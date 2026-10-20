El Gobierno se reúne con las empresas de colectivos para discutir costos y evitar una reducción del servicio

La diferencia entre el boleto y los costos del servicio

Uno de los ejes de la discusión es la distancia entre el valor del pasaje y los costos que las empresas aseguran afrontar para mantener los colectivos en funcionamiento.

Desde mayo, el boleto mínimo de las líneas de jurisdicción nacional se mantiene en $742,81. En contraste, las cámaras empresarias informan una tarifa técnica sin subsidios de $2.494,13. La diferencia entre ambos valores asciende a $1.751,32, lo que refleja, según los cálculos difundidos por el sector, una brecha del 70,2%.

Las empresas también reclaman una revisión de los gastos que se toman como referencia para calcular sus ingresos, incluidos los costos de mantenimiento, la renovación de las unidades, los salarios y otros componentes necesarios para sostener las prestaciones.

Qué líneas de colectivos podrían reducir sus frecuencias

La negociación se desarrolla después de que las cuatro cámaras empresarias difundieran un comunicado en el que advirtieron que la continuidad y regularidad de los servicios están en riesgo.

Algunas compañías habían anticipado que comenzarían a restringir de manera escalonada las frecuencias nocturnas desde el lunes 19 de octubre si no obtenían respuestas concretas. La advertencia alcanza a los servicios de jurisdicción nacional del AMBA, que comprenden 104 líneas.

Entre las líneas que podrían verse afectadas se encuentran: 1, 2, 8, 9, 10, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 28, 29, 31, 32, 33, 37, 41, 45, 46, 49, 51, 53, 55, 56, 57, 59, 60, 63, 67, 70, 71, 74, 75, 78, 79, 80, 85, 86, 87, 88, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 100, 101, 103, 105, 110, 111, 113, 114, 117, 119, 123, 124, 126, 127, 128, 129, 130, 133, 134, 135, 136, 140, 143, 145, 146, 148, 150, 152, 153, 154, 158, 159, 160, 161, 163, 164, 166, 168, 169, 172, 174, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185, 188, 193, 194 y 195.

Las empresas sostienen que el desfasaje entre los ingresos reconocidos y los costos reales limita su capacidad para mantener las prestaciones. También señalaron la presión de las negociaciones salariales y la necesidad de afrontar el pago del medio aguinaldo previsto para diciembre.