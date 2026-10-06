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Política
Pablo Quirno
Islas Malvinas
Reunión del CARI

Quirno ratificó las sanciones por las Islas Malvinas delante del embajador británico: "Defendemos la soberanía"

El canciller habló ante el Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI) sobre los derechos de nuestro país sobre las Islas Malvinas, el Mar Argentino y sus recursos naturales. También celebró el triunfo de Flavio Bolsonaro en la primera vuelta en Brasil.

El canciller Pablo Quirno y firmes declaraciones sobre Malvinas delante del embajador británico. (Foto: A24.com)

El canciller Pablo Quirno y firmes declaraciones sobre Malvinas delante del embajador británico. (Foto: A24.com)

"En el Atlántico Sur defendemos la soberanía de la Argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes". El canciller Pablo Quirno dio una serie de definiciones sobre la postura de la Argentina para defender el conjunto de los derechos soberanos en torno a las islas Malvinas y el mar argentino.

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El presidente brasileño mostró el mensaje durante una caravana en Río de Janeiro, a dos días de las elecciones en las que buscará la reelección.

Estaba presente el embajador británico, David Cairns, en el Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI) en donde tuvo dos puntos principales para su mensaje: ratificar los derechos del país en la disputa con el Reino Unido y el impacto para la región y para la Argentina del triunfo de Flavio Bolsonaro en la primera vuelta de las elecciones en Brasil.

"Malvinas es una causa sagrada de la Nación que compromete a las generaciones presentes y futuras", apuntó el canciller.

Y aprovechó para ratificar que las concesiones otorgadas al proyecto "Sea Lion", de Navitas y Rockhopper, son "licencias ilegítimas otorgadas por autoridades británicas de facto".

Finalmente, lanzó un desafío al Reino Unido ante el embajador David Cairns, presente en la reunión: "La confiabilidad se demuestra al honrar los compromisos asumidos", para que acepte el arbitraje bajo la órbita de la "Convención del Mar" que depende de las Naciones Unidas.

Quirno: "El Reino Unido explota ilícitamente recursos marítimos naturales"

El canciller dejó bien sentado en todos los terrenos la disputa de la Argentina con el Reino Unido. Comenzó con las demandas actuales sobre las situaciones planteadas por contratos como las de la plataforma petrolero de Sea Lion. "Comprometen los recursos no renovables de nuestra plataforma continental", dijo mientras el embajador del Reino Unido lo escuchaba.

Pero Quirno también recordó hechos históricos que apoyan el reclamo nacional, como una resolución de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 1965. Recordó que todas esas áreas tienen recursos que no pueden ser depredados por un país que usurpa ese espacio ya que está sujeto a una controversia diplomática. "Contraría la resolución 3.149 de las Naciones Unidas y amenaza con causar un perjuicio irreparable a nuestros derechos", recalcó el canciller.

David Cairns ( a la derecha), el embajador británico durante el mensaje del canciller argentino en el CARI. (Foto: CARI)

David Cairns ( a la derecha), el embajador británico durante el mensaje del canciller argentino en el CARI. (Foto: CARI)

El arbitraje internacional y el tema de los kelpers

El jefe del Palacio San Martín instó a que el Reino Unido acepte el arbitraje. "Si creen que tienen argumentos, entonces no tienen nada que temer y deben aceptar el arbitraje", expresó. Y recordó una vez más que la ONU determinó que los kelpers no tienen derechos e ingerencia en el tema de fondo de la soberanía, pero que "la Argentina mantendrá intacto el respeto a su sistema de vida".

Quirno habló de la "ola azul" en Sudamérica

Además de Malvinas y la soberanía, el canciller se refirió al impacto positivo para el gobierno argentino del triunfo en primer turno de Flávio Bolsonaro en Brasil.

El canciller Pablo Quirno utilizó la expresión “ola azul” para describir, desde la perspectiva del Gobierno argentino, el avance electoral de dirigentes y fuerzas identificados con ideas de derecha o liberal-conservadoras en distintos países de América Latina.

Quirno sostuvo que el triunfo de Flávio Bolsonaro en la primera vuelta representó un nuevo impulso para esa tendencia regional y afirmó que el resultado “abre la posibilidad de consolidar un giro político de alcance histórico en la región”.

Según el canciller, la Argentina de Javier Milei también forma parte de ese proceso y su gobierno habría contribuido con “la fuerza de su ejemplo”.

En su discurso, Quirno vinculó el resultado brasileño con otros procesos electorales recientes de la región. Mencionó victorias de candidatos respaldados por Milei en Bolivia, Chile, Colombia, Perú, Honduras y Costa Rica, y sostuvo que esos resultados reflejan un cambio en el escenario político regional, como para configurar con ese color, a los partidos conservadores o de derecha en la región.

En pocas palabras

  • Soberanía Argentina: El canciller Pablo Quirno ratificó los derechos sobre Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur ante el Reino Unido.
  • Crítica a licencias: Las concesiones petroleras británicas en la zona fueron calificadas como "licencias ilegítimas".
  • Diálogo y arbitraje: Se insta al Reino Unido a aceptar el arbitraje bajo la convención del mar de Naciones Unidas.
Resumen generado por Thinkindot AI
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