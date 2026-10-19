El Gobierno negocia modificaciones al Presupuesto 2027, pero posterga la ley de Defensa de la Soberanía Nacional

La sesión de este miércoles ya había sido convocada por el oficialismo junto con bloques aliados como alternativa para hacer caer la sesión convocada el jueves pasado por la oposición para rechazar el DNU 70/23.

Este miércoles el Gobierno también espera votar en el recinto de Diputados un proyecto para crear un nuevo régimen de discapacidad y otro presentado por el oficialismo para limitar y controlar las tasas de interés que cobran las entidades financieras y fintech para morigerar el creciente endeudamiento de las familias argentinas.

La estrategia del oficialismo en el Congreso será analizada este martes a partir de las 13 en la reunión de mesa política que, una vez más, encabezarán la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el jefe de Gabinete, Diego Santilli, en Casa Rosada.

El Gobierno postergó el debate de la ley de soberanía tras un pedido de Donald Trump

En cambio, según confirmaron a A24.com fuentes del oficialismo en la Cámara baja, "se postergó" la reunión que iba a ser convocada este martes a las 16 en la comisión de Asuntos Constitucionales, para avanzar en un dictamen de la ley de soberanía de Malvinas, con el objetivo de intentar llevarla a votación en la misma sesión de este miércoles en Diputados.

Según pudo saber A24.com, el plenario de las comisiones de Defensa, Legislación Penal y Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados se pospuso para el miércoles 27 de octubre a las 16 "ante la falta de acuerdo" con la oposición.

La suspensión del plenario de comisiones por la ley de soberanía se conoció luego de que el vocero presidencial, Adrián Ravier, reconociera este lunes en conferencia de prensa ante periodistas acreditados en la Casa Rosada, que el Gobierno "está analizando" la situación tras el pedido del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para que la ONU disuelva el Comité de Descolonización de las Naciones Unidas. En ese organismo, el Estado argentino presenta el reclamo por la soberanía de las islas mientras el Gobierno de Javier Milei avanza con medidas sancionatorias contra empresas extranjeras que exploten recursos en las Malvinas con autorización británica.

Un proyecto de ley busca impedir que los candidatos a cargos públicos nieguen o renuncien al reclamo de Malvinas (Foto: Telam).

El debate de la ley de defensa de la soberanía también generaba fuerte rechazo de la oposición, que denunció que el Gobierno impulsa la creación de un Consejo de Seguridad violando las leyes de seguridad interior y de defensa, habilitando acciones directas de efectivos de la SIDE y de las FF.AA. en cuestiones prohibidas por la ley de seguridad interior, entre otros puntos de la polémica.

¿Qué dijo Ravier sobre el pedido de Trump para disolver el comité de Descolonización de la ONU?

El vocero presidencial, Adrián Ravier, evitó opinar sobre el pedido de Donald Trump para disolver el Comité de Descolonización de la ONU, aunque admitió que "es un tema que se está analizando en el Gobierno" y que "seguramente responderá en su momento el canciller" Pablo Quirno, que es quien sigue de cerca el reclamo de soberanía argentina sobre las islas Malvinas.

Consultado al respecto, respondió: "Bueno, esto está bajo análisis hoy como para tomar una decisión final. No puedo hacerlo yo, es algo que hablará seguramente el canciller, pero está en análisis".

El vocero presidencial admitió además que el Gobierno estaría dispuesto a negociar con la oposición posibles cambios en la ley de defensa de la soberanía, que se encuentra en pleno debate en Diputados, como ya sucedió con otras leyes como la reforma laboral, la ley bases, o el Presupuesto.

Sin embargo, Ravier dijo "no poder anticiparlos" porque se encuentra en pleno debate democrático en el Congreso.