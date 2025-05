Ficha Limpia: el Senado rechazó el proyecto y Cristina Fernández de Kirchner sigue habilitada a ser candidata

senado votación ficha limpia.png

La iniciativa ya contaba con media sanción de la Cámara de Diputados, pero tras no pasar la votación en la Cámara alta terminó siendo rechazada.

senado votación ficha limpia votos.png

La normativa buscaba que los condenados a corrupción en segunda instancia no pudieran ser candidatos en las elecciones.

El gobierno repudió el resultado de la votación

"La Oficina del Presidente condena la decisión del Senado de la Nación de rechazar el proyecto de "Ficha Limpia" y permitir que los afiliados al Partido del Estado continúen impunes presentándose a cargos electivos a pesar de haber defraudado a la administración pública", publicó el gobierno a través de un comunicado.

"El Presidente Javier G. Milei aborrece la actitud de los senadores nacionales que han optado por priorizar la defensa de sus intereses personales y partidarios por encima de las demandas del pueblo al que dicen representar".

Embed ES KIRCHNERISMO O LIBERTAD



De un lado, los que encubren y festejan a los corruptos. Del otro, los que pusimos el pecho para defender Ficha Limpia, cansados de que les roben a los argentinos de bien.



No vamos a permitir que avancen. pic.twitter.com/EPtXMnmZJD — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) May 8, 2025

Cruces durante el debate

En el arranque del debate en el Senado sobre el proyecto de Ficha Limpia, la senadora cordobesa Alejandra Vigo afirmó que “una persona que cuenta con antecedentes penales evidentemente no puede ser candidata” y defendió que esta ley “tiene como fin impedir acceder un cargo para obtener fueros e impunidad”.

“Este proyecto concierne a lo que es la ética pública, siendo un mensaje muy claro a la ciudadanía sobre la política en Argentina”, dijo la presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales, quien explicó los detalles de la iniciativa que arribó a la Cámara alta en febrero pasado, luego de su aprobación en la Cámara de Diputados.

La senadora de Unidad Ciudadana, Silvia Sapag, manifestó su rechazo al proyecto de ley “Ficha Limpia”, señalando que esta iniciativa podría permitir que personas con antecedentes penales graves, como homicidas o secuestradores, accedan a cargos públicos. Según Sapag, el proyecto busca “proscribir peronistas” y no aborda el problema de fondo relacionado con la corrupción en la política.

“Es un paso en la dirección correcta, pero no es un paso para festejar, no es que acá se terminó la corrupción o la impunidad, por favor no digamos eso”, señaló Lousteau de la UCR, quien subrayó que el proyecto de “Ficha Limpia” es solo un “parche” que no resuelve el problema central de la corrupción en Argentina

El senador de Juntos por el Cambio, Luis Juez, observó: "Esto es una condición básica, mínima, indispensable. En un país serio nadie vota dirigentes condenados por haber administrado incorrecta o irregularmente el dinero público. Pero en Argentina necesitamos una ley de Ficha Limpia".

"Acá no se trata de perseguir a nadie, las leyes son en sentido general. A mi edad no tengo prejuicios, pero nosotros tenemos que sostener un reclamo que es de la gente. Esto se llama proceso de modernización", expresó el senador Juan Carlos Pagotto de LLA.

"Lo que quieren hacer es esconder el verdadero sentido algunas tuvieron el coraje de ponerle nombre y apellido a esta ley, que es lo que estamos haciendo. Todo acá sabemos que el resultado es proscribir a una persona", rechazó Juliana Di Tullio de UxP. "El día que se proscribe al peronismo es un día histórico", ironizó.

"¿Ustedes creen que con este proyectito de Ficha Limpia van a curar la democracia argentina? Es inconstitucional, viola la Constitución y la soberanía popular, viola el derecho a elegir y a ser elegido en el sistema democrático", expresó José Mayans (UP).

"Un corrupto no tiene la idoneidad para estar en un cargo público", contrapuso el jujeño Ezequiel Atauche (LLA). El último de los oradores remarcó: "Queremos que los argentinos vuelvan a confiar en la política".

Qué se debatió

La norma ya obtuvo media sanción en Diputados y cuenta con el impulso firme de la diputada del PRO Silvia Lospennato, quien presionó desde hace meses para lograr la aprobación definitiva.

La Casa Rosada había logrado frenar el debate durante casi tres meses, en lo que se interpretó como un intento por ayudar a que Cristina Fernández Kirchner sea candidata.

El clima político se tensó aún más tras las denuncias públicas de Lospennato, que apuntó directamente a José María Carambia y Natalia Gadano, senadores de Santa Cruz, a quienes acusó de maniobras dilatorias.

El texto de Ficha Limpia establece que ningún ciudadano condenado en segunda instancia por delitos de corrupción, administración fraudulenta o violencia de género podrá ser candidato. Pese a las maniobras dilatorias, la iniciativa suma 38 votos, número suficiente para su aprobación, frente a los 34 que mantiene el kirchnerismo.