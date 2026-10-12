Presupuesto 2027: el Gobierno inicia el debate en Diputados con la exposición del secretario de Hacienda

Qué dice el Presupuesto 2027: inflación, crecimiento y superávit fiscal

El proyecto presentado por el Poder Ejecutivo mantiene como eje central el equilibrio de las cuentas públicas y la continuidad del superávit fiscal, dos de los principales objetivos de la política económica del Gobierno.

La iniciativa contempla un escenario de crecimiento de la actividad económica, una desaceleración de la inflación y una reducción progresiva de los subsidios estatales.

Entre las principales variables macroeconómicas, el Ministerio de Economía proyecta que el Producto Bruto Interno (PBI) crecerá un 4% en 2027, después de una expansión estimada del 3% para 2026.

El presidente cambió de estrategia y no irá al Congreso a defender la ley de leyes. (Foto: archivo).

En cuanto a los precios, el Gobierno calcula que la inflación interanual se ubicará en torno al 18% en diciembre de 2027, de acuerdo con las previsiones incluidas en el proyecto.

Estas estimaciones constituyen los supuestos económicos sobre los que se elaboró el cálculo de recursos y gastos, y serán parte de la discusión entre el oficialismo y los distintos bloques parlamentarios.

En materia fiscal, la propuesta apunta a preservar el resultado positivo de las cuentas públicas. Según los análisis del proyecto, la Administración Pública Nacional registraría un superávit financiero cercano a los $0,2 billones, mientras que el Sector Público Nacional no financiero alcanzaría un saldo favorable de aproximadamente $3,3 billones.

El esquema también contempla una recomposición de determinadas partidas sociales, aunque dentro de una política general de contención del gasto.

Otro de los puntos relevantes será la reducción de los subsidios económicos, especialmente en energía y transporte. La estrategia oficial contempla continuar con el traslado gradual de los costos a las tarifas que pagan los usuarios.

Cómo será el debate del Presupuesto 2027 en Diputados

La reunión de este martes marcará el comienzo formal de una serie de encuentros que se extenderán durante las próximas semanas.

Además de la exposición de Guberman, se espera que Benegas Lynch presente el cronograma de trabajo de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que deberá analizar el proyecto antes de que pueda ser tratado en el recinto.

Por el momento, ya está confirmada una segunda reunión para el miércoles 14 de octubre, a las 10, con la participación de invitados cuyos nombres todavía no fueron anunciados.

Una semana de actividad en Diputados: los otros proyectos que se debatirán

Además del Presupuesto 2027, la Cámara baja tendrá una agenda cargada de reuniones de comisiones y una posible sesión especial impulsada por la oposición.

Entre las principales actividades previstas se encuentran: