El subsecretario de Asuntos Penitenciarios presentó su renuncia ante Milei y Monteoliva

“Deseo expresar mi agradecimiento al presidente de la Nación, Javier Milei; a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei y, especialmente, a la señora senadora nacional Patricia Bullrich, por la confianza, acompañamiento, respaldo y respeto demostrados durante mi gestión”, escribió.

La relación con Patricia Bullrich y su gestión penitenciaria

Curi llegó al Ministerio de Seguridad en enero de 2024, durante la gestión de Bullrich. La entonces ministra impulsó un recambio de autoridades en el Servicio Penitenciario Federal (SPF) y designó al abogado penalista como subsecretario de Asuntos Penitenciarios y jefe del organismo.

Antes de incorporarse al Gobierno, Curi había representado a Bullrich en distintas causas penales en las que la dirigente estuvo involucrada. Su vínculo con la actual senadora se mantuvo durante su paso por el Ministerio de Seguridad.

Al frente del área penitenciaria, tuvo a su cargo la coordinación de políticas orientadas al endurecimiento de las condiciones en las cárceles federales y la aplicación de protocolos para presos de alto perfil.

También participó en la reorganización del sistema penitenciario de Santa Fe, donde se implementaron lineamientos coordinados con el Gobierno nacional en las cárceles de Piñero y Coronda.