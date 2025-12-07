En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Policiales
Ruta
Accidente
Tragedia

Accidente fatal en Ruta 3: un funcionario del Ministerio de Seguridad bonaerense murió tras un impactante choque

El accidente ocurrió en el kilómetro 3, cerca de Las Flores, cuando un Gol Trend perdió el control y chocó de frente contra una camioneta Jeep.

Accidente fatal en Ruta 3: un funcionario del Ministerio de Seguridad bonaerense murió tras un impactante choque

Accidente fatal en Ruta 3: un funcionario del Ministerio de Seguridad bonaerense murió tras un impactante choque

La provincia de Buenos Aires volvió a quedar sacudida por una tragedia vial. Un funcionario del Ministerio de Seguridad bonaerense murió este viernes por la mañana luego de un brutal accidente sobre la ruta nacional 3, a la altura del partido de Las Flores, cuando el vehículo en el que viajaba perdió el control tras reventarse un neumático y chocó de frente contra una camioneta Jeep.

Leé también Accidente fatal en Jesús María: un nene murió luego de caer a una pileta
Accidente fatal en Jesús María: un niño murió luego de caer a una pileta

El hecho ocurrió cerca del kilómetro 3, en un tramo muy transitado del corredor que une el centro de la provincia con el Conurbano. Allí, un Volkswagen Gol Trend oficial, que se dirigía desde La Plata hacia San Miguel del Monte, sufrió el estallido repentino de una de sus cubiertas delanteras. La maniobra desestabilizó por completo el auto, que dio un giro brusco e impactó de frente contra una camioneta Jeep que circulaba en sentido contrario.

accidente-ruta-3

La víctima fatal: Leonardo Gastronuovo

Dentro del vehículo oficial viajaban tres personas, todas pertenecientes a la Dirección Provincial de Formación y Capacitación del Ministerio de Seguridad bonaerense. Uno de ellos era Leonardo Gastronuovo, quien tras el choque sufrió heridas gravísimas.

Los testigos del siniestro rápidamente alertaron a la Policía y al sistema de emergencias. Gastronuovo fue trasladado de urgencia en ambulancia al Hospital Cuenca Alta Néstor Kirchner, donde ingresó en estado crítico. Minutos después, pese al esfuerzo de los profesionales, falleció debido a la gravedad de las lesiones.

Fuentes del ministerio confirmaron la noticia y expresaron su profundo pesar por la muerte del trabajador estatal, quien cumplía funciones dentro de un área clave de la cartera de Seguridad.

Los otros dos ocupantes del auto también resultaron heridos

Además de Gastronuovo, en el Gol Trend viajaban:

  • Estefanía Belén Sambiase, directora de Desarrollo Institucional del Ministerio.

  • El sargento Franco Insaurralde, quien iba al volante y forma parte del mismo organismo.

Sambiase fue trasladada al Hospital Marzetti, donde fue sometida a una cirugía debido a una fractura en uno de sus brazos. Además, permanece internada con politraumatismos mientras evoluciona bajo observación médica.

Insaurralde, en tanto, sufrió traumatismos múltiples y una lesión en la sexta y séptima vértebra, por lo que también permanece internado y monitoreado por los profesionales de salud. A pesar de la gravedad del impacto, su cuadro es estable.

La conductora de la Jeep está fuera de peligro

La camioneta Jeep, que recibió el impacto frontal del Gol Trend, terminó detenida sobre la banquina, con su parte delantera completamente destruida. La conductora, una mujer de 47 años, fue asistida por personal médico en el lugar.

Si bien presentaba golpes y un fuerte cuadro de shock, los especialistas confirmaron que está fuera de peligro. Fue trasladada a un centro de salud cercano para una evaluación más exhaustiva, pero su vida no corre riesgos.

Un accidente repentino y devastador

De acuerdo con las primeras pericias, la secuencia se desencadenó en cuestión de segundos. El reventón del neumático habría provocado que el Gol Trend se cruzara de carril sin posibilidad de maniobra. El impacto fue tan violento que destrozó por completo el sector frontal del vehículo oficial.

Las autoridades trabajan ahora para determinar:

  • El estado del resto de las cubiertas.
  • La velocidad a la que circulaba cada vehículo.
  • Las condiciones de la calzada al momento del choque.
  • Cuánto influyó el desperfecto mecánico en la pérdida de control.

La Policía Científica recogió evidencia en la zona, mientras que la causa quedó en manos de la fiscalía de turno, que ya ordenó una serie de medidas para esclarecer cómo se produjo exactamente el siniestro.

Dolor y conmoción en el Ministerio de Seguridad

El accidente generó un fuerte impacto dentro del Ministerio de Seguridad bonaerense, con sede en La Plata. Los tres trabajadores pertenecían al área encargada de la capacitación institucional, una pieza importante dentro de la estructura administrativa del organismo.

Durante la tarde del viernes, distintas autoridades expresaron su pesar por la muerte de Gastronuovo y señalaron que acompañan a su familia en este momento de profundo dolor. También se comprometieron a seguir de cerca la evolución de los dos heridos.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Ruta Accidente
Notas relacionadas
Guillermo Francella sufrió un accidente de tránsito en España y tuvo varias heridas: su palabra
Habló la sobreviviente del accidente del helicóptero: "Si el piloto no hacía..."
Tensión en un aeropuerto argentino: una mujer aseguró que llevaba una bomba y evacuaron a los pasajeros

Últimas Noticias

Más sobre Policiales

Más sobre Policiales

Te puede interesar