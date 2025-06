El eufórico festejo de los participantes que zafaron de la eliminación de Gran Hermano 2024

Embed

Luz le hizo un extraño pedido a su mamá antes de la final de Gran Hermano y despertó sospechas

Faltando pocos días para final de Gran Hermano 2024 (Telefe), Luz le pidió a su madre y a su familia para que estén presentes. Sin embargo, un detalle llamó la atención del público.

Luz aprovechó las cámaras para enviarle un mensaje a su mamá con un pedido especial: "Mamá si me estás viendo quiero que me vengas a ver vos. Que el lunes si me voy quiero que estés vos ahí“.

Y agregó: “¿Escuchaste? Vos venite caminando si hace falta, pero venite. Y Estefi también, que esté el Juanse y la abuela Eli. Ah y el Nico sí se puede, con los chiquitos".

Sin embargo, los seguidores les llamó la atención que no mencionó para que la reciba al salir a su novio, quien había estado acompañándola antes en la casa.