El clima en la Rosada tras las marchas contra el Gobierno: negar la crisis con Cristina y atribuir rumores al establishment

Alberto Fernández en el despacho presidencial. Casa Rosada. (Foto: Presidencia)

Negar una crisis de Gabinete y peleas internas con la vicepresidenta Cristina Kirchner; intentar mostrar cohesión en la alianza de Gobierno que terminará el 17 de octubre con una marcha virtual en apoyo al Presidente; y atribuir todos esos rumores a "la oposición macrista y al establishment que perdió con la baja en las tasas de interés y el cambio de modelo financiero".

Esas fueron las consignas que reflejaron este martes el clima político que se vive en la Casa Rosada, el día después de las marchas masivas contra el Gobierno.

Primero el presidente Alberto Fernández y después el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, salieron a replicar las críticas a la gestión, materializadas una vez más el lunes feriado, en masivas marchas contra el Gobierno y desmintieron una vez más, cualquier cambio de ministros.

En declaraciones a periodistas acreditados en Casa Rosada tras anunciar subsidios para músicos y productores de la cultura en el CCK, Cafiero salió a cuestionar las marchas contra el Gobierno y las atribuyó directamente a un grupo de la oposición que pretende debilitar al Gobierno.

Cafiero se mostró en el CCK cerrando filas con el kirchnerismo -se reunión con la titular de la ANSES, Fernanda Raverta y el ministro de Cultura, Tristán Bauer- y confirmó que va al acto del 17 de octubre. Estarán todos para entronizar a Alberto Fernández como presidente del PJ, pero en un acto virtual, para "cuidar la salud de todos". Marcó diferencias de las marchas convocadas por la oposición.

La Rosada relativizan la crisis por el dólar Blue

En declaraciones a periodistas a la salida del CCK, Cafiero relativizó la crisis por la brecha entre el dólar oficial y el blue. "La economía argentina se ajusta con el dólar oficial", dijo.

En la Rosada negaron a A24.com que la disparada del blue se haya trasladado a los precios. "La inflación de este año será no mayor al 40%, a pesar de la crisis histórica por la pandemia".

"Hay grupos que buscan generar una ventaja más con un modelo de especulación financiera que quedaron con un modelo de negocios del gobierno anterior, pero que no tiene nada que ver con el modelo que proponemos nosotros", señalan cerca de Cafiero.

"Son grupos del establishment que dejaron de ganar con la baja de las tasas de interés y ahora quieren empujar a una devaluación", sostienen en Casa Rosada que, insisten, "no hay ninguna pelea con Cristina ni con el kirchnerismo".

"Crean rumores de peleas internas para intentar debilitar al Gobierno, pero Alberto no se va a mover de esa postura: no se va a despegar de Cristina ni de la coalición que lo llevó al poder", dicen.

Esa "unidad" que contempla desde el ultrakirchnerismo, al PJ de los gobernadores e intendentes y la CGT, pasando por el albertismo, se verá reflejado en el acto virtual del 17 de octubre.

En la Rosada confirmaron a A24.com, que asistirán de manera presencial a la sede de la CGT de la calle Azopardo unos 30 dirigentes, entre ellos Alberto Fernández, los dirigentes sindicales, y Sergio Massa y Máximo Kirchner.

Todavía dudan si irá Cristina. Ella siempre fue reacia a ese tipo de actos del peronismo tradicional.

La vacuna y el rebote económico en diciembre para ganar las elecciones 2021

En el Gobierno apuestan a que en diciembre aparezca la vacuna contra el Covid-19 para poder terminar con la pandemia y se consolide un rebote de la actividad y las inversiones.

Sin embargo no creen que se avance antes de febrero en un acuerdo con el FMI. No pedirán ayuda financiera para calmar al dólar, y admiten que el Fondo no tomará ninguna decisión hasta después de las elecciones presidenciales en las que se juega la reelección de Donald Trump. Febrero o marzo, sería la fecha de un posible acuerdo.