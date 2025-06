"Mientras yo esté al aire no va al balcón ni la gente abajo. Yo no voy a ser cómplice de mostrar esta payasada que hace, no voy a ser cómplice. Mil disculpas", remarcó Feinmann al pedir que no se pasen imágenes durante su programa que tengan como protagonista a Fernández de Kirchner en su domicilio de Constitución, ni de la militancia que se acerca a dejarle sus saludos.