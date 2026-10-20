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El Gobierno se reúne con las empresas de colectivos para discutir costos y evitar una reducción del servicio

El encuentro será entre las cámaras empresarias y representantes de Transporte de la Nación. Las cámaras reclaman una actualización de los costos y advierten que podrían reducir las frecuencias si no reciben respuestas a sus planteos.

Colectivos del AMBA: el Gobierno se reúne con las empresas por una deuda de $40.000 millones y posibles recortes.

Colectivos del AMBA: el Gobierno se reúne con las empresas por una deuda de $40.000 millones y posibles recortes.

El Gobierno nacional recibirá este martes a las empresas de colectivos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) para intentar destrabar el conflicto por los costos del servicio, los ingresos que reconoce el Estado y una deuda que el sector estima en $40.000 millones.

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La reunión se realizará a las 9 de la mañana en la Secretaría de Transporte y contará con representantes de las cámaras CETUBA, CTBPA, CEAP y AAETA. El encuentro se produce luego de que las compañías alertaran sobre la posibilidad de reducir progresivamente las frecuencias ante las dificultades para afrontar los gastos operativos.

Desde el Gobierno señalaron que los pagos habituales se encuentran al día y explicaron que trabajan en una revisión de las diferencias planteadas por las empresas. El objetivo es determinar los posibles desfasajes y avanzar con los reintegros que correspondan.

Además, durante la reunión se presentará una nueva estructura de costos. Uno de los principales puntos por resolver será cómo cancelar el monto reclamado por las compañías mediante un mecanismo complementario a los pagos mensuales que recibe el sector.

La diferencia entre el boleto y los costos del servicio

Uno de los ejes de la discusión es la distancia entre el valor del pasaje y los costos que las empresas aseguran afrontar para mantener los colectivos en funcionamiento.

Desde mayo, el boleto mínimo de las líneas de jurisdicción nacional se mantiene en $742,81. En contraste, las cámaras empresarias informan una tarifa técnica sin subsidios de $2.494,13. La diferencia entre ambos valores asciende a $1.751,32, lo que refleja, según los cálculos difundidos por el sector, una brecha del 70,2%.

Las empresas también reclaman una revisión de los gastos que se toman como referencia para calcular sus ingresos, incluidos los costos de mantenimiento, la renovación de las unidades, los salarios y otros componentes necesarios para sostener las prestaciones.

Qué líneas de colectivos podrían reducir sus frecuencias

La negociación se desarrolla después de que las cuatro cámaras empresarias difundieran un comunicado en el que advirtieron que la continuidad y regularidad de los servicios están en riesgo.

Algunas compañías habían anticipado que comenzarían a restringir de manera escalonada las frecuencias nocturnas desde el lunes 19 de octubre si no obtenían respuestas concretas. La advertencia alcanza a los servicios de jurisdicción nacional del AMBA, que comprenden 104 líneas.

Entre las líneas que podrían verse afectadas se encuentran: 1, 2, 8, 9, 10, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 28, 29, 31, 32, 33, 37, 41, 45, 46, 49, 51, 53, 55, 56, 57, 59, 60, 63, 67, 70, 71, 74, 75, 78, 79, 80, 85, 86, 87, 88, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 100, 101, 103, 105, 110, 111, 113, 114, 117, 119, 123, 124, 126, 127, 128, 129, 130, 133, 134, 135, 136, 140, 143, 145, 146, 148, 150, 152, 153, 154, 158, 159, 160, 161, 163, 164, 166, 168, 169, 172, 174, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185, 188, 193, 194 y 195.

Las empresas sostienen que el desfasaje entre los ingresos reconocidos y los costos reales limita su capacidad para mantener las prestaciones. También señalaron la presión de las negociaciones salariales y la necesidad de afrontar el pago del medio aguinaldo previsto para diciembre.

En pocas palabras

  • Gobierno y empresas: El Gobierno nacional se reúne este martes con las cámaras de colectivos del AMBA por una deuda estimada en $40.000 millones.
  • Frecuencias en riesgo: Las cámaras advierten sobre posibles recortes en las frecuencias si no reciben respuestas, citando una diferencia del 70,2% entre el boleto y los costos reales.
  • Reclamo de sector: Las empresas buscan una actualización de costos y un mecanismo para saldar la deuda, lo que podría afectar a 104 líneas de colectivos del AMBA.
Resumen generado por Thinkindot AI
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