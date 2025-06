El PJ busca que la CGT se sume a la marcha que acompañará a Cristina Fernández a Comodoro Py

Una señal que se vio esta tarde en esa dirección, fue la visita del ex cosecretario de la CGT, Pablo Moyano, para apoyar a Fernández de Kirchner.

"Todo esto tiene un objetivo que es la movilización el día miércoles para acompañar a Cristina”, adelantó. Respecto de la marcha del miércoles 18, señaló que “va a ser una movilización muy grande, porque hay sectores incluso que no son orgánicos a estas referencias que mencioné, pero han venido hoy a la reunión manifestando que quieren participar”.

“Cristina anunció en un programa de televisión que iba a ser candidata y a las pocas horas la Corte decidió lo que decidió”, reprochó sobre el fallo y marcó: “Nuestra única preocupación hoy es acompañar a Cristina el 18 de junio (a Comodoro Py) y en eso estamos trabajando con diferentes sectores”.

La convocatoria para el próximo miércoles

Organizaciones políticas, sindicales y sociales marcharán el miércoles próximo junto a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, desde su domicilio en el barrio de Monserrat hasta Comodoro Py, cuando se presente ante la Justicia tras la sentencia en la causa Vialidad.

En una convocatoria, motorizada en redes sociales bajo la consigna "Argentina con Cristina" múltiples organizaciones identificadas con el peronismo llamaron a "acompañar a Cristina para garantizar que vuelva a su domicilio" en el barrios de Monserrat, en San José y Humberto Primo, después de que cumpla con la manda judicial prevista para el próximo miércoles 18 de junio.

Nunca caminarás solaEl miércoles todos con ELLA..jpg

"Nuestro día no termina hasta que Cristina no esté en su casa", expresaron sobre la marcha que todavía no tiene horario fijado a la espera del momento en que la expresidenta se dirija ese día a Comodoro Py.

En uno de los carteles armados para la movilización, remarcaron: "Vienen por ella. Vamos con ella". También el diputado nacional Máximo Kirchner replicó la convocatoria en su cuenta de Instagram: "Nunca caminarás sola. El miércoles todos con ELLA".