Las recomendaciones a la prensa del Ministerio de Seguridad para la cobertura de la reforma laboral

El paro convocado por la CGT

La Confederación General de los Trabajadores (CGT) confirmó este lunes la convocatoria a un paro general en rechazo a la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional, iniciativa que ya obtuvo media sanción en el Senado de la Nación Argentina y que ahora deberá debatirse en la Cámara de Diputados de la Nación Argentina.

La medida de fuerza, que podría realizarse el jueves 19 de febrero o el miércoles 25, incluirá la adhesión de distintos sindicatos y podría impactar de lleno en el funcionamiento del transporte público en todo el país.

El anuncio se formalizó tras una reunión virtual del consejo directivo de la central obrera, en la que se resolvió avanzar con una huelga de alcance nacional en el mismo día en que se discuta el proyecto en el Congreso. Según trascendió, la intención es manifestar el rechazo al contenido de la iniciativa y ejercer presión en medio del debate legislativo.

CGT Cristian Jerónimo

En ese contexto, la Unión General de Asociaciones de Trabajadores del Transporte (UGATT) confirmó que se sumará a la convocatoria. A través de un comunicado, la entidad informó que acatará plenamente la decisión adoptada por la CGT y que los gremios que integran su estructura garantizarán el cese total de actividades en el sector durante la jornada del paro.

“La UGATT informa a la sociedad que adhiere y acata plenamente lo resuelto por el consejo directivo de la CGT anunciando un paro general nacional. Los gremios enrolados en UGATT garantizamos el paro total de los medios de transporte de pasajeros”, expresaron desde la organización.

Poe su parte, Omar Maturano, secretario general de La Fraternidad, confirmó la decisión de paralizar completamente el transporte durante el paro nacional convocado por la CGT.

“Todo el transporte va a paralizar su tarea por 24 horas. Como lo ordena la CGT, que lo va a notificar este miércoles en una conferencia de prensa a las 11 de la mañana”, anticipó el dirigente.

Maturano detalló que la paralización incluirá colectivos, trenes, subtes y líneas aéreas, y apuntó hacia la CGT.

“Tendrá que decirle a la comunidad, al periodismo que va a seguir en sesión permanente. Y según lo que salga del Congreso, si va a continuar o no el plan de lucha. O va a ser un paro de 48 horas y después va a ser un paro por tiempo determinado. Acá el plan de lucha tenemos que continuarlo, porque si no, nos llevan por delante todos los derechos que conseguimos”.

A la hora de definir la naturaleza del reclamo, Maturano fue tajante sobre la prohibición del derecho a la protesta: “Parar, reclamar, marchar, hacer asambleas en los lugares de trabajo, que según esta ley está prohibido, nos cercenaron ese derecho. Ese es el más importante”. Y subrayó el impacto de la reforma: “Después vienen los otros derechos de las indemnizaciones, horas extra, banco de horas, enfermedades. Pero el más importante para mí es el derecho a la protesta”.