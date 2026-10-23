Los llamativos posteos de Patricia Bullrich con imágenes del Senado y una foto enigmática

Otro mensaje misterioso de Patricia Bullrich. (foto: Cuenta X Patricia Bullrich)

Poco antes, como para agrandar el misterio o las sutilezas, publicó otro mensaje. Está ella de espaldas y mirando para un costado. El mensaje solo dice: "Se vienen cositas...".

Patricia Bullrich: "Se vienen cositas..."

La frase, inconclusa, es tan abierta que da tela para mil interpretaciones. Desde situaciones internas del Gobierno hasta temas de la política y la economía en general. Es que Patricia Bullrich hizo a título personal una serie de comentarios y apreciaciones sobre el "derrame" de las bondades del cambio de modelo económico, pero también de la frase del presidente sobre tener "una bazooka con reservas" para eventualidades durante 2027.

Luego sumó su confesión de estar preparada para ser presidenta y que lucha por la continuidad de este "modelo" ( sin hablar de Milei). Más tarde, aclaró que se refería a saber manejar tiempos: “No es que quiera serlo, estoy preparada para serlo”, expresó mientras el Gobierno y los opositores más dialoguistas discuten la posibilidad de suspender las PASO para las elecciones de 2027.

El presidente Milei elogió a Patricia Bullrich pero dijo en una entrevista radial que "el círculo rojo quiere un mileísmo sin Milei". Es en este contexto que aparecieron estos dos posteos misteriosos de Patricia Bullrich. Uno desde el Senado y el otro con la frase: "se vienen cositas...".

Volvamos a la letra de "Es un secreto" del grupo "Plan B" que acompaña las imágenes del Congreso y termina con la imagen de la senadora. Es solo imágenes y música, sin letra. Pero esa canción, en un momento dice:

"Mi mente descansa y con el deseo la alimento/Yo sé que estamos cerca de que pase el suceso..."