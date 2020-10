Cafiero contra las marchas opositoras: "Quienes se manifestaron ayer no son el pueblo, no son la Argentina"

"Lo de ayer estuvo claramente fogoneado por la oposición", consideró el jefe de Gabinete (Foto: archivo)

El jefe de Gabinete de la Nación, Santiago Cafiero, criticó este martes las marchas opositoras de ayer en todo el país por provocar "que tengamos que contar más casos" de COVID-19 en plena pandemia. Acusó que "estuvo fogoneado por la oposición" y que los manifestantes "no son el pueblo, no son la Argentina".

"Nosotros creemos en el derecho a manifestarse, que es parte de la democracia; pero también es parte de la democracia aceptar la diversidad, porque quienes se manifestaron ayer no son la gente, no son todos, no son el pueblo, no son la Argentina", manifestó el funcionario.

En diálogo con Radio Continental, Cafiero apuntó consideró que "lo de ayer estuvo claramente fogoneado por la oposición; los dirigentes de Juntos por el Cambio se han referido a ello en redes sociales, no es un misterio".

"Nosotros siempre sostenemos lo mismo: este tipo de manifestaciones lo que produce es que luego tengamos que contar más casos, porque provocan aglomeraciones. No estamos en contra, pero tenemos que saber cuáles son las consecuencias", criticó Cafiero, a la vez que se refirió al próximo gran festejo del peronismo, el Día de la Lealtad: "Desalentamos la movilización del 17 de octubre y planteamos una movilización virtual".

También criticó las últimas declaraciones de Macri: "Tiene una negación de la realidad: Macri no acepta el resultado de las últimas elecciones", dijo.