativas", señaló el presidente y anticipó que puede haber un "boom" en la producción de cobre, litio y oro.

Balanza energética y el "shock externo"

"Si estaríamos con este contexto internacional y la política del barril criollo de los kukas... el desequilibrio que tendríamos. En vez de sumar 10 mil millones estaríamos 20 mil millones abajo", profundizó al hacer referencia a los datos difundidos esta tarde por el Instituto Nacional de Estadística y Censos(Indec). En el mes de septiembre las exportaciones alcanzaron los US$ 10.036 millones, mientras que las importaciones sumaron US$ 7.060 millones, por lo que el superávit de septiembre fue US$ 2.039 millones superior al registrado durante el mismo período del año pasado.

En esa línea, agregó: "En otro contexto, con el viejo modelo hoy hubiéramos volado por los aires. Tendríamos una hiperinflación, caída del PBI en torno al 10 o 15 por ciento. La discusión hoy es que se desacelera el crecimiento y que la inflación baja más lento de lo que esperábamos", expuso al hacer referencia al "shock externo".

Milei remarcó que "para fin de mes vamos a estar llegando a las 18 mil desregulaciones" bajo su administración e insistió: "Cuando salga a la luz, Argentina se va a convertir en un paraíso".

"La economía va a converger al RIGI. En el largo plazo la economía argentina va a ser todo un RIGI, un lugar apto para las inversiones", estimó.

El seguro de 125 mil millones y las elecciones

El presidente anticipó que este año "Argentina va a terminar con un superávit comercial entorno de los 30 mil millones de dólares. Tenemos comprado más de 20 mil millones de dólares desde la (última) elección".

"Nos hemos construido un seguro de 125 mil millones de dólares. 'Macroprudencialmente' las cosas las estamos haciendo", analizó sobre el escenario electoral de octubre del año que viene.

Además, resaltó que "es importante que el año que viene" los argentinos "elijan en paz" a sus representantes. "Van a tener que elegir entre el partido del Estado versus el modelo de la libertad", analizó.

"Me niego a creer que los argentinos vamos a votar para atrás, confío que los argentinos van a votar para adelante", sostuvo el jefe de Estado.

El viaje de Milei a España

La Expo Argentina Oil & Gas 2026 se realiza del 19 al 22 de octubre en el Espacio DUAM y reúne a empresas, referentes y especialistas de la industria. Según la información difundida sobre el encuentro, se esperaba la participación de más de 20.000 personas y de más de 400 marcas expositoras.

Tras su actividad en Neuquén, el Presidente tiene previsto regresar a Buenos Aires y partir a las 23 rumbo a Madrid, acompañado por el canciller Pablo Quirno y el vocero presidencial, Adrián Ravier.

Milei llegará a España el martes y comenzará sus actividades oficiales el miércoles, en el marco de una nueva visita al exterior.