Con Karina Milei y Monteoliva, el Gobierno anunció el cierre de la primera etapa del traslado de presos de Devoto.

Además, detalló que solo quedan 74 internos en el penal, que participarían de un encuentro con el papa León XIV, en caso de que se confirme su visita.

"Hoy finaliza la parte 1 de este plan de ley y orden que planificamos y ensayamos durante meses", celebró Monteoliva, que destacó el trabajo "de las cinco fuerzas federales" y señaló que "solo quedan 74 internos en Devoto".

"Son los 74 internos que aguardan, como todos los argentinos, la definición sobre la posibilidad de la visita papal. Una vez tengamos esa confirmación, se procederá al traslado de estos 74 personas, que van a participar de la bendición en el marco de la agenda de su santidad", detalló.

Monteoliva calificó el traslado como un hito y aseguró que se trató de una obra de infraestructura sin precedentes en la Argentina y Latinoamérica. Además, subrayó que el operativo se completó en un plazo reducido y con un importante despliegue de seguridad.

“Es un hito que hoy estamos celebrando, porque es la posibilidad de cambiar la vida de los vecinos del barrio y de la ciudad”, sostuvo. También señaló que la mudanza permitirá modificar las condiciones laborales del personal penitenciario y las condiciones sanitarias de la población alojada.

La primera fase comprendió a más del 90% de los internos que permanecían en el penal de Devoto, donde había alrededor de 1.500 personas alojadas antes del traslado.

Karina Milei celebró el cumplimiento de una promesa histórica

Por su parte, Karina Milei destacó la concreción del operativo y agradeció tanto a Monteoliva como a los efectivos que participaron del traslado. La funcionaria vinculó el avance con un reclamo de larga data de los vecinos de Devoto, relacionado con la presencia de la cárcel en una zona urbana de la Ciudad de Buenos Aires.

“Yo viví acá muchos años y conozco las dificultades que causaba para los vecinos”, expresó. Y agregó: “Es un día de celebración porque esta era una promesa de muchos años y este Gobierno pudo hacerlo realidad en pocos meses”.

“Sé de los problemas que esta cárcel traía para el barrio”, agregó la funcionaria.

Para cerrar la conferencia de prensa, habló también el jefe de Gabinete, Diego Santilli, quien señaló que "hace décadas estamos discutiendo la calidad del servicio penitenciario" y destacó que este traslado "es un cambio histórico, único", que "se dijo muchas veces que iba a pasar y no se hizo, pero hoy se logró".

"Cuando hay convicción, hay decisión y una visión contundente, un país puede salir adelante y ese es el camino que ha trazado el presidente Javier Milei", completó.

Cómo seguirá el plan para cerrar la cárcel de Devoto

La finalización de la fase 1 representa un avance en el objetivo de desocupar definitivamente el predio penitenciario de Devoto. De acuerdo con lo anunciado, el operativo continuará con etapas complementarias para concretar el traslado total de los internos.

Una vez completado el proceso, el terreno podrá avanzar hacia una reconversión urbanística, una iniciativa vinculada con un reclamo vecinal de décadas en la Comuna 11.

Por el momento, las autoridades destacaron el resultado de esta primera etapa y la ausencia de incidentes durante el procedimiento, mientras se prepara la continuidad del plan para completar el cierre del establecimiento penitenciario.