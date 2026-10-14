Argentina y Estados Unidos avanzan con el acuerdo comercial y preparan su envío al Congreso

El entendimiento se enmarca en la estrategia de la administración de Javier Milei para ampliar el comercio bilateral y abrir nuevas oportunidades para los exportadores nacionales.

En ese sentido, Quirno informó que las ventas argentinas a Estados Unidos totalizaron US$ 6.570 millones entre enero y agosto de 2026. La cifra representó un incremento interanual del 35%, de acuerdo con los datos difundidos por el funcionario en su cuenta de X.

Pablo Quirno anunció la firma de un protocolo adicional junto al representante comercial estadounidense, Jamieson Greer. (Foto: @pabloquirno)

El canciller también resaltó la ampliación de la cuota para la carne argentina, que pasó de 20.000 a 100.000 toneladas. Además, señaló que Estados Unidos se consolidó como el segundo destino de las exportaciones del país.

La firma del protocolo, sin embargo, no completa por sí sola el proceso. El acuerdo deberá obtener la aprobación del Congreso argentino para avanzar en la instancia legislativa prevista.

Los fondos para obras y los proyectos de infraestructura

La agenda bilateral también contempla herramientas de financiamiento para proyectos estratégicos. Quirno mencionó los US$ 7.000 millones de EximBank, el banco estadounidense de exportaciones e importaciones, destinados al desarrollo de infraestructura en la Argentina.

A esa iniciativa se suman los instrumentos de financiamiento de la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional de Estados Unidos (DFC por sus siglas en inglés).

El acuerdo deberá obtener la aprobación del Congreso argentino para avanzar en la instancia legislativa prevista. (Foto: @pabloquirno)

Según el canciller, ambos mecanismos contribuirán a impulsar el Corredor Andes-Atlántico y el acuerdo marco “US-Argentina Build the Future Framework”, presentado en Nueva York en septiembre.

La finalidad de estas iniciativas es promover inversiones en infraestructura que faciliten el traslado de productos de las economías regionales argentinas hacia los mercados internacionales.