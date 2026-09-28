Quirno tras la intimación al Reino Unido por la explotación petrolera en Malvinas: "No puede haber decisiones unilaterales"

"Es la primera vez en la historia que Argentina somete la disputa sobre los hechos unilaterales sobre la explotación de hidrocarburos" por parte del Reino Unido al Tribunal Internacional del Derecho del Mar. "Todas herramientas jurídicas, legales, diplomáticas y pacíficas", analizó Quirno.

En esa línea, explicó sobre la intimación que "al final del día son recursos que están intentando explotar en la Cuenca Malvinas, que es parte de nuestra plataforma continental".

"No puede haber decisiones unilaterales como las que están sucediendo", indicó Quirno sobre el avance del proyecto petrolero Sea Lion en las islas Malvinas.

El ministro de Relaciones Exteriores explicó por qué se le da un plazo de dos semanas al Reino Unido: "La parte procesal del llamado al arbitraje indica que se le tenga que dar a la otra parte la posibilidad de que frene".

"Las empresas no solo están violando leyes nacionales sino tratados internacionales", planteó Quirno sobre las posibilidades de éxito de la estrategia argentina y remarcó que el país ofrece a ese tipo de empresas a que "vengan a operar en Argentina" sin conflicto legales.

La reunión en Punta Arenas de empresas chilenas y de Malvinas

Consultado por la reunión entre 40 empresas de Chile y de Malvinas en Puerta Arenas, Quirno señaló que el Gobierno nacional se encuentra "hablando de manera muy intensa con las autoridades chilenas" por ese tema.

Además, destacó que "tenemos la palabra del presidente de Chile al respecto", en referencia al respaldo que brindó José Antonio Kast al reclamo soberano argentino por Malvinas.