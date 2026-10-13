El Gobierno inició el tercer día de traslados de presos de Devoto a Marcos Paz: cómo sigue el operativo

El objetivo oficial es avanzar progresivamente con la desocupación total del penal porteño, una iniciativa que comenzó a proyectarse hace varios años y que responde tanto a las necesidades del sistema penitenciario como a los reclamos históricos de los vecinos del barrio.

Cómo es la nueva cárcel de Marcos Paz que reemplazará al penal de Devoto

Complejo Penitenciario Federal VIII de Marcos Paz. (Foto: archivo)

El nuevo establecimiento penitenciario fue construido sobre un predio de 80 hectáreas, ubicado en el Acceso Zabala, en el partido bonaerense de Marcos Paz.

Según la información oficial, el complejo cuenta con cuatro unidades de alojamiento de máxima seguridad y una capacidad provisoria de 2.232 plazas, destinadas a recibir a la totalidad de los presos de Devoto y, posteriormente, a otros detenidos que actualmente permanecen en dependencias policiales.

La infraestructura incluye espacios destinados a la atención sanitaria, actividades educativas, visitas familiares, comunicaciones y otros servicios necesarios para el funcionamiento cotidiano del establecimiento.

El Gobierno porteño presentó las instalaciones como una de las obras penitenciarias más modernas del país, con infraestructura diseñada para mejorar las condiciones de alojamiento y reforzar los mecanismos de vigilancia y control.

Sin embargo, la resolución que habilitó formalmente el penal reconoce que todavía existen observaciones técnicas y trabajos pendientes de subsanación. Pese a ello, las autoridades consideraron que el complejo reúne las condiciones estructurales y operativas necesarias para comenzar a funcionar.

Además, la normativa establece que el Servicio Penitenciario Federal (SPF) deberá presentar, dentro de los próximos 90 días, un proyecto de estructura organizativa y un manual de funcionamiento para el nuevo establecimiento.

La construcción de la cárcel se inició en 2018, a partir de un acuerdo entre el Gobierno nacional, la Ciudad de Buenos Aires y la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE). No obstante, las obras quedaron paralizadas en 2020 y fueron reactivadas en diciembre de 2024, durante la gestión del jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri.

Operativo para trasladar a los presos: controles médicos, códigos QR y custodia reforzada

Para coordinar el procedimiento, el Ministerio de Seguridad Nacional dispuso la creación de un Comando Unificado Federal, integrado por distintas fuerzas que trabajan de manera conjunta durante cada etapa de la mudanza.

Participan el Servicio Penitenciario Federal, la Policía Federal Argentina, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval Argentina y la Policía de Seguridad Aeroportuaria, con apoyo de las fuerzas de seguridad porteñas y bonaerenses.

Cada grupo de detenidos es seleccionado a partir de su perfil criminológico y una evaluación de los riesgos asociados al traslado. De esta manera, las autoridades buscan organizar los contingentes y reducir la posibilidad de incidentes durante los desplazamientos.

Cárcel de Devoto.

Antes de abandonar Devoto, los presos son sometidos a controles médicos y reciben una identificación mediante códigos QR, que permite registrar tanto su salida del establecimiento porteño como su ingreso a la nueva cárcel.

También se implementó un sistema de control de pertenencias. Los objetos personales son colocados en bolsones individuales, identificados mediante precintos numerados y acompañados por actas que permiten verificar su traslado.

Los vehículos penitenciarios realizan el recorrido de aproximadamente 55 kilómetros entre Devoto y Marcos Paz, escoltados por patrulleros y motocicletas de las fuerzas de seguridad.

Además, las unidades cuentan con seguimiento satelital y circulan en convoyes organizados, mientras se implementan cortes de tránsito y vallados en sectores cercanos al penal porteño.

El operativo continuará de manera escalonada durante las próximas jornadas, hasta completar la reubicación de la población penitenciaria.

Interior de la cárcel de Devoto.

Qué pasará con los presos alojados en comisarías y alcaidías de la Ciudad

El cierre de Devoto también forma parte de una estrategia más amplia para reorganizar el sistema de detención en la Ciudad de Buenos Aires.

Una vez que concluya el traslado de los cerca de 1.500 internos del establecimiento porteño, el Gobierno prevé reubicar en Marcos Paz a otros 350 detenidos que actualmente permanecen en comisarías y alcaidías de la Policía de la Ciudad.

Se trata de personas que están a disposición de la Justicia nacional y que ocupan plazas en dependencias destinadas principalmente a alojamientos transitorios.

La medida busca descomprimir esos espacios de detención, que durante los últimos años estuvieron en el centro de distintas discusiones entre las autoridades nacionales y porteñas por la distribución de responsabilidades sobre la población carcelaria.

El nuevo complejo de Marcos Paz permitirá incorporar plazas al sistema penitenciario federal, aunque el traslado de los internos deberá completarse antes de avanzar con esta segunda etapa. Infobae+1

El cierre de la cárcel de Devoto después de casi un siglo de funcionamiento

La cárcel de Villa Devoto fue inaugurada en 1927 y se convirtió en uno de los establecimientos penitenciarios más conocidos de la Argentina. Ubicada en una zona residencial de la Ciudad de Buenos Aires, durante décadas fue escenario de reclamos vecinales por las condiciones de seguridad, la convivencia urbana y la necesidad de trasladar a los detenidos fuera del barrio.

El predio ocupa aproximadamente 4,6 hectáreas y cuenta con 47 pabellones, instalaciones sanitarias, espacios deportivos, una capilla y un centro universitario.

El cierre del establecimiento también plantea interrogantes sobre el futuro del Centro Universitario Devoto (CUD), donde personas privadas de su libertad pudieron cursar carreras de la Universidad de Buenos Aires. Más de 120 internos lograron graduarse a través de esa experiencia educativa.

La situación de los estudiantes y la continuidad de sus trayectorias académicas constituyen uno de los aspectos que deberán contemplarse durante la reorganización penitenciaria.

El proceso de desocupación se desarrolla, además, en la antesala de la visita del papa León XIV, prevista para el 11 de noviembre, cuando el Pontífice tiene programado un encuentro con detenidos en Devoto.

El futuro del predio también despierta expectativas entre los vecinos. El acuerdo de 2018 contemplaba su reconversión urbana, aunque la utilización definitiva del terreno y los plazos para concretarla deberán definirse una vez que finalice el traslado.