Jorge Macri sobre el traslado de los presos de Devoto: "Los detenidos van a estar en condiciones dignas"

Macri también destacó el impacto que tendrá el traslado para los vecinos del barrio de Devoto, donde funciona el establecimiento penitenciario.

“Toda la zona de Devoto se merecía esto. Vivir en paz y sacar esa cárcel del lugar. Vienen trabajando a una velocidad notable. Hoy volvieron a sacar 300 detenidos más. Ya han sido trasladados 600”, expresó.

Sobre las condiciones del nuevo establecimiento, el jefe de Gobierno señaló que el penal de Marcos Paz “tiene mucha más capacidad para tener detenidos que lo que tenía Devoto" y "mejores condiciones, como la de seguridad”.

Además, explicó que se prevé mantener al menos a 20 detenidos en Devoto para la visita del papa León XIV.

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, destacó el trabajo conjunto con Nación. (Foto: archivo)

Los incidentes entre barras de All Boys y la Policía de la Ciudad

Durante la entrevista con A24, Macri también se refirió al violento enfrentamiento entre un grupo de barras de All Boys y efectivos de la Policía de la Ciudad.

Al analizar lo ocurrido, afirmó que el episodio “es parte de lo que alguna gente no entiende que cambió”. En ese sentido, sostuvo que se aplicarán restricciones para quienes participaron de los hechos y remarcó la importancia del derecho de admisión en los estadios.

“Si no tenés derecho de admisión no vas a entrar. Los diez detenidos van a tener limitaciones para entrar a los próximos partidos. Vamos a hacer cumplir la ley”, aseguró.

La relación con Nación y la posibilidad de unificar las elecciones

Consultado sobre el vínculo entre la administración porteña y el Gobierno nacional, así como sobre una eventual fusión electoral con La Libertad Avanza, Macri respondió: “No lo sé”.

El jefe de Gobierno también dejó abierta la posibilidad de unificar las elecciones locales con otros comicios nacionales. Al respecto, consideró que esa alternativa “sería lo mejor desde el punto de vista del gasto”.

La posibilidad de que la Fórmula 1 vuelva a Buenos Aires

Por último, Macri habló sobre las obras en el autódromo porteño y las gestiones para que la Fórmula 1 vuelva a tener una fecha en la Ciudad de Buenos Aires.

“Seguimos levantando la mano para confirmar una fecha de la Fórmula 1 en la Ciudad de Buenos Aires. La ciudad y la Argentina se lo merece. El segundo deporte más convocante después del fútbol en la Argentina es el automovilismo”, afirmó.

Además, destacó que las obras buscan mejorar la infraestructura del circuito para otras competencias. “Nos va a quedar un autódromo para que todas las categorías regionales corran en el máximo nivel”, concluyó.