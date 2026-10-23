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Los llamativos posteos de Patricia Bullrich con imágenes del Senado y una foto enigmática

La senadora nacional hace tiempo que envía mensajes marcando su propia identidad dentro del Gobierno. En el comienzo de lo que será un duro año electoral y definición de candidaturas, Bullrich publicó un video en su cuenta de X de ella, el Senado y música de "plan B".

Mensajes sugerentes de Patricia Bullrich en las redes sociales. (Foto: A24.com)

Mensajes sugerentes de Patricia Bullrich en las redes sociales. (Foto: A24.com)

"Patricia sabe de la fuerza de los argentinos. Patricia conoce Argentina". dice un mensaje subido por la senadora libertaria (exPro), Patricia Bullrich,a las redes sociales. En momentos en que viene realizando una serie de declaraciones como para dejar en claro que dentro del oficialismo, siempre mantiene su espacio personal.

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Recientemente habló sobre cuestiones de la marcha económica y cómo hacer que haya una llegada a la gente de los cambios del modelo. También se refirió a que está preparada para ser presidente y luego matizó con que hay que saber esperar el tiempo adecuado. Pero la declaración que más llamó la atención fue cuando habló de la "continuidad de este modelo" pero no dijo nada específicamente sobre la reelección de Javier Milei.

Nuevo mensaje de Patricia Bullrich que vuelve a sorprender a propios y a extraños. (Foto: Cuenta de X de Patricia Bullrich)

Nuevo mensaje de Patricia Bullrich que vuelve a sorprender a propios y a extraños. (Foto: Cuenta de X de Patricia Bullrich)

En este mensaje no hay texto. Solo se intercalan y suceden varias imágenes del Congreso de la Nación - del Senado en particular - y con ella en el final, apoyándose con sus puños sobre su escritorio.

La música es de la canción "Es un secreto", del grupo "Plan B". Eso solo puede ser ya un mensaje para seguir alimentando rumores y versiones. Pero además, la letra, en un momento dice: "Será cuestión de tiempo.../(Presentimiento...)/De un lugar, De un momento...".

Otro mensaje misterioso de Patricia Bullrich. (foto: Cuenta X Patricia Bullrich)

Otro mensaje misterioso de Patricia Bullrich. (foto: Cuenta X Patricia Bullrich)

Poco antes, como para agrandar el misterio o las sutilezas, publicó otro mensaje. Está ella de espaldas y mirando para un costado. El mensaje solo dice: "Se vienen cositas...".

Patricia Bullrich: "Se vienen cositas..."

La frase, inconclusa, es tan abierta que da tela para mil interpretaciones. Desde situaciones internas del Gobierno hasta temas de la política y la economía en general. Es que Patricia Bullrich hizo a título personal una serie de comentarios y apreciaciones sobre el "derrame" de las bondades del cambio de modelo económico, pero también de la frase del presidente sobre tener "una bazooka con reservas" para eventualidades durante 2027.

Luego sumó su confesión de estar preparada para ser presidenta y que lucha por la continuidad de este "modelo" ( sin hablar de Milei). Más tarde, aclaró que se refería a saber manejar tiempos: “No es que quiera serlo, estoy preparada para serlo”, expresó mientras el Gobierno y los opositores más dialoguistas discuten la posibilidad de suspender las PASO para las elecciones de 2027.

El presidente Milei elogió a Patricia Bullrich pero dijo en una entrevista radial que "el círculo rojo quiere un mileísmo sin Milei". Es en este contexto que aparecieron estos dos posteos misteriosos de Patricia Bullrich. Uno desde el Senado y el otro con la frase: "se vienen cositas...".

Volvamos a la letra de "Es un secreto" del grupo "Plan B" que acompaña las imágenes del Congreso y termina con la imagen de la senadora. Es solo imágenes y música, sin letra. Pero esa canción, en un momento dice:

"Mi mente descansa y con el deseo la alimento/Yo sé que estamos cerca de que pase el suceso..."

En pocas palabras

  • Patricia Bullrich: Publicó un llamativo video en X con imágenes del Senado y música de "Plan B".
  • Mensaje enigmático: El video, sin texto, intercaló imágenes del Congreso y a ella, acompañado por la canción "es un secreto".
  • Rumores y especulaciones: La senadora libertaria alimenta versiones sobre su futuro político con frases como "Se vienen cositas...".
Resumen generado por Thinkindot AI
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