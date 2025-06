Caravana a Comodoro Py: los escenarios que se abren antes del miércoles clave para Cristina Kirchner

Recorridos posibles

Hay tres posibles recorridos para la caravana de apoyo. La opción principal es tomar Avenida San Juan, luego Avenida 9 de Julio, Avenida Libertador y llegar a Comodoro Py por Retiro. Otra alternativa es avanzar por San Juan hasta las avenidas Madero y Huergo, bordeando el Paseo del Bajo. La definición del trayecto dependerá de las coordinaciones de seguridad entre las organizaciones y las autoridades porteñas y nacionales.

Ya confirmaron su participación todas las ramas del peronismo y la izquierda: el PJ nacional, La Cámpora, el Frente Renovador, Patria Grande, Argentina Humana, Nuevo Encuentro, Principios y Valores, las dos CTA, gremios de la CGT, movimientos sociales como Barrios de Pie y el Movimiento Evita, agrupaciones de izquierda del FIT y el Polo Obrero.

Los intendentes del conurbano serán una pieza clave, tanto por la cantidad de militantes que pueden movilizar como por su capacidad logística. Muchos de ellos se comprometieron a garantizar presencia a través de reuniones virtuales mantenidas durante el fin de semana.

Aunque algunos gremios evalúan realizar paros parciales para facilitar la movilización, no se espera que el transporte público se vea afectado. Los gobernadores más cercanos a Unión por la Patria aún no definieron su participación, aunque se prevé que Axel Kicillof esté presente. Otros, como Gildo Insfrán (Formosa), Ricardo Quintela (La Rioja) o Sergio Ziliotto (La Pampa), aún no confirmaron.

De hecho el gobernador bonaerense publicó un mensaje esta noche en su cuenta de la red social X: "Este miércoles 18 acompañamos a Cristina Fernández de Kirchner hasta Comodoro Py y de vuelta a su casa. Defenderla es defender la democracia".

— Axel Kicillof (@Kicillofok) June 16, 2025

En paralelo, dirigentes como Raúl Jalil (Catamarca) y Osvaldo Jaldo (Tucumán) optaron por mantener bajo perfil, pese a su buena relación con la Casa Rosada. Aun así, se espera que envíen representantes o apoyo logístico.