Ley de Defensa de la Soberanía: cuáles son las claves del proyecto que el Gobierno envió al Congreso

La propuesta, que ahora el Gobierno espera debatir en el Congreso, también prevé la creación de un nuevo sistema contra el terrorismo y lucha coordinada de distintas áreas del Estado contra lo que considera "nuevas amenazas externas del Siglo XXI".

Los principales conceptos del proyecto

El proyecto de ley crea un marco integral para que la defensa de la soberanía abarque no solo el territorio, sino también los recursos naturales, el espacio aéreo y marítimo, la infraestructura crítica (energía, comunicaciones, servicios públicos y organismos del Estado o privados), la seguridad económica y la protección del proceso de decisión del Estado frente a amenazas externas nuevas.

Le otorga más poder de acción a la las Fuerzas Armadas y a la SIDE a la hora de detectar posibles amenazas externas o internas no solo referidas a la soberanía sobre los recursos naturales y el territorio, sino también amenazas políticas y de terrorismo, entre las que menciona campañas de sabotaje o desinformación en procesos electorales.

Algunos de los conceptos más importantes del proyecto son: