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Argentina y Estados Unidos avanzan con el acuerdo comercial y preparan su envío al Congreso

Pablo Quirno anunció la firma de un protocolo adicional junto al representante comercial estadounidense, Jamieson Greer. El documento permitirá iniciar el trámite legislativo del entendimiento, que incluye compromisos arancelarios y se vincula con proyectos de financiamiento e infraestructura.

La Argentina y Estados Unidos avanzan con el acuerdo comercial y preparan su envío al Congreso. (Foto: @pabloquirno)

La Argentina y Estados Unidos avanzan con el acuerdo comercial y preparan su envío al Congreso. (Foto: @pabloquirno)

El canciller Pablo Quirno anunció la firma de un protocolo adicional al Acuerdo sobre Comercio e Inversiones Recíprocos(ARTI), durante una reunión con el representante comercial estadounidense, Jamieson Greer. La documentación permitirá remitir el entendimiento al Congreso Nacional para su aprobación.

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Pablo Quirno visitó A24. (Foto: captura).

El acuerdo original había sido firmado en Washington en febrero. Con la suscripción de este protocolo, el Gobierno busca continuar el proceso institucional necesario para que el entendimiento sea tratado por los legisladores.

Quirno explicó que el documento “permitirá la remisión del ARTI al Congreso Nacional para su aprobación” y destacó que “consolida la previsibilidad para las exportaciones argentinas al mercado estadounidense”.

Los compromisos arancelarios y las ventas al mercado estadounidense

Entre los puntos destacados por el canciller figura la reafirmación, por parte de Estados Unidos, del compromiso de aplicar el trato arancelario de Nación Más Favorecida a los productos argentinos, de acuerdo con las condiciones pactadas. Según indicó, el país norteamericano también reconoció que la Argentina cumplió con los compromisos asumidos.

El entendimiento se enmarca en la estrategia de la administración de Javier Milei para ampliar el comercio bilateral y abrir nuevas oportunidades para los exportadores nacionales.

En ese sentido, Quirno informó que las ventas argentinas a Estados Unidos totalizaron US$ 6.570 millones entre enero y agosto de 2026. La cifra representó un incremento interanual del 35%, de acuerdo con los datos difundidos por el funcionario en su cuenta de X.

Pablo Quirno anunció la firma de un protocolo adicional junto al representante comercial estadounidense, Jamieson Greer. (Foto: @pabloquirno)

Pablo Quirno anunció la firma de un protocolo adicional junto al representante comercial estadounidense, Jamieson Greer. (Foto: @pabloquirno)

El canciller también resaltó la ampliación de la cuota para la carne argentina, que pasó de 20.000 a 100.000 toneladas. Además, señaló que Estados Unidos se consolidó como el segundo destino de las exportaciones del país.

La firma del protocolo, sin embargo, no completa por sí sola el proceso. El acuerdo deberá obtener la aprobación del Congreso argentino para avanzar en la instancia legislativa prevista.

Los fondos para obras y los proyectos de infraestructura

La agenda bilateral también contempla herramientas de financiamiento para proyectos estratégicos. Quirno mencionó los US$ 7.000 millones de EximBank, el banco estadounidense de exportaciones e importaciones, destinados al desarrollo de infraestructura en la Argentina.

A esa iniciativa se suman los instrumentos de financiamiento de la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional de Estados Unidos (DFC por sus siglas en inglés).

El acuerdo deberá obtener la aprobación del Congreso argentino para avanzar en la instancia legislativa prevista. (Foto: @pabloquirno)

El acuerdo deberá obtener la aprobación del Congreso argentino para avanzar en la instancia legislativa prevista. (Foto: @pabloquirno)

Según el canciller, ambos mecanismos contribuirán a impulsar el Corredor Andes-Atlántico y el acuerdo marco “US-Argentina Build the Future Framework”, presentado en Nueva York en septiembre.

La finalidad de estas iniciativas es promover inversiones en infraestructura que faciliten el traslado de productos de las economías regionales argentinas hacia los mercados internacionales.

En pocas palabras

  • Acuerdo comercial: Argentina y Estados Unidos firmaron un protocolo adicional al ARTI para remitirlo al Congreso.
  • Compromisos arancelarios: EE. UU. reafirmó el trato de Nación Más Favorecida para exportaciones argentinas.
  • Financiamiento: Se prevén US$7.000 millones del EximBank para infraestructura argentina y se amplió la cuota de carne.
Resumen generado por Thinkindot AI
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