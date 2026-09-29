Nuevo aumento en subtes, peajes y colectivos: las tarifas que rigen desde octubre

Desde el 1° de octubre, las tarifas serán las siguientes:

De 0 a 3 kilómetros: $920,48.

$920,48. De 3 a 6 kilómetros: $1.022,81.

$1.022,81. De 6 a 12 kilómetros: $1.101,59.

$1.101,59. De 12 a 27 kilómetros: $1.180,44.

Para quienes utilicen tarjetas bancarias o tecnología NFC se mantiene una tarifa promedio, determinada entre el boleto mínimo y el máximo. En cambio, quienes paguen con SUBE continuarán abonando de acuerdo con el tramo de distancia correspondiente.

La actualización se aplica en el marco de los cambios que incorporó la Ciudad desde que asumió la potestad sobre las líneas porteñas. Entre las modificaciones implementadas se encuentran la reorganización de recorridos, el sistema de multipago, cámaras de monitoreo y pictogramas para facilitar los viajes de personas con autismo.

Según los argumentos oficiales, el aumento busca recomponer el atraso de la tarifa y contempla que la Ciudad actualmente cubre alrededor del 70% de los subsidios del sistema de colectivos.

Tarifas del subte, colectivos y peajes- Foto creada con la IA

Subte: el boleto pasará a costar $1.817

El pasaje del subte también tendrá un aumento del 3,7% y desde octubre pasará de $1.753 a $1.817. El esquema de beneficios para pasajeros frecuentes continuará vigente. Los usuarios podrán acceder a descuentos del 20%, 30% y 40% una vez superados los 20, 30 y 40 viajes, respectivamente.

También seguirán vigentes los beneficios de la Red SUBE cuando se combinan viajes en colectivos de la Ciudad y las distintas tarifas y pases especiales asociados a la tarjeta. Entre ellos se encuentran los destinados a jubilados y pensionados, personas con discapacidad y personas trasplantadas, además del Boleto Estudiantil, la Tarifa Social, la Tarifa Estudiantil y la Tarifa Maestro.

Desde el Gobierno porteño sostienen que la actualización apunta a garantizar la sostenibilidad económica del servicio y recuperar progresivamente la cobertura de los costos mediante los ingresos tarifarios.

Entre las inversiones previstas para el sistema se encuentra la compra de 174 coches para renovar la flota de la Línea B y otros 40 destinados a las líneas A y C. También está contemplado un plan de renovación integral de estaciones y distintas obras de infraestructura.

También aumentan los colectivos de la Provincia

El aumento de octubre también alcanzará a las líneas de colectivos de jurisdicción provincial, que aplicarán la misma fórmula de actualización.

Desde el 1° de octubre, el boleto para los recorridos de hasta 3 kilómetros pasará a costar $1.206,39. Para los demás tramos, los valores serán:

De 0 a 3 kilómetros: $1.206,39.

$1.206,39. De 3 a 6 kilómetros: $1.357,18.

$1.357,18. De 6 a 12 kilómetros: $1.507,98.

$1.507,98. De 12 a 27 kilómetros: $1.809,58.

En cambio, los colectivos de jurisdicción nacional mantendrán por ahora el mismo valor para el boleto mínimo: $742,81.

De esta manera, desde octubre convivirán distintos valores según la jurisdicción de cada línea: los colectivos porteños tendrán un boleto mínimo de $920,48, los provinciales de $1.206,39 y los nacionales mantendrán el mínimo de $742,81.

Peajes: cuánto costará circular por las autopistas porteñas

Los peajes de las autopistas de la Ciudad también aumentarán desde octubre. En horario pico, los vehículos que circulen por las autopistas Perito Moreno y 25 de Mayo pasarán a pagar $6.785,16, frente a los $6.671,74 actuales.

En la Autopista Illia, en tanto, el valor subirá de $2.773,69 a $2.820,85.

Según explicaron desde el Gobierno porteño, los ajustes permiten financiar las tareas de mantenimiento y las obras relacionadas con la seguridad vial. Entre los trabajos previstos se encuentran la repavimentación de calzadas, iluminación, demarcación y mantenimiento de defensas, puentes, juntas y alambrados.

AUSA administra tanto las autopistas con peaje como distintos corredores gratuitos. En total, la red alcanza los 50 kilómetros, de los cuales 29 corresponden a trazas con peaje y otros 21 kilómetros son gratuitos.

Entre los corredores sin peaje se encuentran sectores de Dellepiane, Frondizi, Cantilo, Lugones y la AU 7 Cámpora.

El sistema de las autopistas porteñas funciona con peaje sin barreras y la principal modalidad de pago es TelePASE. Para quienes todavía no están adheridos existen alternativas virtuales, como el Pase Diario prepago y el TelePASE por patente.

En el caso del Pase Diario, la gestión debe realizarse con una anticipación mínima de tres horas antes de utilizar la autopista.