Accidente fatal en Ruta 3: un funcionario del Ministerio de Seguridad bonaerense murió tras un impactante choque

Fuentes del ministerio confirmaron la noticia y expresaron su profundo pesar por la muerte del trabajador estatal, quien cumplía funciones dentro de un área clave de la cartera de Seguridad.

Los otros dos ocupantes del auto también resultaron heridos

Además de Gastronuovo, en el Gol Trend viajaban:

Estefanía Belén Sambiase , directora de Desarrollo Institucional del Ministerio.

El sargento Franco Insaurralde, quien iba al volante y forma parte del mismo organismo.

Sambiase fue trasladada al Hospital Marzetti, donde fue sometida a una cirugía debido a una fractura en uno de sus brazos. Además, permanece internada con politraumatismos mientras evoluciona bajo observación médica.

Insaurralde, en tanto, sufrió traumatismos múltiples y una lesión en la sexta y séptima vértebra, por lo que también permanece internado y monitoreado por los profesionales de salud. A pesar de la gravedad del impacto, su cuadro es estable.

La conductora de la Jeep está fuera de peligro

La camioneta Jeep, que recibió el impacto frontal del Gol Trend, terminó detenida sobre la banquina, con su parte delantera completamente destruida. La conductora, una mujer de 47 años, fue asistida por personal médico en el lugar.

Si bien presentaba golpes y un fuerte cuadro de shock, los especialistas confirmaron que está fuera de peligro. Fue trasladada a un centro de salud cercano para una evaluación más exhaustiva, pero su vida no corre riesgos.

Un accidente repentino y devastador

De acuerdo con las primeras pericias, la secuencia se desencadenó en cuestión de segundos. El reventón del neumático habría provocado que el Gol Trend se cruzara de carril sin posibilidad de maniobra. El impacto fue tan violento que destrozó por completo el sector frontal del vehículo oficial.

Las autoridades trabajan ahora para determinar:

El estado del resto de las cubiertas.

La velocidad a la que circulaba cada vehículo.

Las condiciones de la calzada al momento del choque.

Cuánto influyó el desperfecto mecánico en la pérdida de control.

La Policía Científica recogió evidencia en la zona, mientras que la causa quedó en manos de la fiscalía de turno, que ya ordenó una serie de medidas para esclarecer cómo se produjo exactamente el siniestro.

Dolor y conmoción en el Ministerio de Seguridad

El accidente generó un fuerte impacto dentro del Ministerio de Seguridad bonaerense, con sede en La Plata. Los tres trabajadores pertenecían al área encargada de la capacitación institucional, una pieza importante dentro de la estructura administrativa del organismo.

Durante la tarde del viernes, distintas autoridades expresaron su pesar por la muerte de Gastronuovo y señalaron que acompañan a su familia en este momento de profundo dolor. También se comprometieron a seguir de cerca la evolución de los dos heridos.