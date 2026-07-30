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Karina Milei convocó a cumbre de emergencia climática con gobernadores en Chaco por el fenómeno El Niño

El gobierno convoca a cumbre con gobernadores del NEA. Buscan coordinar a través de la AFE operativos para mitigar efectos de intensas lluvias e inundaciones para los meses de septiembre a noviembre. Los antecedentes de 2015.

Stella Gárnica
por Stella Gárnica |
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Karina Milei encabezará la comitiva del gobierno nacional que el lunes desemebarcará  en Chaco para la cumbre con gobernadores del NEA. El fenómeno El Niño

Karina Milei encabezará la comitiva del gobierno nacional que el lunes desemebarcará  en Chaco para la cumbre con gobernadores del NEA. El fenómeno El Niño, en agenda. (Foto: Casa Rosada)

El Gobierno nacional convocó para este lunes 3 de agosto a una cumbre con gobernadores del Noreste argentino en Chaco para coordinar operativos de emergencia y logística ante posibles inundaciones en la Cuenca del Plata, luego de que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipara una primavera y un verano 2026 con lluvias y temporales más intensos de lo habitual por la influencia del fenómeno climático El Niño.

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Según confirmaron fuentes del gobierno a A24.com, la secretaria General de Presidencia, Karina Milei y el jefe de Gabinete, Diego Santilli, encabezarán la comitiva que enviará la Casa Rosada a la provincia del Chaco, junto con la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, a cargo de la Agencia Federal de Emergencias (AFE), organismo encargado de coordinar los operativos en los que participan todas las fuerzas federales de seguridad, y defensa civil, en todo el país.

Karina Milei y el jefe de Gabinete, Diego Santilli, encabezar&aacute;n la comitiva que enviar&aacute; la Casa Rosada a la provincia del Chaco. (Foto: archivo)

Karina Milei y el jefe de Gabinete, Diego Santilli, encabezarán la comitiva que enviará la Casa Rosada a la provincia del Chaco. (Foto: archivo)

Según se informó, también participarán autoridades de Paraguay. Fueron invitados el ministro del Interior de ese país, Enrique Riera, y el jefe de la Policía Nacional, con quienes se abordarán problemáticas transfronterizas que afectan a las provincias de Formosa, Chaco, Corrientes y Misiones, como el narcotráfico, el robo de motos, el crimen organizado, la trata de personas y el contrabando.

El encuentro comenzará a las 9 en el Gala Hotel & Convenciones de Resistencia.

La reunión y la preocupación por El Niño

La reunión surgió a partir de la segunda edición regional del Consejo de Seguridad Interior y luego incorporó la problemática vinculada al fenómeno El Niño. La actividad quedó enmarcada en el Plan de Coordinación Federal ENOS 2026/2027, impulsado por el Ministerio de Seguridad Nacional a través de la Agencia Federal de Emergencias, con el objetivo de preparar una respuesta ante posibles lluvias intensas, crecidas de ríos e inundaciones en el NEA.

En este operativo participarán efectivos de las fuerzas de seguridad federales, entre ellas Prefectura Naval, Gendarmería, Policía Federal y Policía de Seguridad Aeroportuaria, además de personal de Vialidad Nacional, la Dirección Nacional de Emergencias Sanitarias, el Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios y la Agencia Federal de Emergencias.

La semana pasada, autoridades del Ministerio de Defensa, la Armada Argentina y el Ejército Argentino participaron de la tercera reunión del Plan de Coordinación Federal ENOS: El Niño/Oscilación Sur, realizada en Posadas, Misiones, con el objetivo de reforzar la planificación conjunta y coordinar los protocolos de actuación ante posibles emergencias derivadas de fenómenos climáticos e hidrológicos.

Cumbre con Gobernadores, pero sin política

Según remarcaron desde la Casa Rosada, en esta oportunidad la agenda con los gobernadores incluye los aspectos de gestión climática y prevención de la seguridad de la población.

Sin embargo, en el Gobierno aseguraron que el encuentro será una oportunidad para que las principales autoridades de la mesa política de Javier Milei vuelvan a reunirse cara a cara con varios gobernadores aliados, con quienes negocian mejoras para las provincias a cambio de respaldo político en el Congreso a las reformas económicas y electorales que impulsa el Presidente con vistas a 2027.

Al encuentro fueron invitados los gobernadores de la región Hugo Passalacqua (Misiones), Gildo Insfrán (Formosa) y Gustavo Valdés (Corrientes), además del anfitrión, el mandatario chaqueño Leandro Zdero, y Rogelio Frigerio (Entre Ríos).

La reunión se realizará, además, como antesala de la Cumbre del Norte Grande, prevista para el 12 de agosto en Misiones.

El plan de emergencia del Gobierno para coordinar acciones con las provincias

Según los antecedentes difundidos por la CEPAL, el mismo fenómeno en el año 2015 representó daños por un total de U$$ 687.120.190 y pérdidas de U$$ 3.065.161.0632. Las provincias que sufrieron un mayor impacto económico fueron Córdoba, Entre Ríos, Formosa y Santa Fe.

Entre 2015 y 2016 siete provincias y el Gobierno nacional decretaron la Emergencia Hídrica para el Litoral y la región pampeana.

La extensión afectada en el ENOS 2015 fue de 689.332 kilómetros cuadrados (18,4% delterritorio nacional) y afectó a 87 departamentos con una población aproximada de 10 millones de personas, según el mismo informe tomado por la AFE como antecedentes para la elaboración del plan que van a debatir con los gobernadores el lunes en la cumbre del Chaco.

Hace una semana, un fuerte temporal azotó la zona de Concordia, en Entre Ríos. Provocó la muerte de una persona y gravísimos daños materiales. Fueron afectadas viviendas particulares y desarrollos productivos e industriales. Los primeros cálculos cifran las pérdidas en alrededor de $5 mil millones, contabilizando los destrozos en el tendido eléctrico y los daños en hogares y empresas.

También en los últimos días se registró una crecida extraordinaria del río Iguazú, a la altura de las Cataratas que Argentina comparte con Brasil, en la provincia de Misiones. La situación obligó a suspender las excursiones turísticas luego de la muerte de un hombre tras el vuelco de una embarcación del lado brasileño.

Stella Gárnica
Por Stella Gárnica
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En pocas palabras

  • Gobierno convoca a cumbre: Por efectos del fenómeno El Niño, se realizará una reunión con gobernadores del NEA.
  • Pronóstico de lluvias: Se esperan intensas precipitaciones e inundaciones entre septiembre y noviembre en el Noreste argentino.
  • Antecedentes económicos: El fenómeno de 2015 causó daños y pérdidas millonarias en varias provincias argentinas.
Resumen generado por Thinkindot AI
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