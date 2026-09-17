Ley de Defensa de la Soberanía: cuáles son las claves del proyecto que el Gobierno envió al Congreso

La propuesta, que ahora el Gobierno espera debatir en el Congreso, también prevé la creación de un nuevo sistema contra el terrorismo y lucha coordinada de distintas áreas del Estado contra lo que considera "nuevas amenazas externas del Siglo XXI".
Los principales conceptos del proyecto
El proyecto de ley crea un marco integral para que la defensa de la soberanía abarque no solo el territorio, sino también los recursos naturales, el espacio aéreo y marítimo, la infraestructura crítica (energía, comunicaciones, servicios públicos y organismos del Estado o privados), la seguridad económica y la protección del proceso de decisión del Estado frente a amenazas externas nuevas.
Le otorga más poder de acción a la las Fuerzas Armadas y a la SIDE a la hora de detectar posibles amenazas externas o internas no solo referidas a la soberanía sobre los recursos naturales y el territorio, sino también amenazas políticas y de terrorismo, entre las que menciona campañas de sabotaje o desinformación en procesos electorales.
Algunos de los conceptos más importantes del proyecto son:
- NUEVO SISTEMA DE SEGURIDAD NACIONAL: se integran bajo una estrategia común las capacidades diplomáticas, económicas, militares, jurídicas, cibernéticas y de inteligencia del Estado.
- CONSEJO DE SEGURIDAD NACIONAL: presidido por el Presidente de la Nación, será el órgano rector encargado de coordinar la Política de Seguridad Nacional y articular las políticas de Defensa, Inteligencia, Seguridad Económica y Política Exterior.
- MALVINAS Y RECURSOS NATURALES: se endurece el régimen contra quienes exploten recursos naturales en Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos correspondientes sin autorización argentina. Las sanciones alcanzan también a quienes financien, controlen o provean servicios indispensables para esas actividades.
- QUIEN VIOLE LA SOBERANÍA ARGENTINA NO PODRÁ HACER NEGOCIOS EN EL PAÍS: se establecen multas, pérdida de habilitaciones, prohibición de contratar con el Estado e inhabilitación para desarrollar actividades económicas en la Argentina por hasta 20 años.
- NUEVOS DELITOS CONTRA LOS RECURSOS ARGENTINOS: se modifica el Código Penal para endurecer las penas contra la exploración y explotación ilegal de recursos naturales e hidrocarburos que podrá ser castigada con penas de hasta 20 años de prisión, además de multas, decomisos e inhabilitaciones.
- CONTROL EFECTIVO DEL ESPACIO AÉREO: se crea el Consejo de Defensa Aeroespacial y se establece un procedimiento progresivo para detectar, identificar e interceptar tránsitos aéreos irregulares u hostiles. El uso de la fuerza como la persecución o la orden de derribo por el uso de armas bélicas, queda previsto como último recurso y sujeto a autorización política expresa, del Presidente o del Ministro de Defensa.
- DEFENSA DEL MAR Y LOS RÍOS ARGENTINOS: se establece un sistema para detectar, perseguir, interceptar, inspeccionar e inmovilizar embarcaciones que vulneren la legislación argentina, delimitando las competencias de Defensa y Seguridad.
- CONCEPTO RECTOR: la soberanía deja de ser únicamente una declaración para convertirse en una capacidad efectiva del Estado. La Argentina se dota de herramientas concretas para defender su territorio, sus recursos naturales, su espacio aéreo y marítimo, su infraestructura estratégica y su proceso de decisión frente a amenazas e interferencias externas.
- PROTECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA CRÍTICA: se crea un Régimen Nacional para identificar y proteger infraestructuras estratégicas y críticas, como la energía, comunicaciones, transporte, tecnología, centros de datos y otros activos esenciales, mediante planes específicos de seguridad.
- RESPUESTA FRENTE A LA INJERENCIA EXTRANJERA: se sancionan operaciones vinculadas con Estados u organizaciones extranjeras destinadas a afectar la integridad territorial, interferir mediante mecanismos clandestinos, engañosos o coercitivos en las decisiones de las autoridades argentinas o afectar infraestructura crítica.
- DEFENSA NACIONAL PARA LAS AMENAZAS DEL SIGLO XXI: se modifica la actual Ley de Seguridad y Defensa Nacional actualizando el concepto de Defensa Nacional para incorporar amenazas externas provenientes de actores estatales y no estatales, tanto cinéticas como no cinéticas.
- FORTALECIMIENTO DEL RÉGIMEN CONTRA EL TERRORISMO: se amplían las consecuencias jurídicas asociadas al RePET y se incorporan mecanismos específicos para actuar sobre personas y entidades vinculadas al terrorismo y su financiamiento.