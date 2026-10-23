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DIFERENCIAS CON LA JUSTICIA PORTEÑA

El subsecretario de Asuntos Penitenciarios presentó su renuncia ante Milei y Monteoliva

La renuncia de Curi se produjo luego del apercibimiento de un juzgado porteño por presunta desobediencia e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Julián Curi presentó su renuncia tras un apercibimiento judicial y cuestionó la intervención de la Justicia porteña. (Foto: archivo).

Julián Curi presentó su renuncia tras un apercibimiento judicial y cuestionó la intervención de la Justicia porteña. (Foto: archivo).

El subsecretario de Asuntos Penitenciarios, Julián Curi, presentó este viernes su renuncia indeclinable ante la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, y el presidente Javier Milei. El funcionario, cercano a Patricia Bullrich, fundamentó su decisión en el rechazo a un apercibimiento judicial vinculado con una presunta desobediencia y un incumplimiento de los deberes de funcionario público.

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En el escrito, Curi cuestionó la intervención de un tribunal de la Ciudad de Buenos Aires en cuestiones que, según sostuvo, corresponden a la jurisdicción federal. También señaló que la medida judicial contemplaba la aplicación de sanciones económicas diarias sobre su patrimonio personal.

El funcionario Juli&aacute;n Curi defendi&oacute; la jurisdicci&oacute;n federal del Servicio Penitenciario y agradeci&oacute; al Gobierno por su paso por el &aacute;rea. (Foto: archivo).

El funcionario Julián Curi defendió la jurisdicción federal del Servicio Penitenciario y agradeció al Gobierno por su paso por el área. (Foto: archivo).

“Que se acepte mi renuncia de manera inmediata toda vez que por mi tarea en defensa del estatus federal del Servicio Penitenciario Federal y, en definitiva, de la esencia misma del federalismo establecido por la Constitución Nacional y la progresiva intromisión e interferencia de un tribunal jurisdiccional local de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sobre lo concordantemente decidido por diversos jueces federales”, expresó.

Luego, agregó: “Fui apercibido por la jurisdicción local por la posible comisión de desobediencia e incumplimiento de deberes de funcionario público y con la aplicación de astreintes diarios (sanciones económicas) sobre mi patrimonio personal”.

“Deseo expresar mi agradecimiento al presidente de la Nación, Javier Milei; a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei y, especialmente, a la señora senadora nacional Patricia Bullrich, por la confianza, acompañamiento, respaldo y respeto demostrados durante mi gestión”, escribió.

La relación con Patricia Bullrich y su gestión penitenciaria

Curi llegó al Ministerio de Seguridad en enero de 2024, durante la gestión de Bullrich. La entonces ministra impulsó un recambio de autoridades en el Servicio Penitenciario Federal (SPF) y designó al abogado penalista como subsecretario de Asuntos Penitenciarios y jefe del organismo.

Antes de incorporarse al Gobierno, Curi había representado a Bullrich en distintas causas penales en las que la dirigente estuvo involucrada. Su vínculo con la actual senadora se mantuvo durante su paso por el Ministerio de Seguridad.

Al frente del área penitenciaria, tuvo a su cargo la coordinación de políticas orientadas al endurecimiento de las condiciones en las cárceles federales y la aplicación de protocolos para presos de alto perfil.

También participó en la reorganización del sistema penitenciario de Santa Fe, donde se implementaron lineamientos coordinados con el Gobierno nacional en las cárceles de Piñero y Coronda.

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